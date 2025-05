Οι S.COUPS, Ashley Graham, Khaby Lame, Alton Mason και Keith Powers φόρεσαν δημιουργίες της BOSS στην πιο εμβληματική μόδα της χρονιάς.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Μουσείο Μητροπολιτικής Τέχνης της Νέας Υόρκης και το θέμα του Met Gala 2025, Superfine: Tailoring Black Style. Σε αυτό το μαγικό συμβάν προβλήθηκε η σημασία του στυλ και της ραπτικής στη διαμόρφωση των επιφανών Βlack identities και τη διαμεσολάβηση της μόδας στo Black community, τον πολιτισμικό εθνικισμό και πέρα από αυτά. Το dress code της φετινής εκδήλωσης, “Tailored for You”, είναι εμπνευσμένο από την επικείμενη έκθεση Superfine στο μουσείο και το βιβλίο της Monica L. Miller, Slaves to Fashion: Black Dandyism and the Styling of Black Diasporic Identity.

Φέτος, αναγνωρίζοντας την εξειδίκευση της ραπτικής που βρίσκεται στον πυρήνα του brand, η BOSS γιόρτασε μια μεγαλύτερη από ποτέ παρουσία στην εκδήλωση. Για πρώτη φορά, η BOSS δημιούργησε bespoke (κατά παραγγελία) ρούχα για μια σειρά από ταλέντα, συμπεριλαμβανομένων των S.COUPS, Ashley Graham, Khaby Lame, Alton Mason και Keith Powers.

“Η διαχρονική και κλασική ραπτική είναι θεμελιώδης για την BOSS, κάνοντάς μας να αισθανόμαστε πολύ ξεχωριστά για το θέμα αυτής της χρονιάς. Είμαστε υπερήφανοι που ντύσαμε ταλέντα που αποτελούν μέρος της οικογένειας BOSS με bespoke, ραμμένα για αυτούς ρούχα. Η δημιουργική διαδικασία μας βασίστηκε σε προσωπικές συζητήσεις με καθέναν από αυτούς. Εργαστήκαμε μαζί τους για να εκφράσουν τη δική τους άποψη για τη ραπτική, να αποδώσουν την προσωπικότητα και το στυλ τους μέσω του φίλτρου της BOSS, και να κάνουν τον καθένα να αισθάνεται σαν πραγματικό BOSS στο κόκκινο χαλί,” δήλωσε ο Marco Falcioni, SVP of Creative Direction της HUGO BOSS. “Αυτά τα ρούχα έχουν πολύ βαθιά σύνδεση με τους φορείς τους, όπως απαιτεί το θέμα ‘Tailored for You’. Και έχουμε προσθέσει μια αίσθηση πολυτέλειας και στυλ σε φόρο τιμής στο εμπνευσμένο βιβλίο που βασίζεται στην έκθεση Superfine.”

Οι Δημιουργίες της BOSS στο Met Gala 2025:

Ο S.COUPS, αρχηγός του παγκοσμίως αναγνωρισμένου K-pop συγκροτήματος SEVENTEEN και νέος παγκόσμιος ambassador της BOSS, φόρεσε μία δημιουργία BOSS εμπνευσμένη από το κορεατικό παραδοσιακό σακάκι «jeogori», κατασκευασμένη από ιταλικό flannel μαλλί σε αποχρώσεις του γκρι, αναδεικνύοντας την κομψότητα και τον καινοτόμο σχεδιασμό. Το look του, με πολυτελή πτύχωση και περιτύλιγμα γύρω από το σώμα, περιλάμβανε ένα αποδομημένο παλτό σε στυλ ρόμπας με γιακά-σάλι, εσωτερική φόδρα με πιέτες σε τονική αντίθεση και πτυχώσεις που θύμιζαν την παραδοσιακή κατασκευή του jeogori. Αυτό φορέθηκε πάνω από ένα κοστούμι στην ίδια γκρι φανέλα, με σακάκι που συνδύαζε γιακά hanbok και σταυρωτό κόψιμο, ίσιο παντελόνι με πολλαπλές πιέτες, ενιαία ζώνη και λεπτομέρειες ρύθμισης στη μέση στο πίσω μέρος, καθώς και πουκάμισο με όρθιο γιακά στο ίδιο ύφασμα. Το σύνολο ολοκληρώθηκε με γκρι, μάλλινες μπότες με τακούνι.

Η πρωτοεμφανιζόμενη στο Broadway, μοντέλο, τραγουδίστρια και ηθοποιός Ashley Graham έφερε δυναμισμό και ομορφιά στο κόκκινο χαλί, με μία custom δημιουργία εμπνευσμένη από το εμβληματικό power suit των 90s της BOSS. Το φόρεμά της, με υπερυψωμένο ώμο και δομημένο μπούστο με πλήρη καμβά, ανεστραμμένο πέτο ανδρικού τύπου και βαθύ ντεκολτέ, αγκάλιαζε στενά τους γοφούς και τους μηρούς, καταλήγοντας σε ένα κυματιστό τελείωμα που ανέδιδε αίσθηση φυσικής κομψότητας και ροής. Η δημιουργία κατασκευάστηκε από γκρι μαλλί με παραμορφωμένες ρίγες, ύφασμα που πρωτοεμφανίστηκε στη συλλογή BOSS Fall/Winter 2023. Ένα κορσάζ με μπανέλες, από το ίδιο ύφασμα, τόνιζε τη μέση και τους γοφούς, δημιουργώντας έντονη κλεψύδρα.

Ο κωμικός content creator Khaby Lame εμφανίστηκε με ένα κοστούμι τριών κομματιών από ιταλικό μαλλί σε γκρι ριγέ ύφασμα, εμπνευσμένο από αρχειακές δημιουργίες της BOSS. Οι αναθεωρημένες, υπερβολικές αναλογίες του παρουσιάστηκαν στο σταυρωτό σακάκι με μυτερό πέτο και balloon-style παντελόνι με διπλές πιέτες, δίνοντας έναν παιχνιδιάρικο, εκκεντρικό χαρακτήρα. Το κοστούμι επικεντρωνόταν σε ένα γιλέκο διακοσμημένο με δεκάδες αντίκες ρολόγια τσέπης, αγορασμένα από παζάρια, συμβολίζοντας ένα ταξίδι μέσα στον χρόνο και αποτίνοντας φόρο τιμής στην επιτυχία του στο TikTok. Το look ολοκληρώθηκε με ροζ σταυρωτή καμπαρντίνα από μεταξομάλλινο ύφασμα, ριγέ πουκάμισο, λευκή μεταξωτή γραβάτα και μαντήλι, δίχρωμα παπούτσια brogues και γκρι τσόχινο fedora με κορδέλα στον ίδιο τόνο. Το αποτέλεσμα; Μία νέα εκδοχή του στυλ της Χρυσής Εποχής με αέρα Gatsby.

Το μοντέλο, ηθοποιός και εντυπωσιακή προσωπικότητα της μόδας Alton Mason εμφανίστηκε στο κόκκινο χαλί του Met Gala® ως ζωντανό έργο τέχνης. Το look του από τη BOSS αποκαλύφθηκε με θεαματικό τρόπο, τιμώντας την τόλμη και τη λάμψη, αποδεικνύοντας τη μεταμορφωτική δύναμη του στυλ. Αρχικά κλεισμένος σε ένα γλυπτικό, μακρύ, μάλλινο-μοχαίρ μαύρο παλτό με μεταξωτή φόδρα, εμφανίστηκε στη συνέχεια με ένα λαμπερό, χωρίς πουκάμισο look: μία couture εκδοχή φουτουριστικής animé αισθητικής. Η εμφάνιση περιλάμβανε cropped σακάκι με κοψίματα σε σχήμα καρδιάς στο στήθος, τετράγωνους ώμους και όρθιο γιακά – εμπνευσμένο από τα χαρακτηριστικά looks του Michael Jackson τη δεκαετία του ’80. Το χαμηλοκάβαλο παντελόνι, με V-form στη μέση, φάρδυνε κάτω από το γόνατο και κατέληγε σε ψηλοτάκουνες μπότες με κρύσταλλα. Το look συμπληρώθηκε από μαύρο καπέλο με φαρδύ γείσο και μεταξωτή κορδέλα.

Ο ηθοποιός Keith Powers τίμησε στο Met Gala® τη δανδή πλευρά του θέματος, με την ομάδα της BOSS να αντλεί έμπνευση από την αγάπη του για το ντύσιμο. Το look του περιλάμβανε παντελόνι σε στιλ Oxford bags από ιταλικό καρό μαλλί με σατέν λωρίδα στο πλάι και έξτρα πιέτες για υπερβολικά φαρδιά γραμμή. Ένα στενό, cropped μαύρο μάλλινο σακάκι με γιακά σάλι και μονοκόμματο κουμπί προσέφερε αντίθεση με τον όγκο του παντελονιού. Ριγέ μεταξωτό πουκάμισο με όρθιο γιακά και γραβάτα με πουά μοτίβο έδωσαν μια παιχνιδιάρικη νότα, προσαρμοσμένη στο προσωπικό στυλ του Powers. Οι κρεμ δερμάτινες μπότες με τακούνι πρόσθεσαν την τελική πινελιά κομψότητας.

Άλλοι καλεσμένοι που εμφανίστηκαν στο Met Gala® με custom δημιουργίες BOSS ήταν ο CEO της HUGO BOSS, Daniel Grieder, και η σύζυγός του, επιχειρηματίας Louise Camuto-Grieder, καθώς και ο κωμικός James Corden και η σύζυγός του, τηλεοπτική παραγωγός Julia Carey.