Αν αναρωτιέσαι γιατί νιώθεις τα μάτια σου βαριά στο τέλος της ημέρας, δεν είσαι ο μόνος. Υπολογιστές, κινητά, tablet και τηλεοράσεις έχουν γίνει μόνιμη προέκταση του χεριού μας — κι αυτό φυσικά έχει συνέπειες. Η ψηφιακή κόπωση των ματιών είναι πλέον τόσο συχνή όσο κι ο καφές στο γραφείο. Μπορεί να μην την αντιλαμβανόμαστε αμέσως, αλλά τα συμπτώματα, όπως θολή όραση, πονοκέφαλοι, ξηρότητα, μάς υπενθυμίζουν ότι η όραση χρειάζεται κι αυτή τη δική της ξεκούραση. Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Όρασης που γιορτάζεται σήμερα δες παρακάτω μερικά tips για να ξεκουράζεις τα μάτια σου! Το έχουν ανάγκη!

Το κόλπο 20-20-20 που σώζει την κατάσταση

Για αρχή, οι οφθαλμίατροι έχουν μια απλή συμβουλή, τον κανόνα 20-20-20. Κάθε 20 λεπτά, απομάκρυνε το βλέμμα σου από την οθόνη και κοίτα κάτι που βρίσκεται στα 20 πόδια (δηλαδή περίπου 6 μέτρα) μακριά, για 20 δευτερόλεπτα. Είναι σαν ένα μικρό “reset” για τα μάτια, που τα βοηθά να επανέλθουν φυσικά, χωρίς ένταση. Αν το σκέφτεσαι, είναι λιγότερο από μισό λεπτό — κι όμως, κάνει θαύματα.

Μικρές αλλαγές, μεγάλη διαφορά

Φυσικά, μπορείς να κάνεις πολλά μικρά πράγματα μέσα στην ημέρα για να βοηθήσεις την όρασή σου να αντέξει τον μαραθώνιο των pixels. Ρύθμισε τη φωτεινότητα της οθόνης σου ώστε να μην είναι πιο έντονη από τον φωτισμό του χώρου. Κράτα τα μάτια σου σε ευθεία με την οθόνη — ούτε πολύ ψηλά, ούτε πολύ χαμηλά. Επίσης, ένα τεχνητό δάκρυ μπορεί να γίνει ο καλύτερός σου σύμμαχος, ειδικά σε κλειστούς, ξηρούς χώρους.

Ένα βλέμμα πιο ξεκούραστο

Τέλος, η Παγκόσμια Ημέρα Όρασης είναι μια καλή αφορμή να κοιτάξεις — κυριολεκτικά — αλλιώς την καθημερινότητά σου. Τα μάτια μας είναι ο πιο “ήσυχος” εργαζόμενος του σώματος, αλλά κι αυτός που δουλεύει ασταμάτητα. Οπότε, δώσε τους λίγα διαλείμματα, ένα σωστό φωτισμό και, που και που, μια βόλτα χωρίς οθόνη.