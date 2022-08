Συνεχίζοντας μια εξαιρετική χρονιά, η Βραζιλιάνα παγκόσμια pop superstar Anitta που γράφει ιστορία, λανσάρει ένα νέο sexy single με τίτλο “Lobby” με την Missy Elliott. Το βίντεο «Lobby» έκανε την πρεμιέρα του στo MTV Live, MTVU, MTV Biggest Pop και στα billiboards της Paramount Times Square. Το κομμάτι προαναγγέλλει την άφιξη της Deluxe Edition του επιτυχημένου νέου της άλμπουμ και του ντεμπούτου της Warner Records, Versions Of Me, στις 25 Αυγούστου.

Η Anitta προανήγγειλε αρχικά το “Lobby” με ένα κλιπ στο TikTok, προκαλώντας ευρεία προσμονή από τους θαυμαστές σε όλο τον κόσμο. Στην πίστα, ένα beat της ντίσκο που είναι έτοιμο για χορό και η μπασογραμμή δίνουν τη θέση τους στο αμέσως μεταδοτικό ρεφρέν της, «Kiss me from the roof to the lobby». Η Anitta συγκέντρωσε τον ενθουσιασμό της με μια πρώιμη ανάρτησή της στο Instagram και της Missy Elliott όπου παραδέχτηκε: «Ειλικρινά δεν μπορώ να πιστέψω τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή».

Η ANITTA φοράει FLAGLAB 13 από τη ΣΥΛΛΟΓΗ CARRERA FALL–WINTER 22

Εξαιρετικό μοντέλο από τις πρώτες σκηνές του “LOBBY”. Η Anitta φοράει το εμβληματικό στυλ Carrera FLAGLAB 13 σε ολόλευκη έκδοση, σε preview της CARRERA FW22 COLLECTION που θα κυκλοφορήσει τον Σεπτέμβριο του 2022.

Το CARRERA FLAGLAB 13 είναι η πιο τολμηρή έκφραση της Carrera, αυτά τα γυαλιά ηλίου ξεπερνούν τα όρια του παραδοσιακού σχεδιασμού στο υπέρτατο σημείο της μοναδικότητας, με το μεγάλου μεγέθους σχήμα του από injected υλικό, βραχίονες με το μεταλλικό C λογότυπο και το μεταλλικό στοιχείο στη μετώπη για μια πραγματικά αντισυμβατική πρόταση. Το μοντέλο θα είναι διαθέσιμο σε 7 χρώματα.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ANITTA

Η Anitta ξεπερνά το ένα σημείο αναφοράς μετά το άλλο κατά τη διάρκεια αυτής της ιστορικής χρονιάς. Όχι μόνο εμφανίστηκε ως «η πρώτη Βραζιλιάνα γυναίκα σόλο που έπαιξε στο Coachella», αλλά κέρδισε επίσης ένα Παγκόσμιο Ρεκόρ Γκίνες ως «η πρώτη Λατίνα σόλο καλλιτέχνης που έφτασε στο #1 στο Spotify Daily Global 100» με το «Envolver». Το τελευταίο παραμένει επίσης «το single στο υψηλότερο chart του Billboard Hot 100 από Βραζιλιάνο σολίστ αυτόν τον αιώνα».