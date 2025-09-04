Κάθε χρόνο στις 4 Σεπτεμβρίου, ο κόσμος γιορτάζει την Παγκόσμια Ημέρα Σεξουαλικής Υγείας. Ένας θεσμός που ξεκίνησε το 2010 από τη World Association for Sexual Health, με βασικό στόχο να ανοίξει η συζήτηση γύρω από το σεξ, την υγεία, την ασφάλεια και –το πιο δύσκολο– την απόλαυση. Το πρώτο τους σύνθημα ήταν «Let’s talk about it!». Και η αλήθεια είναι πως ακόμα, δεκαπέντε χρόνια μετά, υπάρχουν πολλά που δεν τα λέμε.
Από τα ταμπού στην τέχνη
Αν κάτι δεν ξέρουν πολλοί, είναι ότι η Παγκόσμια Ημέρα Σεξουαλικής Υγείας δεν περιορίζεται σε επιστημονικά συνέδρια ή καμπάνιες πρόληψης. Σε πολλές χώρες, οργανώνονται εκθέσεις τέχνης, θεατρικές παραστάσεις και καλλιτεχνικές performances που έχουν στόχο να μιλήσουν ανοιχτά για την ηδονή. Γιατί, όπως λένε οι ειδικοί, η σεξουαλική υγεία δεν αφορά μόνο την απουσία ασθένειας ή την πρόληψη, αλλά και το δικαίωμα στην απόλαυση, στην ισότητα και στην ελεύθερη έκφραση.
Η ηδονή ως ανθρώπινο δικαίωμα
Το 2022, το παγκόσμιο σύνθημα ήταν «Let’s talk pleasure». Για πρώτη φορά η λέξη pleasure έγινε κεντρικό σημείο σε διεθνή εκστρατεία για τη σεξουαλική υγεία. Μπορεί να ακούγεται αυτονόητο, αλλά δεν είναι. Σε πολλές κοινωνίες η ηδονή θεωρείται ακόμα ταμπού, ενώ στην πραγματικότητα αποτελεί θεμελιώδες κομμάτι της υγείας μας. Χωρίς απόλαυση, δεν μπορεί να υπάρξει ολοκληρωμένη σεξουαλική ζωή.
Γιατί μας αφορά όλους
Η φετινή χρονιά, το 2025, εστιάζει στη «Sexual Justice». Δηλαδή στην πρόσβαση όλων –ανεξάρτητα από φύλο, ηλικία, ταυτότητα ή προσανατολισμό– σε πληροφόρηση, σεβασμό και ασφάλεια. Αυτό σημαίνει ότι η σεξουαλική υγεία δεν είναι πολυτέλεια ούτε κάτι που απασχολεί «τους άλλους». Είναι δικαίωμα. Όπως το δικαίωμα στην εκπαίδευση ή στην υγεία, έτσι και το δικαίωμα να ζεις τη σεξουαλικότητά σου χωρίς φόβο ή ντροπή είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ανθρώπινης ύπαρξης.
Γεια σου φίλη! Είμαι η Μάρθα Κατσαρού και λάτρης της γραφής. Παρόλο που ξεκίνησα με σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, το πάθος μου για τη γραφή με οδήγησε στη Δημοσιογραφία, όπου ολοκλήρωσα το μεταπτυχιακό μου στο ΕΚΠΑ. Πάντα με γοήτευε ο κόσμος του lifestyle, της μόδας, της ομορφιάς και της διακόσμησης, και τώρα έχω τη χαρά να μοιράζομαι τις δικές μου ιδέες και σκέψεις μαζί σας. Είστε έτοιμοι για αυτό το ταξίδι;
