Ετοιμαστείτε! Το μεγαλύτερο και πιο συναρπαστικό Hobby Festival έρχεται να ξεσηκώσει μικρούς και μεγάλους!!

Παρασκευή 6, Σάββατο 7 και Κυριακή 8 Μαρτίου στο Παλιό Αμαξοστάσιο του Ο.ΣΥ.

Η ΜΕΓΑΛΗ ΤΩΝ ΧΟΜΠΙ ΓΙΟΡΤΗ!

Το Hobby Festival 2026, το μεγαλύτερο event για τις ερασιτεχνικές ασχολίες και την αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου με τον καλύτερο και αποδοτικότερο τρόπο, επιστρέφει από τις 6 έως τις 8 Μαρτίου στο Παλιό Αμαξοστάσιο Ο.ΣΥ. στο Γκάζι, προσκαλώντας μικρούς και μεγάλους να ζήσουν ένα τριήμερο γεμάτο δράση, δημιουργικότητα και διασκέδαση, με δραστηριότητες που ξεκινούν από τις 10:00 το πρωί και συνεχίζονται έως τις 23:00 κάθε μέρα.

Η είσοδος είναι ελεύθερη για τους επισκέπτες.

Το φεστιβάλ διοργανώνεται για άλλη μία χρονιά από το skywalker.gr – Εργασία στην Ελλάδα, και φέτος τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και του Δήμου Αθηναίων.

Το τριήμερο του Hobby Festival 2026 αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για μικρούς και μεγάλους να περάσουν υπέροχα, να ανακαλύψουν και να ξεκινήσουν νέες ερασιτεχνικές ασχολίες για διασκέδαση στον ελεύθερο χρόνο, αλλά και για την ανάπτυξη των προσωπικών δεξιοτήτων τους.

Φιλοξενεί εκθέτες με βιωματική παρουσίαση και showtime: χόμπι, ιδέες, προτάσεις αλλά και πολλά δρώμενα σε μια γιορτή ψυχαγωγίας που τα έχει όλα: μουσική, χορό, φαγητό, ποτό, κληρώσεις, δώρα και bazaar χειροποίητων δημιουργιών.

Στα περίπτερα των εκθετών (επιχειρήσεις, ελεύθεροι επαγγελματίες, σχολές, σύλλογοι που υποστηρίζουν τις ερασιτεχνικές ασχολίες), οι παρευρισκόμενοι θα γνωρίσουν κάθε είδους χόμπι, το οποίο θα μπορούσε να είναι ένα καλό ξεκίνημα για τους μικρούς αλλά και για τους μεγάλους επισκέπτες: μοντελισμό-τηλεκατευθυνόμενα, HADO (eSports), πεζοπορία, oρειβασία-αναρρίχηση, θαλάσσια σπορ, paintball, darts, τοξοβολία, tossit, retro arcades κονσόλες, αστρονομία (φορητό πλανητάριο), drones, 3D printing, πινγκ πονγκ, ράγκπι, μπιλιάρδο, bowling, καρτ, αγωνιστικά αυτοκίνητα, κεραμική, ραπτική, κηπουρική, cosplay, διάβασμα, κόμικς, επιτραπέζια παιχνίδια, παζλ, anime figures, trading card games, ακροβατικά με πανιά, pole dance, yoga, pilates, retro video games, role playing games (RPG), πολεμικές τέχνες, χειροποίητες δημιουργίες, θέατρο, κινηματογράφος, φωτογραφία, ρέπλικες σπαθιών, φωτόσπαθα, συλλεκτικά βινύλια, bubble house, ζωγραφική, μουσική, χορό κ.ά. Ταυτόχρονα, στον χώρο του showtime θα γίνεται επίδειξη διάφορων χόμπι με διαδραστικό τρόπο καθ’ όλη τη διάρκεια του φεστιβάλ.

Συμμετέχουν εκπρόσωποι μη φονικών χόμπι, τα οποία μπορούν να συνεισφέρουν στην ευζωία και στην προοπτική της ευτυχίας –ενισχύοντας παράλληλα προσωπικές δεξιότητες–, στην ανακάλυψη και στην καλλιέργεια κλίσεων και ταλέντων, καθώς και στη συνάντηση ανθρώπων με κοινά ενδιαφέροντα και ικανότητες.

Απευθύνεται σε άτομα κάθε ηλικίας που διαθέτουν περίσσευμα φαντασίας, δημιουργικότητας και όρεξης για κάτι διαφορετικό. Οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν και να εμπλακούν ενεργά σε μια σειρά δραστηριοτήτων, όπως:

Τουρνουά Classic Sudoku, Puzzle, Τάβλι, Σκάκι

Εκπαίδευση και ενεργή συμμετοχή στην Τοξοβολία

Επιδείξεις Πινγκ Πονγκ, Mπιλιάρδου, Κόρφμπολ, Ράγκμπι

Εκπαίδευση και επίδειξη Paintball

Star Wars Experience, παρουσίαση Lightsaber

Επίδειξη Πολεμικών Τεχνών, Sparring, Tai Chi

Παρουσίαση Υoga, Pilates, Aκροβατικών με πανιά

Επίδειξη Cheerleading, Capoeira, Παραδοσιακών χορών

Αγώνες Tηλεκατευθυνόμενων Αυτοκινήτων

Show με Δεινόσαυρους

Cosplay Parade και διαγωνισμός στολής

Επίδειξη παιχνιδιού στρατηγικής Γκο, Bridge

Παρουσίαση παιχνιδιών ρόλων-RPG, Trading Card Games-TCG, Eπιτραπέζιων Παιχνιδιών

Επίδειξη Φιλανδικού Molkky

Καθ’ όλη τη διάρκεια του Hobby Festival 2026, το stage θα φιλοξενεί μουσικά σχήματα και ζωντανές εμφανίσεις, χαρίζοντας μοναδικές στιγμές διασκέδασης στους επισκέπτες.

Μη χάσετε την ευκαιρία να ζήσετε την απόλυτη εμπειρία του Hobby Festival 2026! Ετοιμαστείτε για ένα απολαυστικό τριήμερο γεμάτο street food & λαχταριστές γεύσεις, craft ελληνικές μπύρες και δροσιστικά ποτά, γλυκά που απογειώνουν την εμπειρία καθώς και ατελείωτη διασκέδαση.

Για περισσότερες πληροφορίες και για δηλώσεις συμμετοχής μπορείτε να επισκεφτείτε το http://hobbyfestival.gr/.

Η διοργάνωση του φεστιβάλ πραγματοποιείται με την πολύτιμη συμβολή των:

Υπό την αιγίδα: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Προϊοντικός χορηγός: PIZZA FAN

Χορηγοί Επικοινωνίας: STAR ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, TVSTAR.GR, ΖΟΥΓΚΛΑ, PAGENEWS.GR, ΕΠΙΧΕΙΡΩ, E-DAILY, E-RADIO, BEATER.GR, INFOKIDS PLUS, SAVOIRVILLE.GR, STARTUPPER, THAT’S LIFE, SCHOOLS.GR, SIGMA MEDIA GROUP, BUSINESS VOICE, ADVERTISING.GR, ΟΜΟΡΦΗ ΖΩΗ, INFOWOMAN, XBOX HELLAS GREEK COMMUNITY, ART VIEWS, PINK.GR, IΠΟΡΤΑ, EXPOS GREECE, HELLENIC MEDIA GROUP, ZENIASVEGANLIFE, UNI-TIES.GR, LET IT BE.GR, BULLMP.COM, STENTORAS.GR, STENT, SETTLE.GR