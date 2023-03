Όταν πρόκειται να επιτύχετε μια άψογη εμφάνιση μακιγιάζ, ένα από τα βασικά στοιχεία είναι η χρήση των σωστών προϊόντων. Μεταξύ των πολλών προϊόντων ομορφιάς που διατίθενται στην αγορά, τα προϊόντα essence έχουν κερδίσει δημοτικότητα για την ικανότητά τους να προσφέρουν τέλεια αποτελέσματα μακιγιάζ. Αυτά τα προϊόντα δεν είναι μόνο προσιτά αλλά είναι και υψηλής ποιότητας, καθιστώντας τα αγαπημένα μεταξύ των λάτρεις του μακιγιάζ. Όπως λέει και το τραγούδι “Come out and play” της Billie Eilish, έχει έρθει πλέον η στιγμή να αποκαλύψουμε τη νέα βασική σειρά της essence άνοιξη/καλοκαίρι 2023! Ώρα για παιχνιδιάρικα πειράματα make-up, εκφραστικές εμφανίσεις, έντονα χρώματα και εκπληκτικά εφέ! Το πρόσωπό σας πρόκειται να γίνει ένας καμβάς έκφρασης της προσωπικότητάς σας. Προκειμένου να εξασφαλίσουμε ότι το μακιγιάζ είναι διασκέδαση, χρειαζόμαστε προϊόντα που προσφέρουν υψηλή απόδοση με γρήγορα αποτελέσματα και εύκολη εφαρμογή. Φυσικά, δεν πρέπει να παραμελούμε και την περιποίηση της επιδερμίδας μας. Γι’ αυτό τα νέα προϊόντα της βασικής συλλογής συνδυάζουν τη λειτουργικότητα, την ποιότητα, την απόδοση και την περιποίηση. Χάρη στα πολυχρηστικά προϊόντα, οι λάτρεις της ομορφιάς χρειάζονται μόνο μερικά προϊόντα για την εμφάνισή τους – είτε θέλουν να δημιουργήσουν μια διακριτική, καθημερινή εμφάνιση είτε εκφραστικά, μοναδικά look.

BRIGHTEN UP! banana powder

H BRIGHTEN UP! banana powder σε μια απαλή κίτρινη απόχρωση είναι ιδανική για να προσθέσετε ματ highlights και να δώσετε στην επιδερμίδα σας μια φυσική λάμψη. Η ημιδιαφανής, ματ πούδρα είναι ιδανική και για την τεχνική “concealer baking”. Και τώρα υπάρχει μια ολοκαίνουργια απόχρωση στη συλλογή!

HELLO, GOOD STUFF! 48h HYDRO FIXING SPRAY



Το νέο σπρέι σταθεροποίησης δίνει και μια ενυδατική δόση φρεσκάδας στην επιδερμίδα. Η ανάλαφρη υφή του HELLO, GOOD STUFF! 48h HYDRO FIXING SPRAY σταθεροποιεί το μακιγιάζ και αφήνει πίσω του ένα φυσικό, καθαρό φινίρισμα. Την ίδια στιγμή, η αναζωογονητική φόρμουλα με νερό καρύδας ενυδατώνει την επιδερμίδα. Το σπρέι μπορεί να εφαρμοστεί ξανά και ξανά κατά τη διάρκεια της ημέρας. Με 97% φυσικά συστατικά και δερματολογικά ελεγμένο.

multitask concealer

Θέλετε να κάνετε τις ατέλειες του δέρματος και τους μαύρους κύκλους κάτω από τα μάτια σας να εξαφανιστούν και να τονίσετε το περίγραμμα του προσώπου σας με ένα μόνο concealer; Τώρα πλέον μπορείτε χάρη στο multitask concealer και τις διαφορετικές αποχρώσεις του. Το φυσικό ματ φινίρισμα έχει μεγάλη διάρκεια, προσφέρει μεσαία έως υψηλή κάλυψη που κτίζεται σε στρώσεις, ενώ η φόρμουλα του είναι εμπλουτισμένη με καφεΐνη και υαλουρονικό οξύ για φροντίδα και περιποίηση.

05 Cool Porcelain 10 Peachy Ivory 15 Natural Nude 20 Natural Beige 25 Warm Honey

30 Warm Almond

baby got blush



Μια ορατή ώθηση φρεσκάδας εν κινήσει; Φυσικά! Απλώς εφαρμόστε λίγο ρουζ στα μάγουλά σας με το baby got blush stick και αναμείξτε. Είναι εξαιρετικά εύκολο στη χρήση χάρη στην απαλή κρεμώδη υφή του, αλλά και το πρακτικό σχήμα του σε μορφή στικ. Ταιριάζει σε κάθε τσάντα για να το έχετε πάντα μαζί σας.

10 tickle me pink 30 rose all day

ELECTRIC GLOW COLOUR CHANGING LIP & CHEEK OIL



Είναι μαγικό! Το ELECTRIC GLOW COLOR CHANGING LIP & CHEEK OIL αντιδρά με τη φυσική τιμή pH του δέρματος και αλλάζει χρώμα. Το αποτέλεσμα; Μια απαλή λάμψη χρώματος στα χείλη και τα μάγουλά σας με ένα φυσικό φινίρισμα. Η σύνθεση είναι χωρίς γλουτένη, μικροπλαστικά σωματίδια, parabens, σιλικόνες και ορυκτέλαιο, ενώ είναι εμπλουτισμένη με θρεπτικό έλαιο ροδάκινου.

THE ANTI-YELLOW NAIL WHITENER



Πείτε αντίο στη διχρωμία των νυχιών – χάρη στο ANTI-YELLOW NAIL WHITENER. Το βερνίκι νυχιών περιέχει κιτρικό οξύ και έχει μια άμεση αντικίτρινη δράση. Η γαλακτερή υφή του με μπλε ιριδίζουσες χρωστικές (MICA), φωτίζει τα νύχια και προσφέρει ένα λαμπερό φινίρισμα σε ελάχιστο χρόνο.

THE ANTI-SPLIT BASE COAT

Προστασία ενάντια στο σπάσιμο των νυχιών; Κανένα πρόβλημα – το ANTI-SPLIT BASE COAT είναι εδώ για να

βοηθήσει. Απλώς εφαρμόστε τη διάφανη υφή με εκχύλισμα κάστανου στα νύχια σας για να τα προστατέψετε από το

ξεφλούδισμα. H νέα βάση εξασφαλίζει επίσης και ότι το χρωματιστό βερνίκι νυχιών σας θα κρατήσει περισσότερο.

THE RIDGE FILLER BASE COAT

Το RIDGE FILLER BASE COAT κάνει πραγματικότητα το όνειρό σας για ομοιόμορφα νύχια με λεία επιφάνεια. Η ημιδιαφανής υφή του έχει μια διακριτική απόχρωση βερίκοκου και μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε μόνη της είτε

σαν βάση για ένα άψογο στιλ στα νύχια.

THE NAIL REPAIR OIL

Το NAIL REPAIR OIL έχει εύκολη εφαρμογή στα νύχια και απορροφάται γρήγορα. Η θρεπτική φόρμουλά του

με αμυγδαλέλαιο και βιταμίνη Ε, προσφέρει ενυδάτωση και παράλληλα αποτρέπει το σπάσιμο ή το ξεφλούδισμα των νυχιών. Το λάδι νυχιών βοηθάει, επίσης, στο να μαλακώσουν τα πετσάκια και μπορεί να χρησιμοποιηθεί συνδυαστικά με το THE CUTICLE TRIMMER.

8h matte liquid lipstick

Αυτό το υγρό κραγιόν είναι must για όλους τους λάτρεις της ομορφιάς. Το 8h matte liquid lipstick προσφέρει υψηλή κάλυψη και άμεση απόδοση χρώματος, αλλά και ένα μακράς διαρκείας, αδιάβροχο και ανθεκτικό στο φιλί φινίρισμα που διαρκεί έως και οκτώ ώρες. Παράλληλα, η κρεμώδης, ματ σύνθεσή του απλώνεται ευχάριστα στα χείλη χωρίς να τα ξηραίνει. Χάρη στο ειδικά διαμορφωμένο απλικατέρ, το υγρό κραγιόν μπορεί να εφαρμοστεί εύκολα και με ακρίβεια.

JUICY BOMB shiny lipgloss

Το δημοφιλές JUICY BOMB shiny lipgloss επιστρέφει βελτιωμένο! Η εξαιρετικά γυαλιστερή, σούπερ φρουτώδη απόδοσή του παραμένει ίδια, αλλά τώρα το lipgloss είναι και “clean beauty”. Χάρη στο βολικό μέγεθός του, το lipgloss είναι σίγουρο ότι θα ταιριάξει σε κάθε τσάντα για ένα γρήγορο φρεσκάρισμα, με γυαλιστερό, μη κολλώδες φινίρισμα, όπου κι αν βρίσκεστε. Διατίθεται σε πέντε νέα χρώματα με φρουτώδη αρώματα.

THE CUTICLE TRIMMER

Ένα απολύτως απαραίτητο προϊόν για DIY μανικιούρ: το CUTICLE TRIMMER. Το εργαλείο αυτό έχει ένα λοξό άκρο στη μια του πλευρά για να σπρώχνετε απαλά προς τα πίσω τα πετσάκια και ένα μικρό ψαλίδι στην άλλη

πλευρά για να κόβετε τυχόν παρανυχίδες ή και πετσάκια. Το πρακτικό CUTICLE TRIMMER έρχεται σε συσκευασία της οποίας η πίσω πλευρά είναι φτιαγμένη από 100% ανακυκλωμένο υλικό.

* Το 100% των προϊόντων της essence έχει πλέον αναπτυχθεί ως vegan. Καθώς κάνουμε αυτήν τη μετάβαση, μπορείτε να βεβαιωθείτε ότι το προϊόν σας είναι vegan μέσω του εικονιδίου vegan στο πίσω μέρος του προϊόντος.

* Όλα τα προϊόντα “Clean Beauty” της essence περιέχουν μεγάλη ποσότητα φυσικών συστατικών και υποστηρίζουν την παραγωγή βιώσιμου φοινικέλαιου.

* Πείτε λοιπόν «Αντίο» σε: • PEGs • Μικροπλαστικά σωματίδια • Parabens • Επιπρόσθετα για τα βερνίκια νυχιών πείτε «Αντίο» σε: Πολυμερή στυρενίου, εποξικές ρητίνες, μελαμίνη, πολυαϊμίδια, τοσυλαμίδιο αιθυλίου, καμφορά, φωσφορικό τριφαινύλιο.

* Και πείτε «Γεια» στην “Καθαρή Ομορφιά” από την essence. Σε μερικά προϊόντα “Clean Beauty” μπορέσαμε να αποφύγουμε ακόμη περισσότερα συστατικά.