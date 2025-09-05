Η πρώτη μέρα στην Πρώτη Δημοτικού είναι μια εμπειρία που μένει αξέχαστη. Για τα παιδιά, σηματοδοτεί το πέρασμα σε έναν νέο κόσμο μάθησης, σχέσεων και καθημερινότητας. Για τους γονείς, αποτελεί μια περίοδο γεμάτη υπερηφάνεια, αλλά και ανησυχία. Το πώς θα στηρίξουμε τα παιδιά σε αυτή τη μετάβαση μπορεί να καθορίσει την προσαρμογή τους και την αγάπη τους για το σχολείο και τη μάθηση. Στο πλαίσιο αυτό, ακολουθούν χρήσιμες κατευθύνσεις που μοιράστηκε η Ψυχολόγος – Παιδοψυχολόγος (MSc) , κα. Βρυώνη Ηλέκτρα, ώστε η πρώτη επαφή με το σχολείο να γίνει με ηρεμία και θετική διάθεση.

Ανοιχτή συζήτηση και ειλικρίνεια

Τα παιδιά έχουν ανάγκη να ξέρουν τι τα περιμένει. Μιλήστε μαζί τους για το πώς είναι το σχολείο, για τον δάσκαλο που θα συναντήσουν και για τους νέους συμμαθητές τους. Αφήστε τα να εκφράσουν τις σκέψεις τους και δώστε απαντήσεις στις απορίες τους, ακόμα κι αν σας φαίνονται ασήμαντες. Έτσι νιώθουν ασφάλεια και σιγουριά.

Σεβασμός στα συναισθήματα

Η πρώτη μέρα μπορεί να προκαλέσει άγχος, φόβο ή και λύπη. Είναι σημαντικό να μην απορρίπτουμε αυτά τα συναισθήματα αλλά να τα αναγνωρίζουμε. Εξηγήστε στο παιδί ότι είναι φυσιολογικό να νιώθει έτσι και δείξτε κατανόηση. Όσο πιο αποδεκτό νιώσει, τόσο πιο γρήγορα θα τα ξεπεράσει.

Δημιουργία ρουτίνας

Η προσαρμογή στο σχολικό πρόγραμμα είναι πιο εύκολη όταν έχει προηγηθεί προετοιμασία. Ξεκινήστε λίγες μέρες πριν να ακολουθείτε το ωράριο ύπνου και ξυπνήματος που θα ισχύει στη σχολική χρονιά. Η σταθερή ρουτίνα μειώνει την ανασφάλεια και βοηθάει το παιδί να αισθάνεται έτοιμο.

Συμμετοχή στις επιλογές

Δώστε στο παιδί την ευκαιρία να συμμετέχει στην επιλογή των σχολικών ειδών του. Το να διαλέξει τη δική του τσάντα, κασετίνα ή τετράδια του δίνει αίσθηση αυτονομίας και ενισχύει τη χαρά του για το ξεκίνημα. Η διαδικασία αυτή μπορεί να γίνει μια θετική εμπειρία που συνδέει το σχολείο με κάτι ευχάριστο.

Προσοχή στη διατύπωση

Αποφύγετε εκφράσεις όπως “τώρα αρχίζουν τα δύσκολα” ή “τέρμα τα παιχνίδια”. Αυτές οι φράσεις μπορεί να φορτίσουν αρνητικά την εμπειρία και να δημιουργήσουν πίεση. Αντίθετα, τονίστε τα θετικά, όπως τις νέες φιλίες, τη γνώση, τις όμορφες δραστηριότητες.

Υπομονή και ηρεμία

Η δική σας στάση θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό τη στάση του παιδιού. Αν δείξετε άγχος ή υπερβολικές προσδοκίες, θα το νιώσει και εκείνο. Δώστε χρόνο για προσαρμογή, δείξτε υπομονή και αντιμετωπίστε τυχόν δυσκολίες με ψυχραιμία.

Η Πρώτη Δημοτικού δεν είναι απλώς μια αλλαγή για το παιδί, αλλά και για όλη την οικογένεια. Νέες ρουτίνες, νέες ευθύνες και νέες εμπειρίες μπαίνουν στην καθημερινότητα. Με θετική διάθεση, ενθάρρυνση το πέρασμα αυτό μπορεί να γίνει μια εμπειρία γεμάτη όμορφες αναμνήσεις.