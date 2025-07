Σε μια πρόσφατη συνέντευξή του στο podcast «Literally! With Rob Lowe», ο γνωστός δημοσιογράφος Μπίλι Μπους αναβίωσε ένα περιστατικό που τον έφερε αντιμέτωπο με την οργή του Ρίκι Μάρτιν στις αρχές της δεκαετίας του 2000. Ο Μπους, δηλώνοντας πλέον μετανιωμένος για την αδιάκριτη ερώτηση περί της σεξουαλικότητας του τραγουδιστή, περιέγραψε τις συνθήκες που τον οδήγησαν σε αυτή την αμήχανη στιγμή.

Την παραμονή της συνέντευξης, ο Μπους βρέθηκε σε ένα λόμπι μπαρ, όπου άκουσε από οκτώ διαφορετικούς ανθρώπους την ίδια ερώτηση: «αν είναι γκέι» ο Ρίκι Μάρτιν. Αυτή η συλλογική περιέργεια τον ώθησε να θέσει την ερώτηση στον ίδιο τον καλλιτέχνη.

«Στη συνέντευξη, εκείνος σφίχτηκε στην καρέκλα και μου λέει “τι;”. Και εγώ σκέφτομαι “ωχ, μπλέξαμε”», θυμάται ο Μπίλι Μπους, ο οποίος τότε εργαζόταν στο «Access Hollywood». Η αντίδραση του Μάρτιν ήταν άμεση και έντονη: «Και μου λέει “καριόλης” και βγάζει το μικρόφωνο». Σύμφωνα με τον Μπους, ο Ρίκι Μάρτιν συνέχισε λέγοντας: «Θες τον τίτλο σου; Είσαι ένα σκουπίδι», πριν αποχωρήσει οργισμένος από το γύρισμα. Ο δημοσιογράφος έμεινε αποσβολωμένος, ενώ ο παραγωγός του φώναζε: «Αυτό είναι χάλια!».

Ο Μπίλι Μπους, ο οποίος είχε ταξιδέψει στο Μαϊάμι αποκλειστικά για αυτή τη συνέντευξη, δέχτηκε έντονη κριτική από τα αφεντικά του στο Λος Άντζελες. Αναλογιζόμενος το περιστατικό, δήλωσε στον Ρομπ Λο: «Δεν είμαι στη δουλειά για να πληγώνω κόσμο. Είμαι στη δουλειά για να ανακαλύπτω ποιος είμαι και πού πηγαίνω. Πρέπει να μπορείς να κάνεις λάθη στη ζωή».

Αμέσως μετά την αποχώρηση του Μάρτιν, ο Μπίλι Μπους επέστρεψε στο δωμάτιο για να ζητήσει συγγνώμη. «Λυπάμαι πολύ που έκανα αυτή την ερώτηση. Δεν ξέρω τι σκεφτόμουν. Ήταν μια “καουμπόικη” ερώτηση, ακατάλληλη. Υπόσχομαι δεν θα βγει ποτέ στον αέρα».

Ricky Martin ripped off mic after Billy Bush nearly outed him mid-interview https://t.co/Fb2fpSWihI pic.twitter.com/AX0ztkj3Gl

— New York Post (@nypost) July 11, 2025