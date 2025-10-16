Παγκόσμια Ημέρα Διατροφής: Η Φίνος Φιλμ την γιορτάζει με ένα αστελιο βίντεο!

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Διατροφής σήμερα, μια ημέρα που καθιερώθηκε από τον FAO του ΟΗΕ, είναι σημαντικό να αναλογιστούμε τη θεμελιώδη σημασία της τροφής στη ζωή μας. Βέβαια, η Φίνος Φιλμ την γιορτάζει με ένα αστείο βίντεο.

Στη λεζάντα γράφει:

“Στο σινεμά της Φίνος Φιλμ, η διατροφή ήταν σοβαρή υπόθεση — ειδικά όταν το πιάτο ήταν γεμάτο, η όρεξη αστείρευτη και το «Σούζυ, τρως» έμπαινε στο πάνθεον των ατακών!

Χρόνια πολλά στους καλοφαγάδες, τους μερακλήδες, αλλά και σε όσους παλεύουν καθημερινά για ένα γεμάτο τραπέζι. Ας φροντίσουμε να είναι μια απόλαυση για όλους — γιατί η σωστή διατροφή είναι δικαίωμα, όχι προνόμιο.”

Όπως και να έχει, η διατροφή δεν είναι απλά η κάλυψη μιας βιολογικής ανάγκης, αλλά ένα κρίσιμο ζήτημα που αφορά την υγεία, την ευημερία και τη βιωσιμότητα του πλανήτη μας.

Την ίδια στιγμή που εκατομμύρια άνθρωποι παλεύουν με την πείνα και τον υποσιτισμό, στον ανεπτυγμένο κόσμο η παχυσαρκία και οι ασθένειες που σχετίζονται με την κακή διατροφή αυξάνονται.

Η Παγκόσμια Ημέρα Διατροφής αποτελεί μια υπενθύμιση ότι πρέπει:

Να υιοθετήσουμε ισορροπημένες διατροφικές συνήθειες για τη δική μας υγεία.

για τη δική μας υγεία. Να αναλάβουμε δράση κατά της σπατάλης τροφίμων .

. Να υποστηρίξουμε βιώσιμες πρακτικές παραγωγής, επιλέγοντας τρόφιμα που προστατεύουν το περιβάλλον.

Το μέλλον μας εξαρτάται από τις επιλογές μας στο πιάτο μας. Ας αγωνιστούμε για έναν κόσμο όπου η υγιεινή και ασφαλής διατροφή θα είναι δικαίωμα για όλους.