Κάποιες φορές η εφηβεία δεν αρκείται σε μεγάλα λόγια. Θέλει και πράξεις. Ακόμη κι αν αυτές αγγίζουν τα όρια της… τρέλας. Ένας 15χρονος από το Βισμπάντεν της Γερμανίας κατάφερε να κάνει κάτι που μοιάζει βγαλμένο από ταινία. Να μπει σε αμαξοστάσιο λεωφορείων, να βρει τρόπο να πάρει κλειδί και τελικά να οδηγήσει ένα ολόκληρο λεωφορείο για περισσότερα από 130 χιλιόμετρα.

Ήταν νωρίς το πρωί της Παρασκευής, όταν ο ανήλικος μπήκε στον χώρο στάθμευσης των οχημάτων χωρίς να γίνει άμεσα αντιληπτός. Εκεί, εντόπισε το κεντρικό κλειδί ενός λεωφορείου και μέσα σε λίγα λεπτά είχε ήδη βγει στον δρόμο.

Παρότι οι κάμερες κατέγραψαν την έξοδο του οχήματος, κανείς δεν ανησύχησε. Οι εργαζόμενοι θεώρησαν πως επρόκειτο για κανονικό δρομολόγιο και πως πίσω από το τιμόνι βρισκόταν επαγγελματίας οδηγός. Ένα λάθος που αποδείχθηκε καθοριστικό. Οι ώρες πέρασαν μέχρι να γίνει αντιληπτό ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Όταν τελικά η εταιρεία διαπίστωσε ότι κανένας οδηγός δεν είχε πάρει το λεωφορείο, ενημερώθηκε η αστυνομία.

Μέσω GPS, οι αρχές εντόπισαν το όχημα στην Καρλσρούη, αρκετά χιλιόμετρα μακριά. Όταν το σταμάτησαν για έλεγχο, η έκπληξη ήταν μεγάλη. Στη θέση του οδηγού δεν βρισκόταν κάποιος επαγγελματίας, αλλά ένας 15χρονος.

Ο ίδιος παραδέχτηκε ότι είχε οδηγήσει μέχρι εκεί για να πάρει τη 14χρονη κοπέλα του από το σχολείο της και εκείνη τη στιγμή βρισκόταν ήδη στον δρόμο της επιστροφής.

Το περιστατικό γεννά εύλογες απορίες. Πώς κατάφερε να αποκτήσει πρόσβαση στο κλειδί. Και κυρίως, πώς ένας ανήλικος κατάφερε να χειριστεί ένα τόσο μεγάλο όχημα για τόσα χιλιόμετρα χωρίς να προκαλέσει ατύχημα. Κι όμως, το λεωφορείο επέστρεψε χωρίς καμία φθορά και χωρίς να υπάρξει τραυματισμός. Ένα στοιχείο που κάνει την υπόθεση ακόμη πιο απίστευτη.

Παρά τη ρομαντική αφορμή, οι πράξεις έχουν βάρος. Ο 15χρονος αντιμετωπίζει σοβαρές κατηγορίες, όπως κλοπή οχήματος και οδήγηση χωρίς άδεια.

Την ίδια στιγμή, η εταιρεία καλείται να επανεξετάσει τα μέτρα ασφαλείας της, γιατί όσο εντυπωσιακή κι αν είναι η ιστορία, αποκαλύπτει μια ανησυχητική χαλαρότητα.