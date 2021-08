Καλωσήρθατε στο τελευταίο κομμάτι του Σαντορίνη Confidential, όπου θα καλύψουμε το βασικότατο ζήτημα των dos & don’ts του νησιού της Σαντορίνης. Όπως φαντάζομαι καταλαβαίνετε όλοι, αυτό ίσως είναι και το σημαντικότερο από όλα τα επιμέρους θέματα που έχουμε ακουμπήσει, καθώς είναι σε μορφή λίστας από περιοδικό της δεκαετίας του 90 (we don’t judge, buuuuut… we couldn’t help ourselves). Ακολουθούν κάποιες τελευταίες συμβουλές σχετικά με το τι θα προτείναμε (και τι δεν) να κάνατε στην επίσκεψη σας στη Θήρα/ Σαντορίνη!

Ξεκινάμε με τα θετικά!

DΟs

Δείτε την καλντέρα ανάποδα! Αν ταξιδεύετε με πλοίο, βγείτε στο κατάστρωμα καθώς το πλοίο θα φεύγει από την Ιο και πλησιάζει την Σαντορίνη. Η θέα του νησιού από το επίπεδο της θάλασσας αξίζει.

Αν δεν ταξιδέψετε με πλοίο, δοκιμάστε μια απο τις ημερήσιες εκδρομές με καταμαράν που είναι διαθέσιμες (υπάρχουν πολλά γραφεία, όλα κάνουν πάνω κάτω την ίδια διαδρομή με τα ίδια benefits). Είναι από τα πιο διασκεδαστικά πράγματα που μπορείτε να κάνετε και επίσης σας δίνει μέσα σε μια μέρα να δείτε μέρη του νησιού που υπο ΚΣ ίσως δεν θα επισκεπτόσασταν. Pro-tip επιλέξτε τις εκδρομές που ξεκινούν μεσημέρι ώστε να έχετε το benefit του να δείτε το ηλιοβασίλεμα μέσα από το σκάφος, στο λιμανάκι της Οίας.

Πιείτε! (πάντα υπεύθυνα). Όχι, δεν αποτελεί προτροπή προς τον αλκοολισμό, ούτε δικαιολογία για να πάρετε όλα τα bar στη σειρά και να πίνετε σφηνάκια. Η Σαντορίνη, λόγω του ιδιαίτερου χώματός της και του μικροκλίματός της, παράγει εξαιρετικά κρασιά. Εκμεταλλευτείτε την ευκαιρία λοιπόν και είτε κάντε ένα wine tour-εκδρομή που επισκέπτεται πολλαπλά οινοποιεία ή διαλέξτε ένα οινοποιείο και επισκεφθείτε το για να γνωρίσετε τόσο τις ιδιαιτερότητας της τοπικής οινοπαραγωγής, αλλά και τις εξαιρετικές γεύσεις των τοπικών κρασιών. Δυστυχώς, τα περισσότερα οινοποιεία, λόγω COVID, έχουν σταματήσει να δέχονται επισκέπτες στον χώρο παραγωγής του κρασιού (για λόγους διασφάλισης των εργαζομένων τους και της ομαλής λειτουργίας τους) αλλά είναι ανοιχτά για γευστικές δοκιμές. Ο τοπικός συνεταιρισμός SANTO έχει κάνει εξαιρετική δουλειά τόσο σε ότι αφορά τα κρασιά του, όσο και στον χώρο όπου μπορείτε να απολαύσετε τις τοπικές ποικιλίες κρασιού μαζί με τοπικές γεύσεις, να αγοράσετε τοπικά προϊόντα στο ειδικό κατάστημα και όλα αυτά με μια εξαιρετική θέα της καλντέρας.

Φάτε! (πάλι, υπεύθυνα!). Όπως αναφέραμε σε προηγούμενο άρθρο, η γαστρονομία, σε κάθε επίπεδο, ειναι ένα από τα πιο δυνατά “χαρτιά” του νησιού. Εκμεταλλευθείτε το (και από Δευτέρα δίαιτα…).

Μην είστε της τελευταίας στιγμής! Η Σαντορίνη είναι το νησί των προσκόπων, κοινώς όσο πιο “έτοιμοι” είστε, τοσο πιο εύκολα και άνετα θα δείτε το νησί. Τι εννοούμε; Παραδείγματος χάρη, θέλετε να δείτε το ηλιοβασίλεμα από την Οία. Αν θέλετε να μην ταλαιπωρηθείτε με τεράστια πλήθη που σκαρφαλώνουν σε τοίχους και ταράτσες, καλό θα ήταν να είστε εκεί αρκετά νωρίτερα. Ακόμα καλύτερα, διαλέξτε ένα εστιατόριο και κάντε μια κράτηση για ηλιοβασίλεμα ώστε να συνδυάσετε άνεση και (όπως είπαμε πιο πανω) γαστρονομία. Γενικά, keep in mind, οι κρατήσεις είναι φίλες μας, από κάθε άποψη, ειδικά αν επισκέπτεστε το νησι στην high season.

Οδηγείστε! Αν έχετε αυτοκίνητο/ μηχανη το νησί γίνεται αμέσως απείρως πιο άνετο (αν και διαθέτει καλό σύστημα ΚΤΕΛ που καλύπτει όλους τους βασικούς προορισμούς).

Ξεστρατειστε! Όπως έχουμε ξαναγράψει, η πραγματική Σαντορίνη κρύβεται στα σοκάκια και τα χωριά που δεν έχουν ακόμα “ανακαινιστεί” για χάρη του τουρισμού. Βγείτε από την πεπατημένη, αποφύγετε τα πλήθη και σας εγγυόμαστε οτι θα δείτε μια πτυχή του νησιού που λιγοι βλεπουν.

Επισκεφθείτε οπωσδήποτε τον αρχαιολογικό χώρο του Ακρωτηρίου. Αν μη τι άλλο για να δείτε από κοντά το σημείο από το οποίο προήλθαν κάποιες από τις πιο διάσημες τοιχογραφίες του κόσμου.

ΝΤΟΜΑΤΟΚΕΦΤΕΔΕΣ είναι το μυστικό όπλο της τοπικής κουζίνας. Δοκιμάστε τους όπως και δήποτε (απλά ζητήστε τη συμβουλή κάποιου ντόπιου για να είστε σίγουροι οτι θα δοκιμάσετε την αυθεντική συνταγή) και φυσικά οι λευκές μελιτζάνες, τα άνυδρα ντοματάκια και η φάβα της Σαντορίνης είναι ανάμεσα στα τοπικά προϊόντα που αν δεν δοκιμάσετε θα έχετε χάσει.

Επισκεφθείτε και περπατήστε στους παραδοσιακούς οικισμούς του Πύργου, του Εμπορείου και του Μεγαλοχωρίου, για χαλαρή βολτίτσα και fans της τοπικής αρχιτεκτονικής.

Αν έχετε χρόνο, επισκεφθείτε την Θηρασία (το 2ο μεγαλύτερο νησί του συμπλέγματος της Σαντορίνης). Θα δείτε πώς θα ήταν η Σαντορίνη χωρίς την καλπάζουσα τουριστική ανάπτυξη.

DON’Ts

Μην φέρετε μαζί σας λεπτά τακούνια. Βασικά, τα τακούνια γενικότερα (ακόμα και οι πλατφόρμες) αντενδείκνυνται για το νησί, κυρίως γιατί τα σοκάκια (και κάποιοι δρόμοι) είναι “πετροχτιστοι” και κατα συνέπεια έχουν υψηλό κίνδυνο ατυχημάτων.

Αναφέραμε πιο πάνω οτι ένα μεταφορικό μπορεί να σας απογειώσει την επίσκεψη στο νησί. Σε αυτό το σημείο θα προτείναμε να αποφύγετε να ενοικιάσετε τις λεγόμενες “γουρούνες”, καθώς τόσο οι δρόμοι δεν είναι της καλύτερης ποιοτητας και τα εν λόγω οχήματα έχουν χαμηλό κέντρο βάρους (και άρα ανατρέπονται σχετικά εύκολα). Μπορεί να φαίνονται πιο fun αλλά τα ατυχήματα με γουρούνες είναι σχεδόν “κλασσικά” στο νησί.

Μην κάνετε την “παραδοσιακή” άνοδο από το παλιο λιμάνι με γαιδουράκι. Ταλαιπωρούνται που ταλαιπωρούνται τα καημένα με τους επισκέπτες από τα κρουαζιερόπλοια, μην τα ταλαιπωρούμε έξτρα… ναι;

Αν δείτε πάνω από 2 κρουαζιερόπλοια δεμένα στο λιμάνι των Φηρών, ίσως είναι μια καλή μέρα να αποφύγετε τα πιο κεντρικά-δημοφιλή σημεία του νησιού, καθώς θα είναι “πνιγμένα” στον κόσμο που θα έχει κατέβει από τα πλοία.

Μην υποθέσετε ποτέ οτι “θα βρούμε θέση/ τραπέζι” γιατί το πιο πιθανό είναι οτι θα κάνετε τη διαδρομή άδικά. Ένα από τα αρνητικά της μεγάλης δημοφιλίας του νησιού είναι οτι τα vacancies γεμίζουν άμεσα.

Γενικά, αν είστε προετοιμασμένοι και ενημερωμένοι σχετικά με το νησί η Σαντορίνη μπορεί να ειναι ένας μοναδικός προορισμός, που μπορεί να σας προσφέρει άπειρες εμπειρίες και μοναδικές αναμνήσεις (ειδικά αν ακολουθήσετε τις συμβουλές μας, γιατί αν δεν παινέψουμε το σπίτι μας θα πέσει να μας πλακώσει…κι ας είναι και υπόσκαφο).

Είμαστε βέβαιοι ότι τα παραπάνω tips θα σας βοηθήσουν να περάσετε όσο το δυνατόν καλύτερα στο νοτιότερο νησί των Κυκλάδων! Περιμένουμε τις εντυπώσεις σας!