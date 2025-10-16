Το ανανεωμένο πρόγραμμα επιβράβευσης Vodafone Thank you φέρνει ακόμη περισσότερες εμπειρίες στην καθημερινότητα των συνδρομητών Vodafone, με νέες προσφορές που τους βοηθούν να εξοικονομούν περισσότερο, καλύπτοντας παράλληλα τις ανάγκες τους.

Πιο συγκεκριμένα, φέτος τον Οκτώβριο, το Vodafone Thank you προσφέρει σε όλους τους συνδρομητές Vodafone 10% έκπτωση σε όλες τις παραγγελίες από τα supermarket του efood, για να κάνουν εύκολα και οικονομικά τις καθημερινές τους αγορές, εξοικονομώντας χρόνο και απολαμβάνοντας περισσότερες στιγμές με τα αγαπημένα τους πρόσωπα.

Οι χρήστες μπορούν να ολοκληρώσουν την παραγγελία τους από το supermarket που επιθυμούν στην ιστοσελίδα efood.gr ή μέσα από την εφαρμογή του efood, να εισαγάγουν τον μοναδικό τους κωδικό Vodafone Thank you στο πεδίο «Έχω εκπτωτικό κουπόνι» και να κερδίσουν 10% έκπτωση, πληρώνοντας με πιστωτική/χρεωστική κάρτα ή PayPal.

Η προσφορά ισχύει έως και τις 31 Οκτωβρίου 2025, αποκλειστικά για παραγγελίες σε supermarket.