Η Tommy Hilfiger έχει συνάψει συνεργασία με την online εκπαιδευτική πλατφόρμα FutureLearn, προκειμένου να εμπνεύσει την αλλαγή, δίνοντας πρόσβαση σε ένα εκπληκτικό φάσμα ‘μαθημάτων’ που αφήνουν το δικό τους θετικό αποτύπωμα

Η Tommy Hilfiger λανσάρει ένα δωρεάν διαδικτυακό course που εξερευνά το sustainable lifestyle, με πρωταγωνίστρια τη Mogli, μουσικό και υπέρμαχο της βιωσιμότητας. Έχοντας την κοινή πεποίθηση ότι η δημιουργία ενός καλύτερου μέλλοντος ξεκινά από τη βελτίωση του εαυτού μας, το course θα είναι διαθέσιμο στο FutureLearn.com για προβολή σε smartphone, tablet και υπολογιστή από σήμερα, 1η Μαρτίου 2021.

Το FutureLearn μεταμορφώνει την έννοια της εκπαίδευσης, κάνοντας τη διαδικασία ευχάριστη και άκρως επιμορφωτική. Μέσα από τα χιλιάδες μαθήματα που προσφέρει, σε συνεργασία με παγκοσμίου κλάσης πανεπιστήμια και οργανισμούς, όπως το King’s College London και το Johns Hopkins University, οι χρήστες μπορούν να αναπτύξουν νέα hobbies, δεξιότητες και επαγγελματική ειδίκευση 100% από την ασφάλεια του σπιτιού τους.

Το Sustainable Living Course έχει αναπτυχθεί και δομηθεί από μία σπουδαία ομάδα ειδικών ώστε να συμβαδίζει με τα υψηλά κριτήρια της πλατφόρμας. Θα εξερευνήσει τη σύνδεση μεταξύ του υγιεινού τρόπου ζωής και του βιώσιμου lifestyle, περιλαμβάνοντας μία μίξη από story-telling, διάλογο και κοινωνική γνώση. Με ‘οικοδέσποινα’ τη Mogli, το συγκεκριμένο course θα κρατήσει δύο εβδομάδες και μπορεί να πραγματοποιηθεί στο ρυθμό που επιλέγει ο κάθε χρήστης.

Συγκεκριμένα, την πρώτη εβδομάδα θα πραγματοποιηθούν τα ακόλουθα:

Εισαγωγή στα βασικά σημεία του course, ώστε ο χρήστης να ξεκινήσει το ‘ταξίδι’ του προς ένα πιο βιώσιμο τρόπο ζωής

Εξερεύνηση του προβλήματος της υπερκατανάλωσης και του αποτυπώματος που έχει αυτό στον πλανήτη, καθώς και πιθανές λύσεις

Η Mogli μοιράζεται τα δικά της όνειρα για το μέλλον του πλανήτη, εξερευνώντας ταυτόχρονα τους στόχους βιωσιμότητας που έχει θέσει ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών

Οι χρήστες συζητούν τρόπους να προχωρήσουμε όλοι μαζί σε αλλαγή

Τη δεύτερη εβδομάδα θα πραγματοποιηθούν τα ακόλουθα:

Οι χρήστες αναλογίζονται το δικό τους τρόπο ζωής

Η Mogli αποκαλύπτει το προσωπικό της ταξίδι για ένα πιο βιώσιμο τρόπο ζωής και συστήνει τα δικά της πρότυπα που την ενέπνευσαν για αλλαγή

Η Mogli μας ωθεί να γίνουμε πιο γενναίοι και έτοιμοι για αλλαγή, λαμβάνοντας έμπνευση από τις δικές της εμπειρίες

Οι χρήστες συμπληρώνουν ένα σύντομο quiz για να ανακεφαλαιώσουν όλα όσα έμαθαν κατά τη διάρκεια του course

Για να εξοπλίσει πλήρως τους χρήστες της με τα κατάλληλα εργαλεία και την κατανόηση που απαιτεί η προώθηση της κοινωνικής αλλαγής, τα πέντε μαθήματα FutureLearn που σχεδιάστηκαν από τον Tommy Hilfiger επικεντρώνονται στην αειφορία, στη στήριξη της LGBTQI+ κοινότητας, στην αυτοπεποίθηση του σώματος αλλά και στην οικοδόμηση της κοινότητας. Μέσω της πλατφόρμας, οι χρήστες θα αποκτούν έναν ασφαλή χώρο με στόχο να διερευνήσουν τις διαφορετικές εμπειρίες, να μοιραστούν τα προσωπικά τους όνειρα και προκλήσεις.

Παράλληλα με τα μαθήματα FutureLearn, ο Tommy Hilfiger θα δώσει μια σειρά από live talks τα οποία θα προβληθούν στα παγκόσμια κοινωνικά κανάλια ώστε ο ίδιος να προσφέρει επιπλέον σύντομα life hacks. Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τους στόχους βιωσιμότητας που έχει θέσει η μάρκα, επισκεφθείτε το sustainability.tommy.com.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε το www.futurelearn.com