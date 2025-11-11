Η PUMA και η Ελένη Φουρέιρα , η κορυφαία pop star ,ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους, αυτή τη φορά για να παρουσιάσουν τη νέα training συλλογή “Floral Ribbon”, που συνδυάζει τη δύναμη της προπόνησης με τη θηλυκή ενέργεια του στυλ.

Με φόντο τη νέα φωτογράφιση, η Φουρέιρα αποπνέει αυτοπεποίθηση και δυναμισμό, αποτυπώνοντας απόλυτα τη φιλοσοφία της PUMA: να κάνεις κάθε σου κίνηση με σιγουριά, ρυθμό και προσωπικότητα.

Η συλλογή ξεχωρίζει για τις floral λεπτομέρειες, τα απαλά υφάσματα και τις κομψές γραμμές που αγκαλιάζουν το σώμα, προσφέροντας άνεση και ελευθερία στην κίνηση.

Η PUMA Floral Ribbon δεν είναι απλώς μια σειρά ρούχων. Είναι μια υπενθύμιση ότι η δύναμη και η θηλυκότητα μπορούν να συνυπάρχουν με φυσικό τρόπο , τόσο στο γυμναστήριο όσο και στην καθημερινότητα.

Η Ελένη Φουρέιρα, μέσα από το δικό της αυθεντικό στιλ, μας προσκαλεί να αγκαλιάσουμε αυτή την ενέργεια και να δώσουμε ρυθμό σε κάθε μας μέρα.

Η νέα συλλογή PUMA Floral Ribbon είναι διαθέσιμη στα φυσικά καταστήματα της Puma καθώς και στο e–shop