Σου έχει τύχει να μιλάς χωρίς να σκέφτεσαι πολύ τι λες; Κι όμως, κάποιες μικρές λέξεις που πετάς εδώ κι εκεί μπορεί να προδίδουν όσα νιώθεις βαθιά μέσα σου. Μάλιστα, έρευνα από το Πανεπιστήμιο του Τέξας στο Όστιν έδειξε πως οι αλλαγές στον τρόπο που εκφράζεσαι εμφανίζονται μήνες πριν από έναν χωρισμό. Δηλαδή, ενώ εσύ μπορεί να πιστεύεις ότι όλα κυλάνε «κανονικά», το λεξιλόγιό σου φωνάζει πως κάτι δεν πάει καλά.

Το «εγώ» και το «εμείς» που σε ξεμπροστιάζουν

Σύμφωνα με τους ερευνητές, λίγο πριν τελειώσει μια σχέση, οι άνθρωποι αρχίζουν να μιλάνε πιο πολύ με «εγώ» και «εμείς». Δεν είναι τυχαίο. Ο εγκέφαλος δουλεύει υπερωρίες, προσπαθεί να καταλάβει τι γίνεται, και αυτό βγαίνει προς τα έξω. Σαν να κολλάς σε έναν ασταμάτητο εσωτερικό διάλογο. Αν λοιπόν πιάνεις τον εαυτό σου να μιλά περισσότερο για σένα και λιγότερο για τους γύρω, ίσως να έχεις ήδη αρχίσει το ξεκαθάρισμα μέσα σου.

Όταν το τέλος σε ακολουθεί παντού

Το πιο εντυπωσιακό; Αυτές οι αλλαγές δεν εμφανίζονται μόνο όταν μιλάς για τη σχέση σου. Φαίνονται ακόμα κι όταν σχολιάζεις άσχετα θέματα – από τη δουλειά μέχρι το τι καφέ προτιμάς. Είναι σαν η κούραση της σχέσης να μπαίνει σε κάθε σκέψη, ακόμα κι αν δεν το θες. Και τότε ο τόνος σου γίνεται πιο προσωπικός, πιο ακατέργαστος, λιγότερο «προσεγμένος». Εκεί καταλαβαίνεις πως κάτι μέσα σου σπάει.

Γιατί μερικοί δεν ξεκολλάνε εύκολα

Οι περισσότεροι χρειάζονται γύρω στους έξι μήνες για να βρουν ξανά τον παλιό τους ρυθμό μετά από έναν χωρισμό. Όμως υπάρχουν κι εκείνοι που μένουν κολλημένοι στο ίδιο σενάριο, ξαναλέγοντας ξανά και ξανά την ίδια ιστορία. Όσο το επαναλαμβάνεις, τόσο πιο δύσκολο γίνεται να κλείσεις την πληγή. Είναι σαν να μην αφήνεις ποτέ τον εαυτό σου να ανασάνει.

Τι να κρατήσεις

Τίποτα δεν είναι τυχαίο στις λέξεις σου. Αν ακούσεις τον εαυτό σου να βουλιάζει σε συνεχές «εγώ» και «εμείς», ίσως είναι το καμπανάκι που χρειάζεσαι. Δεν σημαίνει απαραίτητα ότι πρέπει να χωρίσεις αύριο το πρωί. Σημαίνει, όμως, πως ήρθε η στιγμή να κοιτάξεις βαθύτερα τι νιώθεις και να δώσεις χώρο στον εαυτό σου. Γιατί όταν το τέλος έρθει –αν έρθει– αυτό που θα σε σώσει δεν είναι να επαναλαμβάνεις τις ίδιες φράσεις, αλλά να γράψεις καινούριες ιστορίες για τη ζωή σου.