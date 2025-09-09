Το ρητό ότι οι λεπτομέρειες κάνουν τη διαφορά ισχύει απόλυτα και στη μόδα. Μπορούν να απογειώσουν το πιο μίνιμαλ outfit ή να τονίσουν τον χαρακτήρα σου μέσα σε δευτερόλεπτα. Κι εκεί που νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, έρχεται η DSQUARED2 Eyewear FW25 για να σου θυμίσει ότι η μόδα είναι παιχνίδι με κανόνες που γράφεις εσύ.

Η συλλογή που τολμά

Αρχικά, η νέα σειρά γυαλιών της DSQUARED2 συνδυάζει όγκους, γεωμετρίες και μια χρωματική παλέτα που ξεφεύγει από τα κλασικά. Το διάσημο Double-D λογότυπο, το φύλλο σφενδάμου και το edgy cut-out DSQ2 γίνονται σήματα κατατεθέντα που δεν περνούν απαρατήρητα. Είτε προτιμάς ανδρικές τετράγωνες acetate φόρμες με ’70s αναφορές είτε γυναικεία oversize κομμάτια που φλερτάρουν με τη γλυπτική, εδώ θα βρεις τον απόλυτο τρόπο να πεις «αυτό είμαι».

Γυαλιά από το runway στην καθημερινότητα

Στη συλλογή ξεχωρίζουν τα statement γυαλιά που είδαμε στο fashion show για τα 30 χρόνια του brand. Οι flat-top φόρμες, οι μεταλλικές μπάρες και οι oversize σιλουέτες μεταφέρονται αυτούσιες στην πόλη, δίνοντάς σου την αίσθηση ότι περπατάς κι εσύ σε πασαρέλα. Κι αν θέλεις κάτι πιο ευέλικτο, οι HYPE σκελετοί οράσεως παίζουν με το διάφανο crystal, το havana και τις κομψές λεπτομέρειες, ώστε να νιώθεις fashion-forward ακόμα και στο γραφείο.

ICON vibes γυαλιά

Δεν γίνεται να μιλάμε για τη DSQUARED2 Eyewear FW25 χωρίς να σταθούμε στη σειρά ICON. Τα χαμηλά ορθογώνια σχήματα με το τρισδιάστατο λογότυπο αποπνέουν την πιο cool διάθεση. Ματ και γυαλιστερές υφές εναλλάσσονται, ενώ τα έντονα χρώματα – από off-white μέχρι πορτοκαλί – δίνουν το κάτι παραπάνω σε κάθε εμφάνιση.

Πότε και πού θα τα βρεις

Αν θες να γίνεις από τους πρώτους που θα φορέσουν αυτά τα κομμάτια, κράτα σημείωση: η συλλογή θα κυκλοφορήσει τον Οκτώβριο 2025 σε επιλεγμένα καταστήματα οπτικών παγκοσμίως. Η παραγωγή και διανομή γίνεται από τον Όμιλο Safilo, που ξέρει όσο λίγοι να παντρεύει την τεχνογνωσία με τη μόδα.

Τέλος, τα γυαλιά δεν είναι απλώς προστασία για τα μάτια. Είναι δήλωση και είναι στάση ζωής. Με τη DSQUARED2 Eyewear FW25 κρατάς στα χέρια σου ένα κομμάτι που μιλάει για σένα πριν καν πεις λέξη. Τολμηρά, εντυπωσιακά και γεμάτα χαρακτήρα – ακριβώς όπως θες να είσαι.

