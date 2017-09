Κάθε σεζόν θέτει τις δικές της τάσεις. Αυτό το φθινόπωρο οι τάσεις είναι άψογο δέρμα και έντονα χρώματα σε ολόκληρο το πρόσωπο. Ο καλύτερος τρόπος να υιοθετήσεις αυτές τις τάσεις είναι με τα πιο hot καλλυντικά μακιγιάζ και περιποίησης που επιλέξαμε για σένα (και για το νεσεσέρ μας)!

Catrice:

Η συλλογή με τίτλο «soleil d’été» (που σημαίνει «καλοκαιρινός ήλιος») της Catrice έχει σκοπό να φέρει τα πιο ωραία χαρακτηριστικά που παίρνουμε από το μαύρισμα στην πιο δροσερή σεζόν. Μεταλλικές υφές και μπρονζέ αποχρώσεις έρχονται στο προσκήνιο, με τη συλλογή να περιέχει παλέτες ματιών με υφή πούδρας ή gel, highlighters, λαμπερά lip-glosses, μεταξένια bronzers, κραγιόν και μπρονζέ πούδρες! Όλα τα προϊόντα της Catrice είναι ιδανικά νεανικά και σε προσιτές τιμές!

The Body Shop:

Η The Body Shop πρόσφατα εμπλούτισε τη συλλογή της με μια ποικιλία από 100% vegan προϊόντα που θα σε συναρπάσουν. Εμείς πραγματικά δε ξέραμε τι να πρωτοδιαλέξουμε! Τη Japanese Matcha Tea Mask που απομακρύνει ιδανικά τους ρύπους; Την Tea Tree Anti-Imperfection Night Mask που εξισορροπεί τόνο, υφή και λιπαρότητα; Το απαλό, ενυδατικό British Rose Petal-Soft Toning Water που καταπραΰνει; Το Chinese Ginseng & Rice Clarifying Milky Toner που αναζωογονεί; Το Chinese Ginseng & Rice Clarifying Polishing Powder Wash που φωτίζει και αναμειγνύεται με νερό για να γίνει το ιδανικό scrub για την επιδερμίδα σου; Πραγματικά οι επιλογές είναι άπειρες!

Και με τις εκπτώσεις που έχουν αυτή τη στιγμή τα The Body Shop σε shower gels, body lotions, facial washes και concealers, δεν υπάρχει δικαιολογία να μην τα ερωτευτείς!

Avon:

Η Avon αυτή τη σεζόν έφερε στη συλλογή της τη Mark. Big & Style μάσκαρα που θα σε κάνει να την ερωτευτείς. Τι καινούριο φέρνει; Δε στεγνώνει ποτέ (με την καλή έννοια)! Αντί να κάνει τις βλεφαρίδες σου δύσκαμπτες και με κόμπους, μπορείς να βάλεις π.χ. μια στρώση το πρωί για να πας στη δουλειά σου και ύστερα, χωρίς να χρειαστεί να περάσεις από το σπίτι για να ξεβαφτείς και να ξαναβαφτείς, να βγεις για βράδυ απλά περνώντας τις βλεφαρίδες σου άλλες 1-2 στρώσεις μάσκαρα επιτόπου!

Πέραν της καινοτομίας αυτής, η μάσκαρα προσφέρει καθαρό όγκο και μήκος στις βλεφαρίδες σου με βοήθεια από το ειδικό, πατενταρισμένο της βουρτσάκι!

Jurlique:

Η καινούρια συλλογή της Jurlique «Purely White Skin Brightening» αποτελεί το μυστικό για πιο φωτεινή επιδερμίδα. Μετά την παρατεταμένη έκθεση στον ήλιο, το φθινόπωρο για τις περισσότερες από εμάς ξεκίνησε με δυσχρωμίες. Αυτές μπορούν να διορθωθούν με τα εξειδικευμένα προϊόντα της σειράς (κρέμα ημέρας και νύχτας, essence, spot treatment και κρέμα ματιών).

Όλα τα προϊόντα περιέχουν το αποκλειστικό σύμπλεγμα της Jurlique «VitaBrightKX+», που περιέχει φυσικά συστατικά με ισχυρές ιδιότητες λάμψης όπως δαμάσκηνο Kakadu, αφρικανική σημύδα και βιταμίνη C. Οι ιδιότητες της σειράς έχουν αποδειχθεί σε κλινικές μελέτες!

3INA:

Η 3INA (που προφέρεται Mina) αυτή τη σεζόν δίνει όλη την προσοχή της στα μάτια. Με προϊόντα όπως τα The Duo Eyeshadow (με αποχρώσεις που ταιριάζουν μεταξύ τους), The Eyeshadow Palette (με 6 χρώματα και έντονη κάλυψη), The Gel Eyeliner (με κρεμώδη υφή που προσφέρει ακριβές αποτέλεσμα, και 4 χρώματα), The Eyebrow Kit (για τέλεια φρύδια on-the-go) και The Eye Gloss (που προσφέρει απαλή λάμψη σε διαφανές ή 3 χρώματα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στα χείλη), μπορείς να είσαι σίγουρη ότι τα μάτια σου θα πρωταγωνιστήσουν αυτή τη σεζόν!

Maybelline:

Η Maybelline αυτό το φθινόπωρο έφερε ακόμα πιο συναρπαστικά καλλυντικά προϊόντα στη συλλογή της, και είμαστε σίγουρες ότι θες να μάθεις για αυτά!

Το Lash Sensational Primer Mascara φοριέται κάτω από τη συνηθισμένη σου μάσκαρα και δίνει στις βλεφαρίδες σου ανεπανάληπτο όγκο και καμπύλη.

Τα Master Prime φοριούνται κάτω από το fond de teint σου και λύνουν 1 από τα 4 μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η επιδερμίδα μας (το γκρι κάνει τους πόρους λιγότερο εμφανείς, το πράσινο εξουδετερώνει τις κοκκινίλες, το κίτρινο τονώνει το θαμπό δέρμα και το Master Prime δίνει λάμψη στο λεπτό)!

Τα Master Camo Pens ακολουθούν την ίδια λογική ως concealer με το ροζ και το βερικοκί να τονώνουν και να μειώνουν τους μαύρους κύκλους αντίστοιχα στις ανοιχτόχρωμες επιδερμίδες, το κίτρινο και το κόκκινό να έχουν τις ίδιες ιδιότητες για τις σκουρόχρωμες επιδερμίδες και το μπλε να μειώνει τις δυσχρωμίες και να προσφέρει ομοιόμορφη επιδερμίδα σε όλες μας!

Η Maybelline, επίσης, πρόσφατα κυκλοφόρησε τα Superstay Matte Ink υγρά κραγιόν σε 10 αποχρώσεις, που υπόσχονται έντονο, matte, σταθερό χρώμα για τουλάχιστον 16 ώρες!

Ό,τι κι αν διαλέξεις, αυτή τη σεζόν σίγουρα θα κλέψεις όλες τις εντυπώσεις!