Σήμερα η Swarovski ανακοινώνει την άφιξή της στο Εστιατόριο Cracco στο Πορτοφίνο.

Αναλαμβάνοντας διάφορους χώρους σε αυτό το καταξιωμένο εστιατόριο, η ενεργοποίηση της Swarovski θα συνδυάσει τη χαρούμενη υπερβολή με το La Dolce Vita lifestyle της Ιταλικής Ριβιέρα, καλωσορίζοντας τους επισκέπτες καθ’ όλη τη διάρκεια της καλοκαιρινής σεζόν του 2025.

Βασισμένη στην επιτυχία του Swarovski Cafe στο Palazzo Citterio κατά τη διάρκεια της έκθεσης Masters of Light: From Vienna to Milan το 2024, που είχε την επιμέλεια της Swarovski Global Creative Director, Giovanna Engelbert, αυτή η νέα εκδοχή αναζωογονεί την ιδέα σε μια εκπληκτική νέα τοποθεσία.

Προσφέροντας θεαματική θέα στην Μαρίνα του Portofino, η ηλιόλουστη βεράντα θα μεταμορφωθεί πλήρως, επιτρέποντας στους επισκέπτες να βυθιστούν στον κόσμο της Swarovski.

Οι πινελιές της λάμψης Swarovski θα είναι παρούσες σε όλο το χώρο, από το γραφείο υποδοχής στο επίπεδο της θάλασσας μέχρι τη βεράντα. Η βεράντα θα λειτουργεί ως κεντρικό σημείο, με καθίσματα και ομπρέλες σε έντονες αποχρώσεις της Swarovski, καθώς και ένα οκτάγωνο πλαίσιο με το λογότυπο της Swarovski, παρέχοντας το ιδανικό φόντο για μια εμβληματική φωτογραφία στο Portofino.

Αφού καθίσουν, οι επισκέπτες θα μπορούν να απολαύσουν μια σειρά από γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, συμπεριλαμβανομένου ενός ειδικά δημιουργημένου κοκτέιλ Swarovski και επιδόρπιο από τον διάσημο σεφ, Carlo Cracco. Κάθε πιάτο θα σερβίρεται σε εκλεκτό πορσελάνινο σετ από τις συλλογές Swarovski x Rosenthal, σχεδιασμένες από την Giovanna Engelbert.

Με θέα στον Κόλπο του Tigullio, το Εστιατόριο Cracco Portofino είναι ένας από τους πιο περιζήτητους προορισμούς στην Ιταλία. Ο σεφ Carlo Cracco ολοκληρώνει τη μαγεία της τοποθεσίας με πιάτα που γιορτάζουν τις μοναδικές γεύσεις και αρώματα της περιοχής, χρησιμοποιώντας τοπικά συστατικά για να δημιουργήσει ένα μενού που συνδυάζει τη ρουστίκ γοητεία με τη γευστική κομψότητα.

Η Swarovski Terrace θα είναι ανοιχτή από τις 2 Ιουνίου 2025. Οι κρατήσεις πρέπει να γίνονται μέσω του Εστιατορίου Cracco Portofino, με περιορισμένο αριθμό walk-ins διαθέσιμων.

