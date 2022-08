House of the Dragon x Stradivarius – Η απόλυτη, νέα collection που θα συναρπάσει!

Μα τι νέα ωραία σου έχουμε εσένα που είσαι φαν του «Game of Thrones». Η νέα σειράς της HBO «House of Dragon», το πρώτο επίσημο prequel του θρυλικού «Game of Thrones», εμπνέει την Stradivarius που συνεργάζεται με την Warner Bros Consumer Products και μας παρουσιάζει την collection House of Dragon x Stradivarius! WOW!

House of Dragon x Stradivarius είναι το όνομα μιας ειδικής collection που μας μεταφέρει στον κόσμο της σειράς! Σκηνικά στα οποία κυριαρχούν χρωματικές παλέτες σε μαύρο, λευκό και κόκκινο. Είναι αγαπημένα χρώματα πολλών και συνδυάζονται πολύ εύκολα!

Τα ρούχα ξεχωρίζουν για τις υφές και τα υφάσματά τους! Θα σε εντυπωσιάσουν σίγουρα, το βελούδο με τύπωμα δράκου και η ύφανση φιδιού. Φυσικά, δεν ξεχνάμε και τις χαρακτηριστικές γούνες, που προσθέτουν μια πινελιά φαντασίας στην collection.



1. Μίνι φορέματα jacquard

2. Φορέματα με κεντήματα και σχέδια cut out

3. Λεπτομέρειες από τούλι και γούνα

4. Κορσέδες

5. Δεσίματα στα πλαϊνά

Επίσης, λάμψεις, ιμάντες, αλυσίδες σώματος και κοσμήματα με τα σύμβολα του Οίκου Targaryen είναι τα βασικότερα κομμάτια που αντλούν επιρροές από την αισθητική του show χωρίς να αφήνουν πίσω τις τάσεις του σήμερα. Εκπληκτικό!

Για να παρουσιάσει την collection, το brand έκανε την καμπάνια του σε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά σκηνικά της σειράς: το Φυσικό Μνημείο Los Barruecos, επίσημη τοποθεσία του House of Dragon.

Η House of Dragon x Stradivarius είναι διαθέσιμη από 22 Αυγούστου στο stradivarius.com και σε επιλεγμένα καταστήματα. Στο υπόλοιπο των καταστημάτων θα είναι διαθέσιμη από τις 5 Σεπτεμβρίου.