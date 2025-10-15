Υπάρχουν ρούχα που απλώς φοράς, και υπάρχουν κι εκείνα που γίνονται κομμάτι σου. Τα φοράς ξανά και ξανά, ταξιδεύουν μαζί σου, αλλάζουν με τα χρόνια και κουβαλούν μέσα τους μικρές στιγμές καθημερινότητας. Από εκείνα τα ρούχα που δεν χρειάζονται πολλά για να σε εκφράσουν, παρά μόνο την απλότητά τους. Έτσι, η Gap, για 30 χρόνια έχει κάνει το hoodie συνώνυμο της άνεσης, της ελευθερίας και του στυλ.

The Home of the Hoodie

Το 1995 γεννήθηκε το πρώτο Gap Arch Logo Hoodie, κι από τότε δεν ήταν απλώς ένα ρούχο, αλλά ένα παγκόσμιο σύμβολο δημιουργικότητας και αυθεντικότητας. Σήμερα, τρεις δεκαετίες μετά, η Gap γιορτάζει την επέτειο αυτού του εμβληματικού κομματιού με την πρώτη Gap Hoodie Day, μια ταυτόχρονη παγκόσμια γιορτή που θα πραγματοποιηθεί στις 15 Οκτωβρίου 2025 σε 19 χώρες.

Όπως λέει και η Jane Pattinson, Global Head of Design της Gap, «Το hoodie είναι κάτι περισσότερο από ένα ρούχο – είναι ένας καμβάς προσωπικής έκφρασης και αυτοπεποίθησης». Και έχει δίκιο· κάθε hoodie κουβαλάει μέσα του μια ιστορία, μια διάθεση, μια εποχή.

Το πιο cool event της χρονιάς στο Golden Hall

Αν βρίσκεσαι στην Αθήνα, στις 15 Οκτωβρίου έχεις ραντεβού με τη Gap στο Golden Hall (12:00 – 18:00). Εκεί, σε περιμένει ένα customization event που δεν πρέπει να χάσεις. Θα μπορείς να αποκτήσεις το αγαπημένο σου hoodie και να το κάνεις μοναδικό, προσθέτοντας τα αρχικά σου δωρεάν!

Και δεν σταματά εκεί. Για να τιμήσει αυτή τη μεγάλη επέτειο, η Gap προσφέρει κουπόνι έκπτωσης 10% για την επόμενη αγορά σου με κάθε hoodie που θα αγοράσεις στις 15 & 16 Οκτωβρίου, είτε πας στο κατάστημα είτε προτιμήσεις το eshop.

Ανακάλυψε τη συλλογή

Αν αγαπάς το διαχρονικό στυλ και την αυθεντικότητα, τότε αυτή είναι η στιγμή σου. Μπες στο gap.com.gr και ανακάλυψε ολόκληρη τη συλλογή Hoodie fleece μαζί με το εμβληματικό Arch Logo Hoodie, σε νέα χρώματα και σχέδια που συνεχίζουν να γράφουν τη δική τους ιστορία — όπως ακριβώς κι εσύ.

Τέλος, 30 χρόνια μετά, το Gap Arch Logo Hoodie παραμένει κάτι παραπάνω από ένα ρούχο: είναι ένας τρόπος έκφρασης που εξελίσσεται μαζί σου. Από τις πρώτες του ραφές μέχρι σήμερα, συνεχίζει να ενώνει ανθρώπους σε όλο τον κόσμο με έναν κοινό παρονομαστή — την αυθεντικότητα. Ακριβώς αυτό, είναι κάτι που αξίζει να γιορτάσεις.