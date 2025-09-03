Για να τιμήσει τα 130 χρόνια δημιουργικότητας, καινοτομίας και τεχνογνωσίας φωτός, η Global Creative Director της Swarovski, Giovanna Engelbert, έχει σχεδιάσει τη Συλλογή Vienna, εμπνευσμένη από την ατέλειωτη κομψότητα και χάρη του εμβληματικού κύκνου της Swarovski.

Η συλλογή περιορισμένης έκδοσης φέρει το όνομα της πόλης της Βιέννης, όπου ο οραματιστής ιδρυτής Daniel Swarovski επαναστατούσε στην τέχνη της δημιουργίας κρυστάλλων. Η κουλτούρα και η γοητεία της αυστριακής πόλης παραμένουν αστείρευτη πηγή έμπνευσης για την Engelbert.

Η Συλλογή Vienna αποκαλύπτει συναρπαστικές νέες ερμηνείες του εμβλήματος της Swarovski. Αντικατοπτρίζοντας τη μοναδική μεγαλοπρέπεια του κύκνου της Swarovski, συνδυάζει την κληρονομιά με τη σύγχρονη αισθητική. Οι φωτεινοί διαφανείς κρύσταλλοι συγχωνεύονται με λεπτομέρειες από ρουθήνιο, δημιουργώντας εντυπωσιακές αντιθέσεις σε αρχιτεκτονικούς σχεδιασμούς. Αφηρημένα φτερά και σχήματα που μοιάζουν με φτερά φαίνονται να αψηφούν τη βαρύτητα, με την κινητική τους ενέργεια να προκαλεί τις χάρη του κύκνου.

Οι λεπτομέρειες pavé και η συγκέντρωση κρυστάλλων σε διάφορες κοπές και μεγέθη ενισχύουν την ομορφιά κάθε κομματιού. Ένα εξαιρετικό φόρο τιμής στα 130 χρόνια τεχνογνωσίας και τεχνικής αριστείας στην κοσμηματοποιία.

Η Global Creative Director Giovanna Engelbert δήλωσε: “Ο Κύκνος είναι ένα όμορφο, σχεδόν μυθικό πλάσμα που αντιπροσωπεύει τη χάρη, την ομορφιά, την αιώνια αγάπη και τη μεταμόρφωση. Επιλέχθηκε ως έμβλημα της Swarovski, καθώς αναδεικνύει την αιώνια αγάπη μας για το κρύσταλλο και την κομψότητα της τέχνης και των δημιουργιών μας. Για τη Συλλογή Vienna, ήθελα να τιμήσω τον κύκνο της Swarovski με έναν πιο αφηρημένο τρόπο, να παίρνει πτήση. Ένα σύμβολο κίνησης, ενέργειας και ανανέωσης. Αυτά τα σχέδια έχουν ως στόχο να φαίνονται κλασικά στο πνεύμα τους, αλλά με μια αιχμηρή, σύγχρονη άκρη που τα κάνει ζωντανά. Διασχίζουν τον χρόνο, οδηγώντας μας από το 1895 στο 2025 – ένα ταξίδι μεταξύ κληρονομιάς και μέλλοντος.”

Οι φωτεινοί διαφανείς κρύσταλλοι συγχωνεύονται με λεπτομέρειες από ρουθήνιο, δημιουργώντας εντυπωσιακές αντιθέσεις σε αρχιτεκτονικούς σχεδιασμούς. Οι λεπτομέρειες pavé και η συγκέντρωση κρυστάλλων σε κοπές baguette και ανάμεικτες κοπές και μεγέθη εντείνουν το φως σε κάθε κομμάτι, ενώ το σκοτεινό περίγραμμα από ρουθήνιο γύρω από τους κρυστάλλους ενισχύει τα σχήματα των φτερών.

Κατασκευασμένα με τεχνικές υψηλής κοσμηματοποιίας και σφιχτές ρυθμίσεις fine jewelry, τα κομμάτια της Συλλογής Vienna περιλαμβάνουν γλυπτά chokers με μια edgy, punky αίσθηση, κολάρα σε σχήμα φτερών, ένα εντυπωσιακό κολιέ με εναλλασσόμενους κρυστάλλους σε κοπή baguette και pavé φτερά από κρύσταλλο, και ένα εξαιρετικό κολιέ κύκνου σε κοπή baguettage φτιαγμένο με την τεχνική Swarovski sparkling dance που δημιουργεί την ψευδαίσθηση ότι ο κύκνος κινείται.

Η Συλλογή Vienna παρουσιάζεται σε αποκλειστική χρυσή συσκευασία για να γιορτάσει τα 130 χρόνια χαράς και είναι διαθέσιμη από τις 25 Αυγούστου 2025 στα επιλεγμένα καταστήματα Swarovski.

