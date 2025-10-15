Τι γίνεται όταν μια χώρα χρειάζεται περισσότερα παιδιά; Στην Πολωνία, η απάντηση ήρθε με τον πιο απρόσμενα διασκεδαστικό τρόπο! Τα τελευταία χρόνια, οι γεννήσεις στη χώρα έχουν πέσει κατακόρυφα — από 2,06 παιδιά ανά γυναίκα το 1990, στο μόλις 1,2 το 2023. Κι εκεί που όλοι μιλούν για μέτρα, επιδόματα και πολιτικές, ένας ξενοδόχος αποφάσισε να το δει λίγο πιο… ρομαντικά. Ο Władysław Grochowski, ιδιοκτήτης της αλυσίδας Arche Hotels, είχε τη φαεινή ιδέα να διοργανώνει πάρτι για κάθε ζευγάρι που καταφέρνει να συλλάβει παιδί κατά τη διαμονή του σε κάποιο από τα ξενοδοχεία του!

Poland’s fertility rate, already one of the lowest in the world, fell to a new record low of 1.1 in 2024 https://t.co/f88NelAfZh — Notes from Poland 🇵🇱 (@notesfrompoland) June 2, 2025

Το πιο feel-good πρόγραμμα της Πολωνίας

Με 23 ξενοδοχεία σε όλη τη χώρα – από τη Λούμπλιν μέχρι τη Βρότσλαβ – και περισσότερα από 4.000 δωμάτια, η αλυσίδα του Grochowski αποφάσισε να στηρίξει την οικογένεια με τον δικό της, παιχνιδιάρικο τρόπο.

Όσα ζευγάρια τα καταφέρουν, θα λάβουν μια δωρεάν οικογενειακή γιορτή σε έναν από τους χώρους εκδηλώσεων ή τα εστιατόρια της αλυσίδας. Κι επειδή κάθε νέο ξεκίνημα θέλει κι ένα δώρο, το πρώτο μωρό του προγράμματος θα πάρει ένα ολοκαίνουργιο καρότσι και ένα πλούσιο welcome πακέτο!

Μικρή λεπτομέρεια (και κάπως άβολη για τους τουρίστες)

Για να συμμετάσχει κανείς, πρέπει να ζει μόνιμα στην Πολωνία και τουλάχιστον ένας από τους δύο να είναι Πολωνός πολίτης. Οπότε, αν σκεφτόσουν να κλείσεις ένα ταξίδι για… καλό σκοπό, λυπούμαστε, δεν μετράει!

Όταν ο έρωτας εμπνέει και τα ξενοδοχεία

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο τουρισμός συναντά την… αναπαραγωγική φαντασία.

Το 2020, η καναδική αλυσίδα Hotel Zed πρόσφερε δωρεάν διαμονή σε ζευγάρια που απέκτησαν “Valentine’s Day babies”, ενώ το 2024 το Walker Hotel Tribeca στη Νέα Υόρκη προώθησε ένα “self-love” πακέτο για όσους ήθελαν να περάσουν τη μέρα του Αγίου Βαλεντίνου παρέα με… τον εαυτό τους.

Ίσως τελικά η αγάπη να είναι όντως το πιο αποτελεσματικό μέτρο για τη δημογραφική κρίση. Τουλάχιστον στην Πολωνία, το έχουν πάρει… πολύ στα σοβαρά και με χαμόγελο!