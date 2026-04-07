Ινδία: Εγκεφαλικά νεκρή γυναίκα ξύπνησε όταν το ασθενοφόρο που την μετέφερε έπεσε σε λακκούβα!

Μια ιστορία που μοιάζει να κινείται ανάμεσα στο ιατρικό παράδοξο και την υπερβολή κάνει τον γύρο του διαδικτύου τις τελευταίες ώρες. Μια 50χρονη γυναίκα από την Ινδία φέρεται να επανήλθε στη ζωή έπειτα από έντονο τράνταγμα που προκάλεσε λακκούβα στον δρόμο, την ώρα που μεταφερόταν με ασθενοφόρο.

Τι ανέφερε το ιατρικό ανακοινωθέν

Η Βινίτα Σούκλα, δικαστική υπάλληλος από το Ουτάρ Πραντές, κατέρρευσε στο σπίτι της και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, όπου οι γιατροί προχώρησαν σε εκτενείς εξετάσεις.

Σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν:

Δεν παρουσίαζε αντανακλαστικά εγκεφαλικού στελέχους

Είχε βαθμολογία 3 στην κλίμακα Γλασκώβης (η χαμηλότερη δυνατή)

Η κατάστασή της χαρακτηρίστηκε μη αναστρέψιμη

Με αυτά τα δεδομένα, η οικογένεια πήρε την απόφαση να τη μεταφέρει στο σπίτι, ξεκινώντας παράλληλα τις διαδικασίες για την κηδεία της.

Η στιγμή που «άλλαξε τα πάντα»

Κατά τη μεταφορά της, το ασθενοφόρο πέρασε από μεγάλη λακκούβα, προκαλώντας έντονο τράνταγμα. Σύμφωνα με τον σύζυγό της, σχεδόν αμέσως μετά, η γυναίκα άρχισε να αναπνέει πιο κανονικά, ενώ μέσα σε λίγα λεπτά η κατάστασή της βελτιώθηκε αισθητά.

Το πλήρωμα του ασθενοφόρου αιφνιδιάστηκε και αποφάσισε να την επιστρέψει στο νοσοκομείο. Εκεί, οι γιατροί διαπίστωσαν ότι είχε ανακτήσει επαφή με το περιβάλλον. Σήμερα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, βρίσκεται στο σπίτι της, επικοινωνεί κανονικά και έχει επανέλθει σε λειτουργικό επίπεδο.

Μπορεί μια «λακκούβα» να λειτουργήσει σαν απινιδωτής;

Η εξήγηση που δόθηκε ανεπίσημα είναι ότι το έντονο μηχανικό σοκ ενδέχεται να προκάλεσε μια μορφή «διέγερσης» στο νευρικό σύστημα.

Ωστόσο, εδώ χρειάζεται προσοχή:

Ο απινιδωτής δρα στην καρδιά, όχι στον εγκέφαλο

Η «εγκεφαλική νέκρωση» θεωρείται μη αναστρέψιμη κατάσταση

Δεν υπάρχει επιστημονική τεκμηρίωση ότι ένα τράνταγμα μπορεί να αναστρέψει εγκεφαλικό θάνατο

Αυτό οδηγεί πολλούς ειδικούς να εκτιμούν ότι είτε:

η διάγνωση δεν πληρούσε όλα τα αυστηρά κριτήρια εγκεφαλικού θανάτου

είτε πρόκειται για εξαιρετικά σπάνια περίπτωση βαριάς καταστολής ή κώματος που παρερμηνεύτηκε

Το «παράδοξο» των δρόμων στην Ινδία

Παρά τη θετική έκβαση, η ιστορία άνοιξε ξανά τη συζήτηση για τις υποδομές στη χώρα. Σύμφωνα με στοιχεία που κυκλοφορούν στα ινδικά μέσα, μεταξύ 2020 και 2024, οι κακοτεχνίες και οι λακκούβες στους δρόμους έχουν προκαλέσει 9.438 θανάτους. Η περίπτωση της Σούκλα παρουσιάζεται ως μια σχεδόν απίθανη εξαίρεση σε μια κατά τα άλλα επικίνδυνη καθημερινότητα.