Ο ήλιος, η άμμος, τα ποτά στο χέρι και οι μουσικές μέχρι το πρωί, δημιουργούν το τέλειο σκηνικό για να ερωτευτείς. Κι όμως, δεν είναι πάντα αυτό που νομίζεις. Οι καλοκαιρινοί έρωτες ή αγγλιστί summer crush, έχουν τη δική τους μαγεία, αλλά και τον δικό τους ρυθμό. Τις περισσότερες φορές είναι πιο ανάλαφροι, χωρίς υποχρεώσεις και με έναν αέρα… «θα δούμε». Και κάπου εκεί μπερδευόμαστε.

Το crush σου εξαφανίζεται μόλις πέσει ο ήλιος; Ύποπτο…

Αν μιλάτε μόνο βράδυ, αν δεν έχετε μοιραστεί καμία πραγματική κουβέντα και δεν ξέρεις καν το επίθετό του (κι ας έχεις κάνει stalk μέχρι και τον ξάδερφό του στο Insta), τότε μάλλον μιλάμε για ένα πεντακάθαρο summer crush. Κι αυτό δεν είναι απαραίτητα κακό – αρκεί να μην το περάσεις για κάτι άλλο.

Υπάρχει ενδιαφέρον πέρα από την παραλία;

Αν αρχίσετε να σχεδιάζετε πράγματα πέρα από την εποχή – όπως φθινοπωρινά ραντεβού, city weekends ή απλώς… να βρεθείτε χωρίς να φοράτε μαγιό – τότε μιλάμε για κάτι που ίσως έχει προοπτικές. Το ενδιαφέρον που συνεχίζει και μετά την επιστροφή στην πόλη, είναι από μόνο του ένδειξη ότι μπορεί να μην είναι απλά μια καλοκαιρινή φούσκα.

Πώς νιώθεις όταν δεν είστε μαζί;

Αν σου λείπει πραγματικά, αν σκέφτεσαι τι κάνει, πού είναι, αν νιώθεις πως έχει “χωρέσει” στην καθημερινότητά σου και δεν τον φαντάζεσαι μόνο δίπλα στο κύμα, τότε κάτι πιο βαθύ έχει γεννηθεί. Το σώμα μπορεί να ενθουσιάζεται γρήγορα, αλλά η καρδιά δεν ξεγελιέται εύκολα.

Τι λέει το ένστικτό σου;

Πάνω απ’ όλα, εμπιστεύσου το ένστικτό σου. Αν μέσα σου ξέρεις ότι δεν είναι μόνο για τώρα, τότε αξίζει να το δεις λίγο πιο σοβαρά. Αν όμως έχεις την αίσθηση ότι μόλις φύγεις από τις διακοπές, όλα θα επιστρέψουν στην κανονικότητα και εκείνος θα μείνει πίσω μαζί με την άμμο… τότε μάλλον ήδη ξέρεις την απάντηση.

Τέλος, δεν είναι ανάγκη να ξέρεις από τώρα αν είναι “ο ένας”. Αλλά αν νιώθεις πως κάτι όμορφο, αληθινό και συναισθηματικά ουσιαστικό χτίζεται, μην το αφήσεις έτσι. Δώσε του μια ευκαιρία – κι ας ξεκίνησε με ένα mojito και ένα φιλί κάτω απ’ τα αστέρια.