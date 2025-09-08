Ο Ηλίας Μπόγδανος δεν έκρυψε τη χαρά του μετά την πρόταση γάμου που έκανε στην αγαπημένη του, Αλεξάνδρα Εξαρχοπούλου, παρόλο που, όπως παραδέχτηκε, ήταν κουρασμένος από τις πολλές εμφανίσεις του.

Το βράδυ του Σαββάτου 6 Σεπτεμβρίου, στη διάρκεια live εμφάνισής του, ο τραγουδιστής γονάτισε και ζήτησε από τη σύντροφό του να τον παντρευτεί. Η απάντηση της Αλεξάνδρας ήταν φυσικά «ναι», με το ζευγάρι να ξεκινά πλέον τις προετοιμασίες για τον γάμο τους.

Λίγες ώρες αργότερα, μέσα από τα social media, ο Ηλίας θέλησε να ευχαριστήσει τους διαδικτυακούς του φίλους για τις αμέτρητες ευχές. Δημοσίευσε μια χαμογελαστή selfie στο Instagram και σημείωσε: «Άυπνος αλλά πανευτυχής. Ευχαριστούμε απ’ την καρδιά μας για τα τόσα μηνύματα και την αγάπη, προσπαθώ και θα απαντήσω σε όλα ξεχωριστά».

Σε άλλο στιγμιότυπο που κυκλοφόρησε, αυτή τη φορά μέσα από τον λογαριασμό του Σάκη Τανιμανίδη στο Instagram, καταγράφηκε η πιο τρυφερή στιγμή της βραδιάς. Ο Ηλίας Μπόγδανος ακούγεται να λέει με συγκίνηση: «Αλεξάνδρα θες να παντρευτούμε;», με την αγαπημένη του να του απαντά αμέσως «ναι», φανερά συγκινημένη και γεμάτη χαρά.

