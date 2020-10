Εμείς και άλλα 3,000 άτομα συντονιστήκαμε στην σελίδα του Jack Daniel’s στο Facebook για να απολαύσουμε τη live streaming συναυλία που έγινε για τα γενέθλια του ιδρυτή του! Πρόκειται για μία από τις πιο «δυνατές» συναυλίες που έχουμε παρακολουθήσει ψηφιακά και μας έδωσε σε μεγάλο βαθμό την αίσθηση μίας πραγματικής, ζωντανής συναυλίας. Χρόνια πολλά, Mr. Jack!

Με κεντρικό μήνυμα «We don’t’ know his exact birthdate, but we know how to celebrate it» το Jack Daniel’s γιόρτασε τα γενέθλια του ιδρυτή του την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2020, μέσα από την απόλυτη live streaming εμπειρία!

Για το Jack Daniel’s ο Σεπτέμβριος είναι μήνας γιορτής!

Το βράδυ της Παρασκευής, περισσότεροι από 3,000 φίλοι του Mr. Jack συντονίστηκαν στην επίσημη σελίδα του Jack Daniel’s στο Facebook και σήκωσαν το ποτήρι τους, στην υγειά του θρύλου πίσω από το Tennessee Whiskey. Το digital live streaming show πραγματοποιήθηκε στον εμβληματικό χώρο του HolyWood Live Stage, ο οποίος μέσα από την ιδιαίτερη σκηνογραφία, έδωσε την αίσθηση μιας πραγματικής συναυλίας.

Πρωταγωνιστές της βραδιάς δεν ήταν άλλοι από τους INCO που βρέθηκαν εκεί για να μας ξεσηκώσουν με rockabilly ρυθμούς, σε ένα back to the roots περιβάλλον! Με πολύ τραγούδι, χορό και ευχές στον κύριο Jack, οι φίλοι του brand απόλαυσαν τη βραδιά, the Jack way, μέσα από την ασφάλεια του σπιτιού τους.