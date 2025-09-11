Υπάρχουν στιγμές που θες να δώσεις στη μέρα σου λίγη παραπάνω μαγεία. Να φορέσεις κάτι που δεν είναι απλώς κοσμήματα, αλλά μια ιστορία που κουβαλά μνήμες, συναισθήματα και τολμηρή διάθεση για νέα ξεκινήματα. Σε αυτό το ταξίδι κομψότητας και λάμψης, η Swarovski φέρνει ξανά το φως στο προσκήνιο με τη συλλογή κοσμημάτων Fall-Winter 2025, γιορτάζοντας 130 χρόνια δημιουργικής χαράς.

Millenia

Το σύμβολο. Ένα ερωτικό γράμμα στο κρύσταλλο, οι τολμηρές αλλά διαχρονικές σιλουέτες Rivière του Millenia τιμούν την πρωτοποριακή κληρονομιά της Swarovski, με σχέδια φτιαγμένα για να φοριούνται ξανά και ξανά. Για την περίοδο Fall-Winter 2025, ένα νέο χρώμα αναδύεται, καθώς το καραμέλα προστίθεται στην παλέτα του Millenia, συνδυάζοντας το με το λιλά σε φρέσκους συνδυασμούς. Ποτάμια από κρύσταλλα Asscher, μπαγκέτες και οκταγωνικές κοπές είναι τοποθετημένα στο χέρι σε διπλούς κρυστάλλους για την απόλυτη έκφραση της κομψότητας, ενώ οι ασύμμετρες σιλουέτες με μικτούς μηχανισμούς και πριτσίνια δείχνουν την τεχνογνωσία της Swarovski. Για τις γιορτές, τα πολυεπίπεδα σχέδια μεγιστοποιούν τη λάμψη των διαφανών κρυστάλλων.

Στο πλαίσιο της πορείας προς μεγαλύτερη βιωσιμότητα, παρουσιάζεται επίσης το ανανεωμένο περιδέραιο Millenia all-around, φτιαγμένο εξ ολοκλήρου από ReCreated™ Crystals σε μια πλούσια πράσινη απόχρωση.

Matrix

Αναπαριστώντας το εκλεπτυσμένο σχέδιο κρυστάλλου DNA του Οίκου, το Matrix αντλεί έμπνευση από την οργανική τελειότητα της δομής της έλικας. Τα κλασικά βραχιόλια Tennis και τα σκουλαρίκια ανανεώνονται για την περίοδο FW25, ενισχύοντας την κομψή ευχρηστία της οικογένειας.

Για την εορταστική περίοδο, το Matrix Baguette τραβά την προσοχή με το τολμηρό γεωμετρικό σχέδιο. Ένα όμορφο μοτίβο κορδέλας, φτιαγμένο με κρυστάλλους Swarovski Zirconia σε κοπή μπαγκέτα, διαπλέκεται κομψά μέσα στην οικογένεια, ενώ το statement κολιέ, τελειωμένο με ένα μοναδικό κρύσταλλο κοπής Marquise, έχει σχεδιαστεί για να προσδώσει δράμα σε κομψά party looks.

Το Matrix Crash επιστρέφει επίσης για την περίοδο Fall-Winter 2025. Δαχτυλίδια, βραχιόλια και σκουλαρίκια σε δύο χρώματα αναζωογονούν την οικογένεια, ενώ τα λαμπερά κομμάτια από ροδίου, τοποθετημένα με καθαρά Swarovski Zirconia, ενσαρκώνουν το πνεύμα των γιορτών.

Sublima

Γιορτάζοντας τα κύματα και τις ροές της φύσης, οι οργανικές μορφές και οι ακριβείς κοπές του Sublima δημιουργούν ένα εντυπωσιακό, φαντασιακό εφέ. Αυτή τη σεζόν, οι μαγεμένες χειμερινές κήποι εμπνέουν αγκάθια που διακοσμούν κρυστάλλους σε σχήμα πάγων και λεπτά chokers. Οι επισημάνσεις ρουθενίου και η μοναδική τεχνική Pointiage® του Οίκου ενισχύουν τα κομμάτια, που ακτινοβολούν καλλιτεχνία.

Οι δραματικές σιλουέτες σε θόλο ολοκληρώνουν τη συλλογή Fall-Winter 2025. Φωτισμένα με την τεχνική chattonage και κλιμακωμένα για να τραβήξουν την προσοχή, αυτά τα σχέδια ακτινοβολούν την εορταστική γοητεία.

Gema

Με τα πολύχρωμα, καταρρέοντα κρύσταλλα και τη σύγκρουση μικτών κοπών σε απροσδόκητες ρυθμίσεις, το Gema γιορτάζει την τέχνη του ασυνήθιστου. Σε μια λαμπρή αφιέρωση στον Αυστριακό καλλιτέχνη Gustav Klimt, η συλλογή Fall-Winter 2025 συνδυάζει χρυσούς κρυστάλλους σε περίπλοκα σχέδια. Ένα περιδέραιο με κλωστές και choker είναι φτιαγμένα για να μαγνητίσουν, ενώ το πολυλειτουργικό pendant μοτίβο μεταμορφώνεται σε μπροτσέ. Ένα υπερμεγέθες δαχτυλίδι, βραχιόλι και σκουλαρίκια κλιπ, όλα με μοναδική σιλουέτα σε θόλο, προσδίδουν βάθος σε αυτή την εντυπωσιακή οικογένεια.

Idyllia

Εμπνευσμένο από τη φαντασία και τα θαύματα του φυσικού κόσμου, το Idyllia είναι μια εκπληκτική γιορτή της τέχνης και της τεχνικής τεχνογνωσίας της Swarovski. Ζωντανά χρώματα και κοπές προσφέρουν μια εξαιρετική κρυστάλλινη εξερεύνηση της χλωρίδας και της πανίδας. Νέα για την περίοδο Fall-Winter 2025, σχέδια εμπνευσμένα από το φθινοπωρινό φύλλωμα συνδυάζουν πετράδια σε επένδυση bezel με χρυσά αξεσουάρ για τολμηρό αποτέλεσμα, ενώ οι απαλές ροζ αποχρώσεις εμπλουτίζουν λεπτά, ζεστά λουλουδάτα μοτίβα σε κομμάτια ιδανικά για καθημερινή χρήση.

Dextera

Ο σύγχρονος μεταλλικός σχεδιασμός αντιπαρατίθεται με την ακριβή κοπή pavé σε ατελείωτα ευέλικτα στυλ. Η συλλογή Fall-Winter 2025 βλέπει το χαρακτηριστικό οκταγωνικό βραχιόλι και σκουλαρίκια του Dextera να ανανεώνονται με πιο λεπτή σιλουέτα για αυξημένη φορητότητα, ενώ νέα σχέδια εμπνευσμένα από τη βιομηχανία σε μαύρο ρουθενίου επεκτείνουν την α appeal της οικογένειας για unisex στυλ.

Constella

Αντλώντας έμπνευση από τον νυχτερινό ουρανό και τις λαμπερές πορείες φωτός, οι αστεροειδείς συστάδες του Constella λάμπουν με εξωγήινη ακτινοβολία. Αυτή τη σεζόν, οι εκλεπτυσμένες εγχύσεις Swarovski Crystal Pearl ενισχύουν τη λάμψη του δραματικού chokers και σκουλαρικιών κλιπ, ενώ οι κρύσταλλοι σε πλούσιες πράσινες, μπλε και ροζ αποχρώσεις θα φωτίσουν με ζωντάνια τις γιορτές.

Mesmera

Τα statement σχέδια και οι κλασικές σιλουέτες συνδυάζονται με μαγευτική εκλεπτυσμένη κομψότητα. Τα κολιέ και τα σκουλαρίκια αναδεικνύουν μοναδικά διαμορφωμένες πέτρες σε απροσδόκητες ρυθμίσεις, με λεπτές πινελιές χρώματος που λάμπουν πάνω από φόντο σε χρυσούς τόνους.

Imber

Αυτή τη σεζόν, η βιομηχανική αισθητική του Imber γεμίζει με έναν αναζωογονητικό μπλε και πράσινο χρωματικό τόνο. Τα μικτά μέταλλα συνδυάζονται με υφασματικές κοπές κρυστάλλων, προσφέροντας μια αισθητηριακή διάσταση στις συνθέσεις.

Una

Συνδυάζοντας τη μηχανή με τη μαγεία, το Una απελευθερώνει υπνωτιστική κίνηση με ευέλικτους διπλής όψεως σχεδιασμούς. Τα κολιέ και τα σκουλαρίκια κρεμαστά μαγνητίζουν με εντυπωσιακά παιχνίδια φωτός σε σχήμα αχτίδας, ενώ οι διαφανείς κρύσταλλοι προσθέτουν στη λαμπερή αισθητική.

Swan

Ένα σύμβολο αιώνιας αγάπης, ο Κύκνος της Swarovski ενσαρκώνει πάνω από 130 χρόνια κληρονομιάς και τεχνικής αριστείας. Για την περίοδο Fall-Winter 2025, το αγαπημένο κολιέ με τον χορευτικό Κύκνο ερμηνεύεται ξανά με μια φρέσκια γλώσσα σχεδίασης, ενισχύοντας την εκλεπτυσμένη του αισθητική.

Αντλώντας έμπνευση από τη Συλλογή Βιέννης, τρία νέα κομμάτια εισάγονται επίσης στην οικογένεια. Διαθέτοντας τις ίδιες μικτές κοπές σε ρουθενίου και διαφανείς κρυστάλλους όπως η συλλογή επετείου 130ων χρόνων, το καθένα – συμπεριλαμβανομένου ενός ευέλικτου κολιέ/μπροτσέ – προσφέρει μια κομψή προσέγγιση στον συνδυασμό ημέρας και νύχτας.

Vienna Collection

Εμπνευσμένη από τη μοναδική μεγαλοπρέπεια του Κύκνου Swarovski, η Συλλογή Βιέννης συνδυάζει την κληρονομιά με τη μοντέρνα αισθητική. Λαμπεροί διαφανείς κρύσταλλοι συνδυάζονται με επισημάνσεις ρουθενίου, δημιουργώντας τολμηρές αντιθέσεις σε αρχιτεκτονικούς σχεδιασμούς. Αφηρημένα φτερά και σχήματα που μοιάζουν με φτερούγες φαίνεται να αψηφούν τη βαρύτητα, ενώ η κινητική τους ενέργεια παραπέμπει στις χάρην κινήσεις του κύκνου. Οι λεπτομέρειες pavé και η συσσώρευση πετρών σε μικτές κοπές και μεγέθη ενισχύουν την ομορφιά κάθε κομματιού. Ένα εξαιρετικό φόρο τιμής στα 130 χρόνια τεχνικής αριστείας κρυστάλλων και καινοτομίας.

Με λίγα λόγια, η Swarovski FW25 δεν είναι απλώς μια συλλογή κοσμημάτων, αλλά μια γιορτή χαράς, ιστορίας και δημιουργίας. Κάθε κομμάτι έχει τον δικό του παλμό, έτοιμο να τον κάνεις δικό σου. Γιατί όταν φοράς Swarovski, δεν στολίζεσαι απλώς – λάμπεις με τρόπο που σε ταξιδεύει.