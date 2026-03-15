Αν αγαπάς τις σαρδέλες αλλά θέλεις να τις απολαύσεις λίγο διαφορετικά, αυτή η συνταγή θα σου θυμίσει πόσο απλό και ταυτόχρονα νόστιμο μπορεί να είναι ένα πιάτο με λίγα, σωστά υλικά. Η τραγανή σαρδέλα, το γλυκόξινο κόκκινο κρεμμύδι και το ζεστό ψωμί με βούτυρο και μουστάρδα δημιουργούν έναν συνδυασμό που ισορροπεί ανάμεσα στη νοστιμιά και τη φρεσκάδα.

Υλικά

Για τις σαρδέλες

4 ολόκληρες σαρδέλες, καθαρισμένες και χωρίς κεφάλι

1 κουταλιά της σούπας αλεύρι για όλες τις χρήσεις

Αλάτι σε νιφάδες

Φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι

Για το γλυκόξινο κόκκινο κρεμμύδι

3 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο

1 κόκκινο κρεμμύδι, κομμένο σε φέτες

1 κουταλιά της σούπας ζάχαρη

2 κουταλιές της σούπας ξίδι από κόκκινο κρασί

1 κουταλιά της σούπας κάππαρη, στραγγισμένη

1 γεμάτη κουταλιά της σούπας φρέσκο μαϊντανό, ψιλοκομμένο

Για το σερβίρισμα

4 φέτες ψωμί προζυμένιο

50 γρ. βούτυρο, μαλακωμένο

2 κουταλάκια του γλυκού μουστάρδα με σπόρους

1 ώριμη ντομάτα, κομμένη σε λεπτές φέτες

Εκτέλεση

Με ένα κοφτερό μαχαίρι άνοιξε τις σαρδέλες από την κάτω πλευρά, στο σημείο που έχουν ήδη καθαριστεί, μέχρι την αρχή της ουράς ώστε να ανοίξουν σαν βιβλίο. Κόψε την ουρά και τα πτερύγια με ψαλίδι.

Άπλωσε κάθε σαρδέλα στον πάγκο με την πλευρά του δέρματος προς τα πάνω. Με τα ακροδάχτυλά σου πίεσε απαλά τη ραχοκοκαλιά κατά μήκος ώστε να χαλαρώσει από τη σάρκα. Χρειάζεται προσοχή για να μη λιώσει το ψάρι.

Γύρισε τη σαρδέλα από την άλλη πλευρά και πέρασε προσεκτικά το δάχτυλό σου κάτω από τη ραχοκοκαλιά, αφαιρώντας τη μαζί με τα μικρά κόκαλα. Αν χρειαστεί, χρησιμοποίησε την άκρη του μαχαιριού για να απομακρύνεις τυχόν κόκαλα. Πέρασε τα χέρια σου πάνω από τη σάρκα για να βεβαιωθείς ότι δεν έχει μείνει κάποιο. Επανάλαβε τη διαδικασία με όλες τις σαρδέλες.

Σε ένα πιάτο βάλε το αλεύρι, πρόσθεσε λίγο αλάτι και αρκετό φρεσκοτριμμένο πιπέρι. Αλεύρωσε τις σαρδέλες και τίναξε το περιττό αλεύρι. Άφησέ τες στην άκρη μέχρι να ετοιμαστεί σχεδόν το κρεμμύδι.

Για το γλυκόξινο κρεμμύδι, ζέστανε μία κουταλιά από το ελαιόλαδο σε αντικολλητικό τηγάνι. Πρόσθεσε το κρεμμύδι και σόταρέ το για 4 με 5 λεπτά σε μέτρια φωτιά μέχρι να μαλακώσει χωρίς να πάρει χρώμα. Ρίξε τη ζάχαρη και το ξίδι, πρόσθεσε την κάππαρη και ανακάτεψε για λίγα δευτερόλεπτα. Κατέβασε από τη φωτιά και πρόσθεσε τον μαϊντανό.

Σε μεγάλο αντικολλητικό τηγάνι ζέστανε το υπόλοιπο ελαιόλαδο σε μέτρια προς δυνατή φωτιά. Τηγάνισε τις σαρδέλες για περίπου ένα λεπτό από κάθε πλευρά μέχρι να γίνουν τραγανές εξωτερικά.

Φρυγάνισε το ψωμί. Ανακάτεψε το μαλακωμένο βούτυρο με τη μουστάρδα και άπλωσέ το πάνω στις ζεστές φέτες. Πρόσθεσε λίγες φέτες ντομάτας, μία σαρδέλα και από πάνω το ζεστό γλυκόξινο κρεμμύδι.

Σέρβιρε αμέσως όσο οι σαρδέλες είναι ακόμη τραγανές και το ψωμί ζεστό.

Καλή απόλαυση!