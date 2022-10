La Rοche–Posay & ΑγκαλιάΖΩ ένωσαν ξανά τις δυνάμεις τους πραγματοποιώντας δωρεάν έλεγχο σπίλων στην Ιχθυόσκαλα Κερατσινίου, υπό την Αιγίδα της Ε.Δ.Α.Ε .Συνολικά εξετάστηκαν πάνω από 150 εργαζόμενοι – αλιείς και έλαβαν λεπτομερή ενημέρωση για την προστασία κατά του μελανώματος. Η La Roche-Posay, μένοντας πιστή στην αποστολή της να φροντίζει το δέρμα και να αλλάζει τις ζωές των ανθρώπων και πάντα σε συνεργασία με δερματολόγους, ενώνει τις δυνάμεις της με τον Όμιλο Εθελοντών κατά του Καρκίνου «ΑγκαλιάΖΩ», υποστηρίζοντας την εκστρατεία πρόληψης κατά του καρκίνου του δέρματος, σε μία εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην Ιχθυόσκαλα Κερατσινίου, την μεγαλύτερη ανάμεσα στις δέκα της χώρα μας.

Στόχος της κοινής δράσης ήταν ο δωρεάν έλεγχος σπίλων στους εργαζομένους – αλιείς που βρίσκονταν εκεί, καθώς και η ενημέρωση τους για τις αρνητικές επιπτώσεις που προκαλούνται στο δέρμα από την πολύωρη έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία. Στο τέλος της δράσης, διανεμήθηκαν αντηλιακές κρέμες προσώπου της σειράς Anthelios UV Mune 400. Στο πλαίσιο της δράσης αυτής, υπό την αιγίδα της Ε.Δ.Α.Ε (Ελληνική Δερματολογική και Αφροδισιολογική Εταιρεία) αλλά και του Ιατρικού Συλλόγου Πειραιά, o Όμιλος Εθελοντών κατά του Καρκίνου «ΑγκαλιάΖΩ» και σε συνεργασία με τρεις δερματολόγους, παρείχε δωρεάν εξέταση σπίλων στους εργαζομένους της Ιχθυόσκαλας, καθώς και συμβουλές για την προστασία κατά του καρκίνου του δέρματος, του μελανώματος και του μη μελανοκυτταρικού καρκίνου του δέρματος.

Τη δράση αυτή στήριξαν με την εκλεκτή παρουσία τους αλλά και με αντίστοιχους χαιρετισμούς οι: Κωνσταντίνος Κατσαφάδος, Υφυπουργός Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, Χρήστος Βρεττάκος, Δήμαρχος Κερατσινίου, Απόστολος Αποστολάκος, Διευθύνοντας Σύμβουλος του Οργανισμού Κεντρικών Αγορών και Αλιείας, και η δερματολόγος Μαρία Μαζιώτου, η οποία ενημέρωσε τους παρευρισκόμενους για το μελάνωμα και τη σημασία της έγκαιρης, έγκυρης και σωστής προστασίας από τον ήλιο. Παράλληλα, ο κ. Βασίλης Κατσιώτης, Διευθυντής της Ιχθυόσκαλας Κερατσινίου, υπήρξε ενορχηστρωτής στη διεξαγωγή της δράσης, που ολοκληρώθηκε με επιτυχία χάρη στην πολύτιμη βοήθεια του.

Η ενέργεια αυτή αποτυπώθηκε φωτογραφικά με τη καλλιτεχνική ματιά του γνωστού φωτογράφου Νίκου Ζήκου, ο οποίος φωτογράφησε πολλούς από τους ψαράδες της Ιχθυόσκαλας Κερατσινίου στο επαγγελματικό τους περιβάλλον. Στα πορτραίτα αυτά αποτυπώνεται η δύσκολη καθημερινότητα των ανθρώπων αυτών καθώς και τα σημάδια που έχει αφήσει στα πρόσωπά τους η καθημερινή και πολύωρη έκθεση στον ήλιο. Η συγκεκριμένη δράση αποτέλεσε την κορύφωση της καμπάνιας Save Your Skin της La Roche-Posay, η οποία συνέβαλε στην ενημέρωση και εξέταση συνολικά 450 ατόμων που εκτίθενται καθημερινά στον ήλιο και δεν έχουν εύκολη και άμεση πρόσβαση σε δερματολογική φροντίδα.

Η ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ LA ROCHE-POSAY

To Ιαματικό Κέντρο La Roche-Posay, πρωτοπορεί στη φροντίδα ασθενών που λαμβάνουν θεραπεία για τον καρκίνο. Άνοιξε το 1904 και βρίσκεται στο κέντρο της Γαλλίας. Σήμερα, είναι το No 1 Δερματολογικό Ιαματικό Κέντρο στην Ευρώπη και υποδέχεται ετησίως περίπου 8.000 ασθενείς από όλο τον κόσμο. Από το 2009 άνοιξε τις πύλες του και σε ογκολογικούς ασθενείς, προσφέροντας ανακουφιστικές θεραπείες που αποκαθιστούν την άνεση και την αυτοπεποίθηση των ανθρώπων με καρκίνο. Μελέτες αυτές έδειξαν ότι το 82%-98% αυτών των ασθενών είχαν σημειώσει σημαντική βελτίωση μέχρι το τέλος των ιαματικών θεραπειών. Η La Roche-Posay συγκέντρωσε μια Ευρωπαική ομάδα εργασίας αποτελούμενη από δερματολόγους και ογκολόγους, οι οποίοι ειδικεύονται στα δερματολογικά προβλήματα που σχετίζονται με τις θεραπείες για τον καρκίνο του δέρματος. Αυτή η ομάδα εργασίας, γνωστή ως ESKIMO – European SKIn Management in Oncology, έχει αναλύσει και εντοπίσει τις διάφορες

ανεπιθύμητες ενέργειες των θεραπειών και στόχος της είναι να παρέχει συστάσεις σχετικά με τα κατάλληλη φροντίδα του δέρματος των ασθενών με καρκίνο.

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Πιστοί στο όραμα μας, “Κανένας μόνος του ενάντια στον καρκίνο!” Συνεχίζουμε να ενισχύουμε για πέμπτη συνεχή χρονιά τοέργο του ομίλου «ΑγκαλιάΖΩ» και είμαστε δίπλα σε ακόμα περισσότερους ανθρώπους μέσω στοχευμένων ενεργειών που θα τους βοηθήσουν να βγουν νικητές σε αυτή τη δύσκολη μάχη: Webinars ενημέρωσης ασθενών, νοσηλευτικού προσωπικού & συγγενών, Δράσεις ενημέρωσης φροντίδας και ομορφιάς (περιποίηση και make-up). Διάθεση 6500 προϊόντων & εντύπων στους ασθενείς.