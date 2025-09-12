Κάθε νέα αρχή φέρνει μαζί της κι έναν αέρα ανανέωσης. Και αν κάτι ξέρεις καλά, είναι ότι τα παιδιά σου ανυπομονούν να δείξουν τη δική τους προσωπικότητα από την πρώτη κιόλας μέρα στο σχολείο. Για αυτό όμως υπάρχει η EXE KIDS με τη νέα συλλογή FW25, γεμάτη χρώμα, άνεση και στυλ που δεν γνωρίζει ηλικία.

Back to School με EXE KIDS

Η φετινή επιστροφή στα θρανία αποκτά ξεχωριστό χαρακτήρα. Sneakers που τραβάνε όλα τα βλέμματα, animal prints που δίνουν παιχνιδιάρικη διάθεση και cozy μποτάκια που υπόσχονται ατελείωτες περιπέτειες στα διαλείμματα. Κάθε κομμάτι της συλλογής είναι φτιαγμένο για να αντέχει τη δράση της καθημερινότητας, αλλά και για να προσφέρει στα παιδιά σου την αυτοπεποίθηση να ξεχωρίζουν.

Στυλ που μιλάει τη γλώσσα των παιδιών

Η καμπάνια «Back to School» πρώτα από όλα είναι ένα mood. Πολύχρωμη, γεμάτη playful vibes, σε καλεί να δεις το σχολείο με άλλο μάτι: σαν μια εμπειρία χαράς και δημιουργικότητας. Και το καλύτερο; Η συλλογή EXE KIDS FW25 δείχνει ότι το στυλ μπορεί να είναι ταυτόχρονα άνετο, cool και διασκεδαστικό.

Το μάθημα της χρονιάς είναι απλό: στυλ + άνεση = χαρά σε κάθε βήμα. Δεν χρειάζεται να επιλέξεις ανάμεσα σε αντοχή και φρεσκάδα. Με τη νέα συλλογή, κάθε παιδί μπορεί να εκφράσει το δικό του μοναδικό στυλ από την πρώτη κιόλας μέρα, χωρίς περιορισμούς.

Τέλος, αν θες η επιστροφή στο σχολείο να γίνει μια εμπειρία γεμάτη αυτοπεποίθηση και στυλ, τότε η απάντηση είναι μία και είναι η EXE KIDS FW25. Γιατί το σχολείο μπορεί να γίνει ο πιο cool χώρος έκφρασης, αρκεί κάθε βήμα να έχει τη δική του λάμψη.

Η συλλογή EXE KIDS FW25 είναι διαθέσιμη στα φυσικά καταστήματα Tsakiris Mallas, στο ηλεκτρονικό κατάστημα www.tsakirismallas.gr αλλά και σε επιλεγμένα σημεία σε όλη την Ελλάδα.