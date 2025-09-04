Κάθε χρόνο στις 4 Σεπτεμβρίου, ο κόσμος γιορτάζει την Παγκόσμια Ημέρα Σεξουαλικής Υγείας. Ένας θεσμός που ξεκίνησε το 2010 από τη World Association for Sexual Health, με βασικό στόχο να ανοίξει η συζήτηση γύρω από το σεξ, την υγεία, την ασφάλεια και –το πιο δύσκολο– την απόλαυση. Το πρώτο τους σύνθημα ήταν «Let’s talk about it!». Και η αλήθεια είναι πως ακόμα, δεκαπέντε χρόνια μετά, υπάρχουν πολλά που δεν τα λέμε.

Από τα ταμπού στην τέχνη

Αν κάτι δεν ξέρουν πολλοί, είναι ότι η Παγκόσμια Ημέρα Σεξουαλικής Υγείας δεν περιορίζεται σε επιστημονικά συνέδρια ή καμπάνιες πρόληψης. Σε πολλές χώρες, οργανώνονται εκθέσεις τέχνης, θεατρικές παραστάσεις και καλλιτεχνικές performances που έχουν στόχο να μιλήσουν ανοιχτά για την ηδονή. Γιατί, όπως λένε οι ειδικοί, η σεξουαλική υγεία δεν αφορά μόνο την απουσία ασθένειας ή την πρόληψη, αλλά και το δικαίωμα στην απόλαυση, στην ισότητα και στην ελεύθερη έκφραση.

Η ηδονή ως ανθρώπινο δικαίωμα

Το 2022, το παγκόσμιο σύνθημα ήταν «Let’s talk pleasure». Για πρώτη φορά η λέξη pleasure έγινε κεντρικό σημείο σε διεθνή εκστρατεία για τη σεξουαλική υγεία. Μπορεί να ακούγεται αυτονόητο, αλλά δεν είναι. Σε πολλές κοινωνίες η ηδονή θεωρείται ακόμα ταμπού, ενώ στην πραγματικότητα αποτελεί θεμελιώδες κομμάτι της υγείας μας. Χωρίς απόλαυση, δεν μπορεί να υπάρξει ολοκληρωμένη σεξουαλική ζωή.

Γιατί μας αφορά όλους

Η φετινή χρονιά, το 2025, εστιάζει στη «Sexual Justice». Δηλαδή στην πρόσβαση όλων –ανεξάρτητα από φύλο, ηλικία, ταυτότητα ή προσανατολισμό– σε πληροφόρηση, σεβασμό και ασφάλεια. Αυτό σημαίνει ότι η σεξουαλική υγεία δεν είναι πολυτέλεια ούτε κάτι που απασχολεί «τους άλλους». Είναι δικαίωμα. Όπως το δικαίωμα στην εκπαίδευση ή στην υγεία, έτσι και το δικαίωμα να ζεις τη σεξουαλικότητά σου χωρίς φόβο ή ντροπή είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ανθρώπινης ύπαρξης.