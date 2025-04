Καιρός ήταν! Μετά από χρόνια θεαματικών ακροβατικών, εκρήξεων και… πτώσεων στο κενό, οι κασκαντέρ αποκτούν το δικό τους Όσκαρ. Ναι, καλά διάβασες. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ακαδημίας ανακοίνωσε πως από το 2028 και εξής, οι ήρωες πίσω από τις πιο εντυπωσιακές σκηνές δράσης θα βραβεύονται επισήμως στην τελετή των Όσκαρ.

Το νέο αυτό βραβείο θα κάνει ντεμπούτο στην επετειακή – παρακαλώ! – 100ή απονομή των Όσκαρ, τιμώντας ταινίες που θα κυκλοφορήσουν το 2027. Και αν αναρωτιέσαι ποιος έβαλε μπρος τη μηχανή για να γίνει αυτό το όνειρο πραγματικότητα, το όνομα είναι Ντέιβιντ Λιτς. Πρώην κασκαντέρ και νυν σκηνοθέτης επιτυχιών όπως τα «Deadpool 2» και «Bullet Train», ο Λιτς μαζί με τον επίσης κορυφαίο του είδους Κρις Ο’Χάρα και άλλους επαγγελματίες του χώρου, πίεσαν την Ακαδημία να δώσει την πολυπόθητη αναγνώριση.

