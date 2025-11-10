Μια ορθοπαιδικός χειρουργός που έχει αφιερώσει την καριέρα της στη μακροζωία των γυναικών, η Dr. Vonda Wright, δίνει τη δική της συμβουλή αυτοφροντίδας που, όπως λέει, πρέπει να γίνει προτεραιότητα για κάθε γυναίκα, τώρα και για πάντα. Η Dr. Wright, ορθοπαιδικός και αθλητική χειρουργός, έχει βάλει στόχο να αλλάξει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται οι γυναίκες στην ιατρική. Όπως τονίζει, οι γυναίκες ζούμε περισσότερο από τους άνδρες, αλλά συχνά υποφέρουμε περισσότερο, γιατί η έρευνα και η ιατρική φροντίδα εξακολουθούν να εστιάζουν κυρίως στους άνδρες. Μέχρι να αλλάξει αυτό, λέει, η ευθύνη πέφτει σε εμάς, να φροντίσουμε συνειδητά την υγεία και τη μακροζωία μας.

Η νοοτροπία της κινητοποίησης

Στο πρόσφατο βιβλίο της Unbreakable, η Wright παρουσιάζει τέσσερις βασικούς πυλώνες μακροζωίας, διατροφή, άσκηση, τρόπο ζωής και συμπληρώματα. Ωστόσο, όπως λέει η ίδια, το πιο ουσιαστικό στοιχείο δεν είναι κάποιο πρόγραμμα διατροφής ή προπόνησης, αλλά η νοοτροπία της κινητοποίησης.

«Το Νο 1 πράγμα που μπορούμε να κάνουμε για να γεράσουμε καλά είναι να αλλάξουμε τον τρόπο που σκεφτόμαστε», εξηγεί. «Να πάψουμε να λατρεύουμε τη νεότητά μας και να αρχίσουμε να επενδύουμε συνειδητά στον εαυτό μας κάθε μέρα, επειδή το αξίζουμε. Έτσι μπορούμε να είμαστε υγιείς, ενεργοί, χαρούμενοι. Φυσικά, δεν είναι εύκολο, θέλει δουλειά».

Η δύναμη της ψυχικής ανθεκτικότητας

Κατά τη Wright, το θεμέλιο της υγιούς μακροζωίας είναι η ψυχική ανθεκτικότητα. Είναι εκείνη η εσωτερική δύναμη που μας βοηθά να προσαρμοζόμαστε και να προχωράμε, ό,τι κι αν συμβεί.

Η ίδια βασίζει την προσέγγισή της σε τρεις αρχές:

Έλεγχος: Επικεντρώσου μόνο σε ό,τι μπορείς πραγματικά να ελέγξεις, τη δική σου αντίδραση.

Δέσμευση: Η συνέπεια και η σταθερότητα διδάσκουν στον εγκέφαλο ότι αξίζεις τη φροντίδα σου.

Πρόκληση: Κάθε φορά που πιέζεις τον εαυτό σου λίγο παραπάνω, αποδεικνύεις ότι είσαι πιο δυνατή απ’ όσο νόμιζες.



Κίνηση: το μυστικό της μακροζωίας

Η Wright υπενθυμίζει πως η μακροζωία δεν είναι κατάσταση, είναι διαρκής κίνηση. Ειδικά για τις γυναίκες, αυτό σημαίνει να φροντίζουν το σώμα τους έτσι ώστε να διατηρούν τη μυϊκή τους μάζα και την υγεία των οστών. Προτείνει άσκηση με βάρη και άλματα — όπως σχοινάκι ή κουτσό — και τονίζει ότι με τον καιρό πρέπει να αυξάνουμε σταδιακά το βάρος που σηκώνουμε για να «χτίσουμε» πραγματικούς μυς.

Και το πιο εντυπωσιακό; «Όταν οι σκελετικοί μας μύες συσπώνται, στέλνουν στον εγκέφαλο σήματα και ορμόνες που μας κρατούν ψυχικά υγιείς και πνευματικά καθαρούς», λέει η ίδια.

Με άλλα λόγια, η μακροζωία δεν είναι απλώς θέμα χρόνου, είναι στάση ζωής. Μια καθημερινή επένδυση στον εαυτό μας, που ξεκινά με την απόφαση να κινηθούμε, να φροντίσουμε το σώμα και το μυαλό μας και να πιστέψουμε βαθιά ότι το αξίζουμε.