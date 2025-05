Ετοιμάζεσαι για ταξίδι με το μικρό σου και μόνο που ακούς “βαλίτσα” σε πιάνει πανικός; Don’t worry girl, σε έχω φτιάξει! Παρακάτω θα βρεις τα πιο χρήσιμα tips για να οργανώσεις εύκολα και με στιλ τη βαλίτσα του παιδιού σου (και τη δική σου), χωρίς να κουβαλάς ολόκληρο το σπίτι μαζί σου.

Κάνε λίστα (ναι, από τώρα!)

Πριν ανοίξεις καν τη βαλίτσα, πάρε χαρτί και στυλό ή άνοιξε την εφαρμογή σημειώσεων στο κινητό και γράψε τι ακριβώς χρειάζεστε. Χώρισέ το σε κατηγορίες: ρούχα, παπούτσια, προϊόντα υγιεινής, φαρμακείο, παιχνίδια, snacks, κλπ. Η λίστα είναι η καλύτερή σου φίλη – ειδικά αν δεν θες να ξεχάσεις το αγαπημένο αρκουδάκι του μικρού!

Mix & Match ρουχαλάκια

Μην κουβαλήσεις 10 παντελόνια για 5 μέρες. Επέλεξε ρούχα που ταιριάζουν μεταξύ τους για να δημιουργήσεις διαφορετικά looks με λίγα κομμάτια. Ένα τζιν, μερικά μπλουζάκια, ένα φούτερ για τα βραδινά και τέλος. Μην ξεχάσεις πιτζάμες και κάλτσες! Αν έχεις μικρό παιδί, πάρε 1-2 έξτρα σετ, just in case.

Mini αλλά θαυματουργά

Προτίμησε travel size προϊόντα για το μπάνιο και το φαρμακείο. Χώρισέ τα σε ένα νεσεσέρ για εύκολη πρόσβαση. Πάντα να έχεις μαζί θερμόμετρο, παυσίπονα, αντιπυρετικά και τσιμπιδάκι για τσιμπήματα (το καλοκαίρι κάνει θαύματα).

Η χειραποσκευή είναι ο θησαυρός

Εκεί μέσα βάλε τα απολύτως απαραίτητα για το ταξίδι: snacks, μωρομάντηλα, ένα μικρό παιχνιδάκι, βιβλιαράκι και φυσικά… μια αλλαξιά ρούχα (ποτέ δεν ξέρεις!). Εάν πετάτε, βάλε και ένα μαλακό κουκλάκι ή μαξιλαράκι για τον ύπνο στο αεροπλάνο ή το αυτοκίνητο.

Stay chic και cool

Ναι, μπορείς να ταξιδέψεις με παιδί και να παραμείνεις οργανωμένη, ήρεμη και… fashionable! Με λίγο προγραμματισμό και σωστή οργάνωση, το ταξίδι θα γίνει παιχνιδάκι – και εσύ θα έχεις χώρο στη βαλίτσα και για το αγαπημένο σου φόρεμα.

Bon voyage, super mom!