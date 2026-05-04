Σε μια βραδιά υψηλής αισθητικής η Liana Camba παρουσίασε τη νέα της συλλογή Spring/Summer 2026 “Chiaroscuro”, μέσα από ένα fashion show που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 27 Απριλίου στο PHIAT Space, στο Κουκάκι, συγκεντρώνοντας εκπροσώπους της μόδας, της τέχνης και των media σε ένα ξεχωριστό δημιουργικό γεγονός.

Πιστή στη διαχρονική της έμπνευση γύρω από τις αντιθέσεις και τις συνθέσεις, η σχεδιάστρια ανέπτυξε μέσα από το “Chiaroscuro” μια συμβολική αφήγηση γύρω από το φως και τη σκιά, μετατρέποντας την πασαρέλα σε ένα ποιητικό σύμπαν όπου τα ενδύματα λειτούργησαν ως «αστέρια» σε τροχιά γύρω από το φως της δημιουργίας. Η παρουσίαση ξεδιπλώθηκε σε τρεις πράξεις, με χορογραφική ροή και κινησιολογικά στοιχεία που ανέδειξαν τόσο την αφηγηματικότητα του concept όσο και τη λεπτοδουλεμένη κατασκευαστική προσέγγιση της συλλογής.

Στο runway παρουσιάστηκαν 32 looks, αποτυπώνοντας τη σχεδιαστική γλώσσα της Liana Camba μέσα από έντονες αντιθέσεις, ιδιαίτερες υφές, sculptural σιλουέτες και αξιοσημείωτες κεντημένες λεπτομέρειες, στοιχεία που απέσπασαν ιδιαίτερα θερμά σχόλια από editors και επαγγελματίες του χώρου για το craftsmanship και την διακριτή ωριμότητα της συλλογής. Η κίνηση, οι φωτισμοί και η μουσική συνέθεσαν μια ολοκληρωμένη εμπειρία όπου η μόδα συνάντησε το performance με το show να κορυφώνεται στο closing appearance της σχεδιάστριας μαζί με την ομάδα της.

Την παρουσίαση της Spring/Summer 2026 συλλογής παρακολούθησαν σχεδιαστές από την Ένωση Σχεδιαστών Ελλάδας, πλήθος δημοσιογράφων και εκπροσώπων έντυπων και online μέσων, δημιουργοί περιεχομένου, καλλιτέχνες, φίλοι καθώς και πελάτισσες του οίκου, επιβεβαιώνοντας το έντονο ενδιαφέρον γύρω από την παρουσίαση της νέας συλλογής.

Ξεχωριστό δημιουργικό παρουσία στη βραδιά είχε η MAC Cosmetics Greece, ως Official Makeup Partner του show, υπογράφοντας το beauty concept της παρουσίασης μέσα από looks που λειτούργησαν ως φυσική προέκταση της αισθητικής του “Chiaroscuro”. Με έμφαση στις αντιθέσεις φωτός και σκιάς, οι makeup επιλογές ανέδειξαν τη δραματικότητα αλλά και την ευαισθησία, ενισχύοντας τη συνολική εικαστική ταυτότητα του runway.

Το Rumours London Dry Gin έδωσε το δικό του signature αποτύπωμα στο fashion show, μετατρέποντας τη βραδιά σε μια ολοκληρωμένη αισθητηριακή εμπειρία. Σε απόλυτη αρμονία με τη φιλοσοφία της συλλογής Chiaroscuro, παρουσίασε μια curated cocktail εμπειρία μέσα από τα hero serves του — από το εκλεπτυσμένο Rumours Negroni με νότες hibiscus και rosehip, μέχρι το φωτεινό και δροσερό Rumours Sour “Chiaroscuro” με cucumber και lemongrass, καθώς και το iconic Perfect Serve με thyme και cherry tomato. Με το θαλασσινό νερό και τα 13 εκλεκτά βοτανικά να αποτελούν την καρδιά του αποστάγματος, κάθε serve ισορρόπησε ανάμεσα στη φρεσκάδα και το μυστήριο, ενισχύοντας δημιουργικά την ένταση των αντιθέσεων που χαρακτήριζαν τη βραδιά.

Παράλληλα, η συμβολή των Teo Hair Salons, Haralas, Piges Kostilatas, Burger Joint και Mediterranean College πλαισίωσε ουσιαστικά τη συνολική υλοποίηση της παρουσίασης, υποστηρίζοντας μια βραδιά όπου η μόδα, η αισθητική και η εμπειρία λειτούργησαν ως ένα ενιαίο σύνολο.

Με το “Chiaroscuro”, η Liana Camba παρουσίασε όχι μόνο τη νέα της συλλογή για τη σεζόν SS26, αλλά και μια ώριμη δημιουργική πρόταση που ισορροπεί ανάμεσα στην ένταση και την ευαισθησία, στο φως και τη σκιά, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή της πορεία ως μια ξεχωριστή φωνή της σύγχρονης ελληνικής μόδας. Τη δημιουργική κατεύθυνση της παρουσίασης υπέγραψε η ίδια, με τον Yiannis Panagopoulos στη σκηνοθεσία του runway, τον Harrys Koushios στη διεύθυνση κίνησης, τον Philippe G. Missas στο fashion direction και styling, την Eliza Alexandropoulou στον σχεδιασμό φωτισμών, την Ecati στη μουσική και τη Maria Vourou ως performer, ενώ την επικοινωνία και τις δημόσιες σχέσεις, καθώς και το graphic design της εκδήλωσης, ανέλαβε το γραφείο επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων NEWNESS AGENCY.