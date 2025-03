Παρασκευή 14, Σάββατο 15 και Κυριακή 16 Μαρτίου στο Παλιό Αμαξοστάσιο του Ο.ΣΥ.

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ!

Το Hobby Festival 2025, το μεγαλύτερο event για τις ερασιτεχνικές ασχολίες και την αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου με τον καλύτερο και αποδοτικότερο τρόπο, επιστρέφει δυναμικά από τις 14 έως τις 16 Μαρτίου στο Παλιό Αμαξοστάσιο Ο.ΣΥ. στο Γκάζι! Ένα τριήμερο γεμάτο δράση, διασκέδαση και δημιουργικότητα, με ώρες λειτουργίας 10:00-23:00.

Η είσοδος είναι ελεύθερη για τους επισκέπτες.

Το φεστιβάλ διοργανώνεται για άλλη μία χρονιά από το skywalker.gr – Εργασία στην Ελλάδα, και φέτος τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Αθηναίων.

Το τριήμερο του Hobby Festival 2025 αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για μικρούς και μεγάλους να περάσουν υπέροχα, να ανακαλύψουν και να ξεκινήσουν νέες ερασιτεχνικές ασχολίες για διασκέδαση στον ελεύθερο χρόνο, αλλά και για την ανάπτυξη των προσωπικών δεξιοτήτων τους.

Φιλοξενεί εκθέτες με βιωματική παρουσίαση και showtime: χόμπι, ιδέες, προτάσεις αλλά και πολλά δρώμενα σε μια γιορτή ψυχαγωγίας που τα έχει όλα: μουσική, φαγητό, ποτό, κληρώσεις, δώρα και bazaar χειροποίητων δημιουργιών.

Στα περίπτερα των εκθετών (επιχειρήσεις, ελεύθεροι επαγγελματίες, σχολές, σύλλογοι που υποστηρίζουν τις ερασιτεχνικές ασχολίες), οι παρευρισκόμενοι θα γνωρίσουν κάθε είδους χόμπι, το οποίο θα μπορούσε να είναι ένα καλό ξεκίνημα για τους μικρούς αλλά και για τους μεγάλους επισκέπτες: μοντελισμό-τηλεκατευθυνόμενα, eSports, block games, ιππασία, rollers, escape room, παρκούρ, θαλάσσια σπορ, καταδύσεις, paintball, πεζοπορία, VR, πλανητάριο, drones, ρομποτική, 3D printing, πινγκ-πονγκ, τοξοβολία, καραόκε, γλυπτική, κεραμική, ραπτική, ξυλογλυπτική, κηπουρική, πυρογραφία, cosplay, darts, μαγειρική, workhouse lego, επιτραπέζια παιχνίδια, σκάκι, παζλ, bubble soccer, ακροβατικά, ρυθμική γυμναστική, πολεμικές τέχνες, κόμικς, χειροποίητες δημιουργίες, θέατρο, ζωγραφική, μουσική, χορό κ.ά. Ταυτόχρονα, στον χώρο του showtime θα γίνεται επίδειξη διάφορων χόμπι με διαδραστικό τρόπο καθ’ όλη τη διάρκεια του φεστιβάλ.

Συμμετέχουν εκπρόσωποι μη φονικών χόμπι, τα οποία μπορούν να συνεισφέρουν στην ευζωία και στην προοπτική της ευτυχίας –ενισχύοντας παράλληλα προσωπικές δεξιότητες–, στην ανακάλυψη και στην καλλιέργεια κλίσεων και ταλέντων, καθώς και στη συνάντηση ανθρώπων με κοινά ενδιαφέροντα και ικανότητες.

Απευθύνεται σε άτομα κάθε ηλικίας που διαθέτουν περίσσευμα φαντασίας, επινοητικότητας και όρεξης για κάτι διαφορετικό. Οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν, να συμμετάσχουν και να εμπλακούν ενεργά σε μια σειρά δραστηριοτήτων, όπως:

Τουρνουά Classic Sudoku

Εκπαίδευση, επίδειξη και ενεργή συμμετοχή στην τοξοβολία

Απόδραση από Escape Room

Τουρνουά puzzle

Εκπαίδευση και επίδειξη paintball

Παρουσίαση ξιφασκίας

Γνωριμία με ιππασία

Επίδειξη πολεμικής τεχνών

Εφαρμογές VR & ρομποτικής

Εκπαίδευση και επίδειξη στο πλέξιμο

Επίδειξη ρυθμικής γυμναστικής

Αγώνες τηλεκατευθυνόμενων

Επίδειξη και μαθήματα χορού

Αγώνες σκάκι

Επίδειξη parkour

Αγώνες sparring

Επιπλέον, καθ’ όλη τη διάρκεια του Hobby Festival 2025, το stage θα φιλοξενήσει πολλές μουσικές μπάντες, ενώ την Κυριακή 16/3 στις 21:00 ο Δημήτρης Κοργιαλάς θα απογειώσει το φεστιβάλ με μια εντυπωσιακή συναυλία.

Μη χάσετε την ευκαιρία να ζήσετε την απόλυτη εμπειρία του Hobby Festival 2025.

Για περισσότερες πληροφορίες και για δηλώσεις συμμετοχής μπορείτε να επισκεφτείτε το http://hobbyfestival.gr/.

Η διοργάνωση του φεστιβάλ πραγματοποιείται με την πολύτιμη συμβολή των:

Υπό την αιγίδα: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Χορηγοί Επικοινωνίας: STAR ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, TVSTAR.GR, MAD, PAGENEWS, ΕΠΙΧΕΙΡΩ, E-DAILY, E-RADIO, INFOKIDS.GR, NEOPOLIS, THAT’S LIFE, MOTIVATION HELLAS FITNESS, SAVOIRVILLE.GR, STARTUPPER, SCHOOLS.GR, BEATER.GR, BUSINESS VOICE, SIGMA MEDIA GROUP, ADVERTISING.GR, TOURISM TODAY.GR, ΟΜΟΡΦΗ ΖΩΗ, HELLENIC MEDIA GROUP, INFOWOMAN, LET IT BE.GR, EXPOS GREECE, RADAR, ART AND LIFE, ART VIEWS, PINK.GR, IΠΟΡΤΑ, BULLMP.COM, NINTENDO NEXT, STENTORAS.GR, STENT, SETTLE.GR