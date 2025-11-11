Οι περισσότερες ξεναγήσεις σε μουσεία είναι ήρεμες, εκπαιδευτικές και προσφέρουν στους επισκέπτες μια πιο βαθιά κατανόηση των εκθεμάτων μέσα από την ιστορία τους. Όμως, ένα μουσείο στη Γερμανία αποφάσισε να κάνει τα πράγματα… λίγο διαφορετικά.

Ο πιο αγενής ξεναγός που γνώρισε ποτέ το κοινό

Στο Kunstpalast του Ντίσελντορφ, οι υπεύθυνοι δημιούργησαν τον «Joseph Langelinck», έναν φανταστικό χαρακτήρα γνωστό ως «ο μουρτζούφλης ξεναγός» (The Grumpy Guide). Ο Langelinck δεν προσπαθεί να γοητεύσει το κοινό, αλλά να το… ταπεινώσει! Ειρωνεύεται τους επισκέπτες για την έλλειψη κουλτούρας τους, τους επιπλήττει αν κοιτάξουν το κινητό τους ή αν τολμήσουν να καθίσουν για λίγο, και φυσικά δεν χάνει ευκαιρία να τους υπενθυμίσει πως εκείνος «ξέρει καλύτερα».

Το μουσείο τον περιγράφει ως έναν ξεναγό που ξέρει τα πάντα και το δείχνει, ενώ ταυτόχρονα είναι βαριεστημένος, αλαζόνας και ενοχλημένος με τους πάντες.

Η ξενάγηση διαρκεί 70 λεπτά και, όπως αναφέρει το Kunstpalast, ο Langelinck «οδηγεί το κοινό όπως αυτός κρίνει». Άλλοτε κάνει ένα γρήγορο πέρασμα από αιώνες τέχνης, κι άλλοτε στέκεται για λεπτά σε μια ασήμαντη λεπτομέρεια. Είναι, με λίγα λόγια, μια εμπειρία που κανείς δεν μπορεί να προβλέψει.

Ο ηθοποιός πίσω από τον χαρακτήρα

Ο performance artist Carl Brandi, που ενσαρκώνει τον ιδιόρρυθμο ξεναγό, αποκάλυψε στη Guardian πως το κοινό τού φαίνεται να διασκεδάζει με αυτό το… «μαζοχιστικό» είδος ξενάγησης. «Δεν προσβάλλω ποτέ κάποιον προσωπικά», είπε. «Η περιφρόνησή μου απευθύνεται σε μια υποθετική άγνοια , που μπορεί να μην υπάρχει καν. Όμως προσπαθώ να κάνω τους επισκέπτες να νιώσουν όσο πιο αδαείς γίνεται».

Σύμφωνα με τον ίδιο, το όλο concept θυμίζει περισσότερο stand-up comedy ή καμπαρέ, μόνο που εδώ δεν υπάρχει σκηνή και κοινό, ο θεατής είναι κομμάτι της παράστασης.

Ο Brandi έχει δημιουργήσει και ολόκληρο βιογραφικό για τον χαρακτήρα του. Ο Langelinck, λέει, είναι μακρινός συγγενής του Johann Wilhelm von der Pfalz, του εκλέκτορα του Παλατινάτου, του οποίου η συλλογή έργων αποτέλεσε τη βάση του μουσείου. Μισεί την επιφανειακή αντιμετώπιση της τέχνης και απεχθάνεται όσους τη βλέπουν απλώς ως «ψυχαγωγία».

Sold out από την πρώτη μέρα

Η ασυνήθιστη αυτή εμπειρία –που κοστίζει μόλις 8 δολάρια– έγινε viral και έχει εξαντληθεί σε κάθε παράσταση από τον Μάιο του 2025. Η ξενάγηση πραγματοποιείται δύο φορές τον μήνα και, όπως φαίνεται, όποιος θέλει να ζήσει τον «μουρτζούφλη» από κοντά, θα πρέπει να περιμένει μέχρι το 2026. Μάλλον τελικά, το να σε κάνει κάποιος να νιώσεις άσχετος… μπορεί να είναι πιο διασκεδαστικό απ’ όσο νομίζεις.