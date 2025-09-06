Κάθε πρώτη Κυριακή του Σεπτέμβρη –και φέτος στις 6 Σεπτεμβρίου– οι γενειοφόροι του κόσμου έχουν την τιμητική τους. Ναι, υπάρχει Παγκόσμια Ημέρα Γενειάδας και δεν είναι καθόλου τυχαίο αφού πρόκειται για έναν θεσμό που συνδυάζει χιούμορ, ιστορία και φυσικά… στιλ.

Από τα αρχαία χρόνια μέχρι το hipster trend

Η γενειάδα δεν είναι απλώς τρίχες στο πρόσωπο, αλλά σύμβολο δύναμης, ανδρείας και κύρους από την αρχαιότητα. Οι Σπαρτιάτες τη θεωρούσαν ένδειξη ανδρισμού, ενώ στη Ρώμη ο ξυρισμένος άνδρας έδειχνε πολιτισμένος. Στους αιώνες που ακολούθησαν, η μόδα άλλαζε: άλλοτε έπρεπε να είσαι clean cut, άλλοτε να αφήνεις μούσι μέχρι το στήθος. Σήμερα, βέβαια, η γενειάδα είναι statement – από τους καλλιτέχνες και τους hipsters μέχρι τους πολιτικούς και τους influencers.

Ένα διεθνές ραντεβού με γέλια

Η Παγκόσμια Ημέρα Γενειάδας ξεκίνησε από τη Σκανδιναβία, όπου διοργανώνονταν φεστιβάλ με διαγωνισμούς πιο εντυπωσιακής ή πιο περίεργης γενειάδας. Σήμερα, σε πολλές χώρες γίνονται events, συγκεντρώσεις και φυσικά, άφθονες φωτογραφίες στα social με hashtag τύπου #WorldBeardDay. Το κλίμα είναι χαλαρό και γιορτινό: δεν έχει σημασία αν η γενειάδα είναι μακριά, κοντή, στριφτή ή… λίγο patchy, αφού όλα γίνονται δεκτά με χαμόγελο.

Γιατί την αγαπάμε;

Η γενειάδα έχει πλεονεκτήματα. Προστατεύει το δέρμα από τον ήλιο, κρατάει ζεστό το πρόσωπο τον χειμώνα και –ας μην κρυβόμαστε– προσθέτει πόντους γοητείας. Κάποιοι άνδρες νιώθουν πιο ώριμοι, άλλοι πιο ελκυστικοί, ενώ για αρκετούς είναι απλώς η φυσική τους εικόνα. Στην πραγματικότητα, η γενειάδα είναι κάτι παραπάνω από μόδα: είναι προσωπική επιλογή και στυλ ζωής.

Ανήμερα της γιορτής, λοιπόν, μπορείς απλά να χαμογελάσεις σε έναν γενειοφόρο φίλο, να του πεις «χρόνια πολλά» και –ποιος ξέρει– ίσως να του χαρίσεις κι ένα καλό λάδι για το μούσι. Γιατί, όπως κάθε μεγάλη αγάπη, έτσι και η γενειάδα θέλει τη φροντίδα της.