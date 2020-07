Έπεσε στα χέρια μας η νέα αρωματικής συλλογής από τον οίκο Paco Rabanne, την PACOLLECTION. Το κάθε άρωμα εκτός από υπέροχη μυρωδιά, σχεδιάστηκε για να έχει την δική του προσωπικότητα. Έξι αρώματα, όπως μια συλλογή διαθέσεων που αντιπροσωπεύουν την καλή ψυχική κατάσταση, την τελευταία πινελιά σε ένα ένδυμα, την οσφρητική διάνθιση μιας εμφάνισης. Η συλλογή PACOLLECTION αποτελείται από τα αρώματα: Genius Me. Erotic Me. Fabulous Me. Crazy Me. Dangerous Me. Strong Me. Δοκιμάζοντάς τα συνειδητοποιήσαμε ότι το καθένα από αυτά ταιριάζει σε έναν από εμάς αναλόγως την δική μας προσωπικότητα. Δες και εσύ με βάση το τι άτομο είσαι, ποιο άρωμα της PACOLLECION είναι το δικό σου:

Το μπουκάλι είναι avant-garde! Το πρώτο εύκαμπτο μπουκάλι αρώματος, με μια εντελώς νέα αίσθηση και εμφάνιση όπου έχει κατοχυρωθεί με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. Η διαφημιστική καμπάνια είναι παραγωγή της Sheila Johansson και αποτελείται από πρόσωπα που ενσαρκώνουν τους χαρακτήρες του κάθε αρώματος. Η καμπάνια ακολουθεί τις κινήσεις έξι σαγηνευτικών χαρακτήρων που περιπλανιούνται στη La Fabrica, κάτω από τον ήχο του εμβληματικού τραγουδιού του David Bowie “Heroes”.

Η «διαβασμένη της παρέας» – Genius Me από τον Dominique Ropion

Δενδρολίβανο / Φλούδα πορτοκ Cristalfizz αλιού / Βρύα δέντρων / Cristalfizz

Τους κερδίζεις όλους με την προσωπικότητα σου και τις άπειρες γνώσεις σου. Είσαι αυτή που ρωτούν όλοι για πληροφορίες και η γνώμη σου μετράει για εκείνους. Παρακολουθείς στενά την επικαιρότητα και έχεις εμπεριστατωμένη άποψη για τα πάντα. Είσαι πάντα ανοιχτή στο να μαθαίνεις νέα πράγματα και προσπαθείς να καλλιεργείσαι παραπάνω μέρα με την μέρα. Ε, λοιπόν, το άρωμά σου είναι το Genius Me.

Μια σύνθεση εσπεριδοειδών στην πιο έντονη πλευρά της, ξυπνά το δέρμα, παίρνει λάμψη από μια φλούδα πορτοκαλιού και ενισχύεται από δεντρολίβανο. Αυτή η έντονη πρώτη αίσθηση ηρεμεί όταν τα βρύα του δάσους προσθέτουν έναν μυστηριώδη αισθησιασμό. Η νότα Cristalfizz προσδίδει μια αίσθηση καθαριότητας σε αυτό το ‘άτακτο’ άρωμα. Το Genius Me είναι ένα χαμόγελο, μια ευφυέστατη ιδέα.

Ο Dominique Ropion, κύριος αρωματοποιός και τεχνικός ‘μάγος’, δουλεύει με τα αρώματα σαν ένας γλύπτης ή ακόμα και σαν αρχιτέκτονας.

«Αρχικά υπάρχει το μόριο Cristalfizz, μια πολύ φρέσκια, αδιόρατη νότα που φέρνει στο μυαλό το φως του lily-of-the-valley. Μαζί με αυτό έχω συνδυάσει τη φλούδα πορτοκαλιού, αυτή η αίσθηση που απελευθερώνεται από τα εσπεριδοειδή όταν ξύνουμε τη φλούδα τους, που είναι ελαφρώς πικρή και πολύ αρωματική. Λάμπει και είναι συγχρόνως φρουτώδες. Το δεντρολίβανο, ένα παραδοσιακό βασικό συστατικό των αρωμάτων, συνεχίζει αυτή τη μίξη εσπεριδοειδών μέσα σε αυτήν την πολύ διεγερτική τριάδα. Τέλος, τα βρύα δίνουν μια βαθιά, ξυλώδη νότα βάσης, με τη δερμάτινη, σχεδόν ζωώδης νότα. Λειτουργεί ως παράδοξο σε αυτή τη χαρούμενη ατμόσφαιρα. Μου άρεσε πολύ να δουλεύω πάνω σε αυτό το άρωμα που είναι

μέρος μιας συλλογής που ξεπερνά τα όρια.»

H «κάθε μέρα και νέος έρωτας» – Erotic Me από τον Quentin Bisch

Δέρμα / Γάλα / Osmanthus / Λιβάνι

Είσαι εσύ που ενθουσιάζεσαι με κάθε νέα σχέση. «Ερωτεύεσαι» κάθε μέρα – είτε είσαι στο μετρό και ανταλλάσεις βλέμματα με κάποιον ωραίο, είτε στο σουπερμάρκετ με τον ταμία, είτε στην τηλεόραση με τον πρωταγωνιστή της σειράς που βλέπεις αυτήν την εβδομάδα. Είσαι ονειροπόλα και σκέφτεσαι πως θα ήσουν σε σχέση με καθέναν από αυτούς. Είσαι αθεράπευτα ρομαντική και εκτιμάς όλες τις μικρές χαρές της ζωής. Δεν παραπονιέσαι ποτέ και είσαι ένας ευχάριστος άνθρωπος που όλοι θέλουν να έχουν δίπλα τους. Είσαι για το Erotic Me.

Ένα γαλακτερό δέρμα εμπνευσμένο από έναν έντονο αισθησιασμό. Μεθύστε με το Osmanthus, αυτό το ιδιαίτερο λουλούδι, που προκαλεί μια σειρά από συναρπαστικούς υπαινιγμούς. Το άρωμα του δέρματος κυριαρχεί, πλούσιο και σε αφθονία. Σε αντίθεση με την συμφωνία γάλακτος που είναι φιλική, ευχάριστη και ελαφριά σαν σύννεφο. Έρχεται αντιμέτωπο με τον εαυτό του αλλά τελικά τον κατανοεί. Στο τέλος, έρχεται το λιβάνι σαν ένας

πολύτιμος καπνός που τυλίγεται γύρω από αυτήν την παράξενη συνεύρεση.

Το Erotic Me είναι ένα μαγικό φίλτρο, μια παθιασμένη συνάντηση.

Ο Quentin Bisch είναι ένας ενστικτώδης αρωματοποιός που αγαπά να αιχμαλωτίζει την ομορφιά του αόρατου και να μεταφέρει τα συναισθήματα.

«Σε κάθε περίπτωση είναι μια ιστορία δέρματος πάνω στο δέρμα και ήθελα να δουλέψω σε μια αντίστροφη νότα. Ένα ζευγάρι από τόνους που θα κατέληγαν να είναι συμπληρωματικοί, γίνονται στην ουσία, ένα είδος ερωτικού παιχνιδιού. Το άρωμα επικεντρώνεται στο osmanthus, ένα λουλούδι που προέρχεται από την Κίνα και από το οποίο εξάγεται μια καθαρή εσάνς που έχει άρωμα δέρματος.

Είναι πολύ σαρκικό και ζωώδες, με βελούδινους τόνους βερίκοκου και ροδάκινου. Ίσως θυμίζει ακόμα και ένα γλυκό, καπνιστό ουίσκι. Σαν συμπλήρωμα υπάρχει η γαλακτερή νότα, σε σχεδόν υπερβολική δόση. Το άρωμα του ζεστού γάλακτος που στην αρχή βρίσκεται σε αντίθεση και στη συνέχεια αναμιγνύεται τέλεια με το άρωμα του δέρματος. Το λιβάνι ως βάση, μας συνδέει με αυτό που βρίσκεται βαθύτερα μέσα μας. Μαγεύει και μας ταξιδεύει.»

H «Πετυχημένη» – Fabulous Me από την Alienor Massenet

Κολοκύθα / Ραβέντι / Βανίλια / Σανδαλόξυλο

Όλοι αναρωτιούνται πως τα καταφέρνεις. Εκμεταλλεύεσαι την ζωή στον έπακρον, δεν αφήνεις ούτε στιγμή χωρίς να κάνεις κάτι ωραίο ή εποικοδομητικό. Βγαίνεις συνέχεια, δοκιμάζεις νέα πράγματα, έχεις πολλές παρέες και καταφέρνεις ταυτόχρονα να ισορροπείς και την καριέρα σου. Έχεις καταφέρει ήδη πολλά σε μικρή ηλικία και ακόμη και εάν σου κόστισε πολλά σε κούραση και άγχος, είσαι περήφανη για τον εαυτό σου. Πρέπει να φορέσεις το Fabulous Me.

Ένα χάλκινο ξύλο που είναι εμπνευσμένο από ένα εξωγήινο δάσος. Το σανδαλόξυλο είναι μια πολυτελής βάση και ο χλιδάτος τόνος του πυροδοτείται από την κολοκύθα, ένα άτακτο στοιχείο σε συνδυασμό με το ξινό ραβέντι. Η καθαρή εσάνς βανίλιας, μια βαθιά, ζωώδης νότα, προσθέτει ένα μυστήριο. Το Fabulous Me είναι ένα ξύλο με παλμό, μια μαγευτική φυλλωσιά.

Η Alienor Massenet είναι μια ήσυχη επαναστάτρια που οραματίζεται τα αρώματά της ως χρώματα και γεωμετρικά σχήματα.

«Φαντάστηκα ένα υπέροχο δάσος, φλεγόμενο σαν να έχει πάρει φωτιά. Αυτό μου προέκυψε από το χρώμα της κολοκύθας. Η ανακάλυψη ενός δάσους σε έναν άγνωστο πλανήτη. Δημιούργησα ένα πραγματικά υπέροχο σανδαλόξυλο που είναι αρκετά κρεμώδες και αναδεικνύει τα αρώματα της κανέλας. Του έδωσα ζωή με την κολοκύθα. Το χρώμα του μεταφέρει τα πάντα. Η βανίλια, ηχηρή και ζωώδης, συνοδεύει το σανδαλόξυλο ενώ το ραβέντι, πρασινωπό και μάλλον ξινό, ενεργοποιεί τα πάντα και διαρκεί όσο και το άρωμα. Αυτά τα συστατικά είναι σαν αντίθετα στοιχεία μιας αρχιτεκτονικής κατασκευής που βασίζεται σε μια χρωματική αντίθεση.»

H «περιπετειώδης» – Dangerous Me από την Marie Salamagne

Είσαι η… τρελή της παρέας! Είσαι εσύ που θα πας κατευθείαν στην δουλειά μετά από ξενύχτι, εσύ που θα προτείνεις να πάτε για bunjee jumping/πεζοπορία/σε escape room και θα τους παρακινήσεις όλους να πάτε. Είσαι η κινητήριος δύναμη της παρέας και όλοι δίπλα σου νιώθουν πιο ζωντανοί. Δεν θέλεις να πηγαίνεις στα ίδια μέρη δύο φορές γιατί πλήττεις. Ξέρεις όλα τα μπαράκια της Αθήνας απ’έξω και ανακατωτά γιατί τα έχεις επισκεφτεί όλα! Η καθημερινότητα σου είναι μία συλλογή αναμνήσεων, και πολύ καλά κάνεις!

Βανίλια / Τζίντζερ / Κέδρος / Ambergris

Ένα μελάνι από βανίλια σχεδιασμένο ως ένα εσωτερικό τατουάζ. Ένας στιγμιαίος εθισμός στο ambergris και στην ισχυρή παρουσία του. Η βανίλια συνοδεύει αυτή τη λάγνα ατμόσφαιρα σαν ένα απαλό πέπλο πάνω στο δέρμα. Ο κέδρος είναι μια προστατευτική, ζεστή σκιά, ενώ η κορυφή από τζίντζερ δίνει λάμψη στο άρωμα σαν ένα κύμα θρασύτητας. Το Dangerous Me έχει μια ανατρεπτική γλυκύτητα, ένα ενοχλητικό στίγμα.

Η Marie Salamagne είναι μια καλλιτέχνης αρωματοποιίας που ενορχηστρώνει τα αρώματα σαν μια συμφωνία συναισθημάτων.

«Στο πλαίσιο αυτής της εξαιρετικά διακριτικής συλλογής, πρέπει να εξερευνήσω νέα εδάφη. Μου προέκυψε η ιδέα ενός τατουάζ πάνω στο δέρμα, σαν ένα αισθησιακό μελάνι στην επιδερμίδα. Το ambergris, που συχνά χρησιμοποιείται ως βασική νότα που καθορίζει τη δομή ενός αρώματος, εδώ υφίσταται σε μεγάλο βαθμό. Η μεταλλική πλευρά και η ζωώδης ποιότητά του, μαλακώνουν χάρη στην πιο διακριτική και κρεμώδη βανίλια. Ο κέδρος είναι ισχυρός και εκλεπτυσμένος, καταλήγοντας σε μια βαθιά ένταση. Και λατρεύω αυτή τη μικρή πινελιά Τζίντζερ που δίνει ζωντάνια στα πάντα σαν μια λάμψη χρώματος, ένα ίχνος ζωντάνιας πάνω στο δέρμα.»

Η «τρελιάρα» – Crazy Me από την Alienor Massenet

Μιμόζα / Wasabi / Μαύρο Φραγκοστάφυλο / Σανδαλόξυλο

Είσαι απρόβλεπτη. Κάθε μέρα έχεις μία σούπερ νέα ιδέα που στην αρχή θα τους κάνει όλους να σε κοιτούν περίεργα αλλά μετά θα θέλουν να ακολουθήσουν. Είσαι εσύ που ακόμη και ένα βαρετό απόγευμα μίας καθημερινής, θα κάνεις κάτι «ουάου». Έχεις καυστικό χιούμορ και σου αρέσει να «πειράζεις» τους φίλους σου, τους γονείς σου και το αγόρι σου γιατί λατρεύεις να τους βλέπεις να «ψαρώνουν». Κατά βάθος είσαι πολύ αγαθή και αγαπάς βαθιά. Σου ταιριάζει το άρωμα Crazy Me.

Ένα όξινο λουλούδι που έχει συλληφθεί ως μια έκρηξη χρωμάτων. Νιώστε το φως της μιμόζας, ενός καλοσυνάτου λουλουδιού, ανακατεμένο με wasabi, το ανθεκτικό φυτό από την Ιαπωνία με την πικάντικη γεύση. Το μαύρο φραγκοστάφυλο απαλύνει τις έντονες πτυχές, ενώ το πολύτιμο σανδαλόξυλο παρουσιάζει έναν πλούσιο χαρακτήρα. Το Crazy Me είναι ένας καυτός ήλιος, μια φωτεινή σφαίρα.

Η Alienor Massenet είναι μια ήσυχη επαναστάτρια που οραματίζεται τα αρώματά της ως χρώματα και γεωμετρικά σχήματα.

«Ήθελα συστατικά υψηλής ποιότητας, τα οποία να μπορούν να ταιριάξουν με τη μόδα, υπέροχες υφές που θα μπορούσα να αντιπαραβάλω με ενδιαφέροντα, έντονα στοιχεία. Για το Crazy Me, ξεκίνησα από τη Μιμόζα, ένα λουλούδι που μου αρέσει πολύ για το ζωντανό χρώμα του. Η Μιμόζα είναι σαν ένα θαύμα της φύσης που το χειμώνα το κίτρινο χρώμα της λάμπει και το άρωμά της γίνεται μεθυστικό εν μέσω μιας εποχής γεμάτης αδράνεια.

Είναι ένα πολύ μαλακό λουλούδι στο άγγιγμά του, όπως το κασμίρι. Το αντιστάθμισα με τη μεταλλική πτυχή του wasabi. Το Wasabi αναστατώνει τη μιμόζα, φέρνοντάς τη στα μέτρα του και δίνοντας έτσι έναν έντονο δυναμισμό. Η καθαρή εσάνς φραγκοστάφυλου συνοδεύει αυτό το άρωμα σε μια φλοράλ ατμόσφαιρα και η βάση του σανδαλόξυλου υποστηρίζει όλη τη δομή και εισάγει μια πλούσια πλευρά. Ένα άρωμα σαν μια σφαίρα έτοιμη να εκραγεί.»

H δυναμική – Strong Me από τον Fabrice Pellegrin

Davana / Ρούμι / Βανίλια / Ambergris

Είσαι μαχήτρια της ζωής και όχι τυχαία. Έχεις περάσει πολλά που σε έκαναν πιο σκληρή μα ταυτόχρονα σε έκαναν και να εκτιμάς όλες τις μικρές χαρούμενες στιγμές. Έχεις μάθει να κρατάς την ψυχραιμία σου και στις πιο δύσκολες καταστάσεις και βρίσκεις πάντα την πιο λογική λύση. Είσαι άτομο προσγειωμένο στην γη με πολλή αγάπη για τις όμορφες στιγμές. Παρά το κακό που έχεις συναντήσει στην ζωή σου, βλέπεις το καλό τους ανθρώπους και τους το επισημάνεις. Το άρωμά σου είναι το Strong Me.

Ένα μεταλλικό μαύρο φρούτο που θεωρείται υπνωτικό λικέρ. Το ντελικάτο φυτό της Αρτεμισίας (davana) είναι ιερό στην Ινδία, προς τιμήν του Σίβα. Εδώ, αναμιγνύει τη γλυκιά πρασινάδα του, με το χρυσό ρούμι σαν ένα νέκταρ. Η βανίλια και το κεχριμπαρένιο ξύλο εντείνουν την τεταμένη ατμόσφαιρα. Όλες οι νότες μετατρέπονται σε μια μελωδία που μαγνητίζει. Το Strong Me είναι ένα ριζοσπαστικό μανιφέστο, ένα ακαταμάχητο τραγούδι.

Ο Fabrice Pellegrin, ο οποίος προέρχεται από μια μακρά γενιά αρωματοποιών της Grasse, αντλεί την έμπνευσή του από τη φύση και δημιουργεί υπέροχα οσφρητικά ταξίδια.

«Φαντάστηκα ένα σκοτεινό, γλυκό φρούτο, βυθισμένο σε λιωμένο μέταλλο. Το δαμάσκηνο και το μαύρο φρούτο που επέλεξα αρχικά, ήταν η αφετηρία μου. Βούτηξα αυτή τη νότα σε ένα δίδυμο γεμάτο γλυκό σιρόπι, με πρωταγωνιστή το ρούμι και την άκρως αισθησιακή αρτεμισία.

Αυτό το ελιξίριο ενώνεται με βανίλια και πολύτιμο ξύλο, για να το κάνει ακόμα πιο εθιστικό και να ενισχύσει τον αισθησιασμό του. Φανταζόμαστε λοιπόν, αυτό το σκούρο φρούτο να επιπλέει πάνω σε λιωμένο μέταλλο. Το τελευταίο, δημιουργεί ένα ανεξίτηλο μεταλλικό καβούκι. Το Strong Me τονώνει την αυτοπεποίθηση και την ασφάλεια.»