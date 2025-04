Τι συμβαίνει όταν κατεβαίνεις στο μετρό φορώντας μπουρνούζι; Όταν μπαίνεις σε ελικόπτερο με την αγαπημένη σου CeraVe στην τσάντα; Ή όταν χορεύεις στο TikTok με την ενυδατική στα χέρια; Τα Cerawards 2025 ήταν η επιβεβαίωση ότι το skincare είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα, αλλά μια ατελείωτη πηγή έμπνευσης και δημιουργικότητας.

Την Πέμπτη 3 Απριλίου, η CeraVe, η #1 μάρκα περιποίησης και ενυδάτωσης που αγαπούν οι δερματολόγοι στις ΗΠΑ, έφερε τη μαγεία των Cerawards 2025 στον εντυπωσιακό χώρο του Castor Place, σε μια βραδιά γεμάτη δημιουργικότητα, λάμψη και φυσικά… CeraVe vibes! Οικοδέσποινα της βραδιάς, ήταν η ηθοποιός Έλενα Χαραλαμπούδη (aka 5 Minute Mum), η οποία καλωσόρισε το κοινό με τον δικό της ανεπανάληπτο τρόπο, μετατρέποντας την εκδήλωση στο κορυφαίο επιστέγασμα ενός ταξιδιού δημιουργίας, όπου το skincare έγινε storytelling και κάθε video αποτέλεσε πηγή έμπνευσης!



Με ένα ανοιχτό κάλεσμα προς όλους τους δημιουργούς της Ελλάδας – skincare lovers, content creators, επαγγελματίες υγείας και beauty enthusiasts – η CeraVe προσκάλεσε το κοινό να συμμετάσχει στον πιο inclusive και inspiring διαγωνισμό της χρονιάς. Η πρόκληση; Να δημιουργήσουν το δικό τους video χρησιμοποιώντας οποιοδήποτε προϊόν CeraVe και να το μοιραστούν στα social media με τα hashtags @cerave και #cerawards, διεκδικώντας έτσι το μεγάλο έπαθλο: ένα αξέχαστο ταξίδι στη Νέα Υόρκη για τον εορτασμό των 20 χρόνων της CeraVe!



Οι συμμετέχοντες ανέβασαν tutorials, tips, hacks, routines, επεξηγηματικά ή super fun videos, ενώ είχαν την ευκαιρία να διαγωνιστούν σε μία ή περισσότερες κατηγορίες. Η διαδικασία συμμετοχής στα Cerawards ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία, ξεπερνώντας κάθε προσδοκία, αποδεικνύοντας ότι το skincare με CeraVe δεν είναι απλώς ένα trend, αλλά τρόπος ζωής!

Στην τελετή απονομής, οι κορυφαίοι δημιουργοί βραβεύτηκαν για τις ξεχωριστές συμμετοχές τους, σε μια βραδιά γεμάτη ενθουσιασμό και θερμά χειροκροτήματα. Πιο συγκεκριμένα, η Βασιλική Τσερτσελή απέσπασε το βραβείο Best Educational Content, ενώ η Σοφία Μαραθιά κέρδισε στην κατηγορία Best Trend Content. Ο Γιώργος Ντάβος αναδείχθηκε νικητής στο Best Original Content, ενώ η Μιχαέλα Σιδηρά διακρίθηκε στην κατηγορία Best Medical–Health Content. Στην κατηγορία Best Skincare Content, το βραβείο κατέκτησε ο Μάνος Καμακάρης. Οι μεγάλοι νικητές της βραδιάς, Ελίνα Καλιτζάκη και Νικόλας Παπαδάκης, κέρδισαν τον τίτλο των Gold Winners και το κορυφαίο έπαθλο: ένα αξέχαστο ταξίδι στη Νέα Υόρκη, για να γιορτάσουν τα 20 χρόνια της CeraVe!

«Ο διαγωνισμός Cerawards δημιουργήθηκε για να δώσει βήμα στην αυθεντική φωνή των skincare enthusiasts. Δεν αναζητούσαμε την τελειότητα, αλλά το πάθος και τη δημιουργικότητα – και τα βρήκαμε σε κάθε συμμετοχή! Ευχαριστούμε θερμά όλους όσοι ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά μας με τόση αγάπη και ενθουσιασμό!», δήλωσε η Μαριάννα Χαντάντ, Brand Director CeraVe.