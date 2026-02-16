Υπάρχουν μέρες που θες απλώς ένα πιάτο φαγητό που να σε αγκαλιάζει. Αυτή η σούπα κοτόπουλου είναι από εκείνες τις συνταγές που δεν χρειάζονται φανφάρες. Απλά υλικά, καθαρή γεύση και μια διαδικασία που σε χαλαρώνει όσο μαγειρεύεις. Ιδανική για κρύες μέρες, για όταν έχεις μαγειρεμένο κοτόπουλο που περισσεύει ή όταν θες κάτι ελαφρύ αλλά χορταστικό.

Υλικά

55 γρ βούτυρο

2 κρεμμύδια κομμένα σε φέτες

2 κλωνάρια σέλερι ψιλοκομμένα

2 καρότα κομμένα

25 γρ αλεύρι για όλες τις χρήσεις

1,2 λίτρα ζωμό κοτόπουλου

450 γρ μαγειρεμένο κοτόπουλο χωρίς πέτσα και κομμένο σε ίνες

1 κουταλιά της σούπας φρέσκο μαϊντανό ψιλοκομμένο

Αλάτι και φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι

Εκτέλεση

Σε μια μεγάλη κατσαρόλα λιώνεις το βούτυρο σε μέτρια φωτιά. Προσθέτεις τα κρεμμύδια, το σέλερι και τα καρότα και τα σοτάρεις απαλά μέχρι να αρχίσουν να μαλακώνουν χωρίς να πάρουν χρώμα.

Ρίχνεις το αλεύρι, ανακατεύεις καλά και το αφήνεις να ψηθεί για περίπου δύο λεπτά. Στη συνέχεια προσθέτεις τον ζωμό κοτόπουλου ανακατεύοντας συνεχώς μέχρι να πάρει βράση. Αλατοπιπερώνεις, χαμηλώνεις τη φωτιά και αφήνεις τη σούπα να σιγοβράσει για περίπου δέκα λεπτά μέχρι να μαλακώσουν καλά τα λαχανικά.

Προσθέτεις το κοτόπουλο και το αφήνεις μέσα στην κατσαρόλα μέχρι να ζεσταθεί. Δοκιμάζεις, διορθώνεις το αλατοπίπερο αν χρειάζεται, ρίχνεις τον μαϊντανό, ανακατεύεις και σερβίρεις ζεστή.

Καλή απόλαυση!