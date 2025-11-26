Γιατί χασμουριέσαι την ώρα που γυμνάζεσαι; Η απάντηση δεν είναι αυτή που φαντάζεσαι

Ξέρεις αυτή τη μικρή, καταστροφική στιγμή αμηχανίας στο μάθημα pilates, που η instructor έχει σηκώσει το βλέμμα της για να ελέγξει αν όλοι “πιάνουμε” σωστά την άσκηση; Κι εκεί ακριβώς που τα μάτια της κλειδώνουν πάνω σου, εσύ παλεύεις να καταπιείς ένα χασμουρητό που απειλεί να σε εκθέσει; Όχι, δεν έχει καμία σχέση με βαρεμάρα, πριν βιαστεί κάποιος να μου πετάξει μπηχτή. Αντιθέτως, το μάθημα το απολαμβάνω κάθε φορά και φεύγω με ενέργεια. Οπότε… τι διάολο συμβαίνει και με πιάνει χασμουρητό την ώρα της γυμναστικής, ενώ πριν και μετά είμαι μια χαρά;

Το ίδιο αναρωτήθηκε και μια άλλη γυναίκα γύρω στα 40, που παρατήρησε ότι χασμουριέται κάθε φορά που κάνει αεροβική. Μάλιστα, έφτασε στο σημείο να σκεφτεί μήπως πρόκειται για κάτι ανησυχητικό. Έτσι, απευθύνθηκε στην Celeste Robb-Nicholson, γιατρό και πρώην αρχισυντάκτρια του Harvard Women’s Health Watch, η οποία της έδωσε μια απάντηση πολύ πιο ενδιαφέρουσα απ’ όσο φαντάζεσαι.

Τελικά, τι δείχνει το χασμουρητό την ώρα που ασκείσαι;

Έχουμε συνδέσει το χασμουρητό με το «νυστάζω» ή «βαριέμαι», αλλά αυτή είναι μόνο η μισή αλήθεια. Βέβαια, ναι, το σώμα μας χασμουριέται όταν χαλαρώνει πριν τον ύπνο ή όταν προσπαθεί να ξυπνήσει το πρωί. Όμως… υπάρχουν και οι περιπτώσεις των αθλητών που χασμουριούνται πριν από αγώνες, και δεν νομίζω πως κάποιος εκείνη τη στιγμή νυστάζει.

Και για να το μπερδέψουμε λίγο περισσότερο, το χασμουρητό είναι και απίστευτα μεταδοτικό. Αρκεί να δεις έναν άνθρωπο να ανοίγει το στόμα του και… πάει, την έβαψες. Κι όμως, ούτε αυτό έχει σχέση με βαρεμάρα.

Σύμφωνα με τη Robb-Nicholson, το χασμουρητό είναι μια περίεργη, ημι-εκούσια λειτουργία του σώματος, που επηρεάζεται από διάφορους νευροδιαβιβαστές στον υποθάλαμο. Και ναι, όλα τα σπονδυλωτά χασμουριούνται. Μάλιστα, οι άνθρωποι ξεκινούν να… προθερμαίνονται στο χασμουρητό από τη 12η εβδομάδα μέσα στη μήτρα!

Ένας ρόλος που δεν φανταζόσουν

Η γιατρός εξηγεί ότι το χασμουρητό απελευθερώνει μια ουσία που ονομάζεται επιφανειοδραστική. Αυτή «λαδώνει» τις κυψελίδες των πνευμόνων για να παραμένουν ανοιχτές. Με λίγα λόγια, είναι σαν να δίνει μια μικρή ενίσχυση στο αναπνευστικό σύστημα. Τα έμβρυα το κάνουν για να “εκπαιδευτούν” για την αναπνοή μετά τη γέννηση.

Η πιο… cool θεωρία: ότι ο εγκέφαλος θέλει δροσιά

Μια ακόμη θεωρία, πιο δημιουργική αλλά και πολύ γοητευτική, λέει ότι χασμουριόμαστε για να ρυθμίσουμε τη θερμοκρασία του εγκεφάλου. Μελέτες έχουν δείξει ότι όταν ο εγκέφαλος δροσίζεται, για παράδειγμα με αναπνοή από τη μύτη ή με κρύες κομπρέσες στο μέτωπο, οι άνθρωποι χασμουριούνται λιγότερο όταν βλέπουν κάποιον άλλον να χασμουριέται.

Άρα, ίσως το σώμα σου, την ώρα που κάνεις άσκηση και ανεβαίνουν οι στροφές, προσπαθεί να διατηρήσει τον εγκέφαλό σου σε “δροσερή” κατάσταση για να συνεχίσει να λειτουργεί στα καλύτερά του.

Οπότε… να ανησυχείς;

Η γιατρός ξεκαθαρίζει ότι δεν υπάρχει μια και μοναδική εξήγηση για το χασμουρητό την ώρα της γυμναστικής. Μπορεί:

Οι κυψελίδες των πνευμόνων σου να θέλουν μικρή ενίσχυση.



Ο εγκέφαλός σου να αναζητά λίγη «φρεσκάδα».



Να είδες κάποια άλλη να χασμουριέται και να σε παρέσυρε.



Σε κάθε περίπτωση, δεν είναι κάτι που πρέπει να σε ανησυχεί. Κάν’ το διακριτικά για να μην νιώθεις άβολα, συνέχισε την άσκησή σου και όλα καλά. Οι trainers σου σίγουρα το έχουν ξαναδεί.