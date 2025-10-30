Το River West μεταμορφώνεται στον απόλυτο προορισμό χαράς και φαντασίας, καλωσορίζοντας τους μικρούς και μεγάλους φίλους του με ένα πλούσιο, δωρεάν πρόγραμμα δράσεων που μας βάζει από νωρίς στο κλίμα των Χριστουγέννων! Η γιορτινή διάθεση ξεκινάει την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου με το πιο διασκεδαστικό Spooky Workshop στο Επίπεδο 1 (18:00-21:00), ενώ η μαγεία κορυφώνεται με το φαντασμαγορικό άναμμα του χριστουγεννιάτικου δέντρου στον εξωτερικό χώρο του River West Open (19:00). Και επειδή οι γιορτές θέλουν παραμύθια, τον Νοέμβριο θα φιλοξενούνται οι αγαπημένες κουκλοθεατρικές παραστάσεις Τικ & Τέλα στο Επίπεδο 1 (Τετάρτη 12/11 και 19/11, 19:00). Ελάτε να δημιουργήσουμε, να γελάσουμε και να ζήσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές!

Δράσεις γεμάτες μαγεία, χιούμορ και συναισθήματα

Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 18:00-21:00 – Spooky Workshop

Κατασκευάζουμε Halloween headpieces!

Οι μικροί μας φίλοι έχουν την ευκαιρία να μπουν στο κλίμα του Halloween με ένα ξεχωριστό δημιουργικό εργαστήρι στο Επίπεδο 1, σε συνεργασία με την Kiddoz. Με τη καθοδήγηση επαγγελματιών εικαστικών, τα παιδιά, σε 30λεπτα sessions, θα δημιουργήσουν το δικό τους “spooky cute” στεφανάκι ή άλλο αξεσουάρ, για τις πιο ευφάνταστες μεταμφιέσεις των ημερών! Φυσικά, κάθε παιδί θα κρατήσει τη μοναδική του κατασκευή.



Τετάρτη 5 Νοεμβρίου στις 19:00 – Άναμμα χριστουγεννιάτικου δέντρου

Η πιο λαμπερή βραδιά του χρόνου έρχεται, στον ανοιχτό χώρο του River West Open

Η γιορτή θα πραγματοποιηθεί σε ένα εντυπωσιακό stage κάτω από το χριστουγεννιάτικο δέντρο με ένα διαδραστικό μουσικό show που θα απογειώσει τη διάθεση! Εκρηκτικό live μουσικό σχήμα, παρουσιαστής και DJ set θα δώσουν ρυθμό στη βραδιά, ενώ εντυπωσιακά θεάματα — όπως fire shows, laser shows και μαγικά κόλπα — θα κόψουν την ανάσα. Την ατμόσφαιρα θα συμπληρώσει ένα πανύψηλο ξωτικό που δεν γίνεται να χάσετε, μοιράζοντας γιορτινά δωράκια και άφθονη χαρά σε μικρούς και μεγάλους!

Τετάρτες 12 & 19 Νοεμβρίου στις 19:00 – Κουκλοθεατρικές παραστάσεις Τικ & Τέλα

Περιπέτειες φιλίας και χαράς!

Τον Νοέμβριο, η μαγεία των παραμυθιών ζωντανεύει στο River West με τους πιο αγαπημένους ήρωες των παιδιών, Τικ & Τέλα! Ξεπηδώντας από τις σελίδες των βιβλίων, οι παραστάσεις της Παραμυθοχώρας στο Επίπεδο 1 θα μας χαρίσουν δύο υπέροχα απογεύματα γεμάτα τρυφερότητα και γέλιο:

Την Τετάρτη 12/11, στις 19:00, θα παρουσιαστεί ο « Ο βατραχάκος », μια γλυκιά ιστορία για την ανεκτίμητη αξία της φιλίας και της συμπαράστασης

», μια γλυκιά ιστορία για την ανεκτίμητη αξία της φιλίας και της συμπαράστασης Την Τετάρτη 19/11, στις 19:00, θα ανέβει το έργο «Το χιόνι και το χριστουγεννιάτικο δέντρο», που μας μιλάει με ευαισθησία για την ευγένεια, τη συγγνώμη και την ειλικρίνεια – όλα όσα κάνουν τον κόσμο μας πιο όμορφο.

Οι 50λεπτες παραστάσεις περιλαμβάνουν κουκλοθέατρο και αφήγηση με υπέροχες χειροποίητες κούκλες, ενώ στο δεύτερο μέρος τα παιδιά καλούνται να γίνουν πρωταγωνιστές! Μέσα από δραματοποίηση και θεατρο-μουσικο-κινητικά παιχνίδια, οι ιστορίες ζωντανεύουν, μαθαίνοντας στα παιδιά -με τον πιο όμορφο και διασκεδαστικό τρόπο- για τη φιλία, την ομαδικότητα και άλλες σημαντικές αξίες της ζωής.

Ετοιμαστείτε να αφήσετε πίσω τη ρουτίνα και να γεμίσετε τις μέρες σας με χαρά! Με το Spooky Workshop να ανοίγει τον χορό, τη φαντασμαγορική φωταγώγηση να μας βάζει δυναμικά στο προσχριστουγεννιάτικο κλίμα και τις τρυφερές παραστάσεις Τικ & Τέλα να μας ταξιδεύουν στον κόσμο των συναισθημάτων, οι απίθανες δράσεις του River West έχουν φροντίσει για όλα! Σας περιμένουμε όλους, μικρούς και μεγάλους, να ζήσουμε μαζί τη μαγεία, τη δημιουργία και το παιχνίδι! Ελάτε να μοιραστούμε τα πιο λαμπερά χαμόγελα και να δημιουργήσουμε αξέχαστες αναμνήσεις!

Πρόγραμμα:

Παρασκευή 31/10, 18:00-21:00 Επίπεδο 1- Spooky Workshop

Τετάρτη 5/11, 19:00 River West Open- Άναμμα χριστουγεννιάτικου δέντρου

Τετάρτη 12/11, 19:00, Επίπεδο 1- Τικ & Τέλα, Ο βατραχάκος

Τετάρτη 19/11, 19:00, Επίπεδο 1- Τικ & Τέλα, Το χιόνι και το χριστουγεννιάτικο δέντρο

Για περισσότερες πληροφορίες: Επισκεφτείτε το website του River West: https://riverwest.gr/el/

*Για τη συμμετοχή στις δράσεις θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.