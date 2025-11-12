Η L’Oréal Hellas προχώρησε σε ένα ακόμη σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της αστικής βιοποικιλότητας στην Αττική, παραδίδοντας στον Δήμο Περάματος το δεύτερο micro Forest, στο πλαίσιο του προγράμματος “L’Oréal For The Future”. Η επίσημη εκδήλωση παράδοσης του έργου πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου, σημάνοντας την αναβάθμιση μιας περιοχής με ιστορικό βιομηχανικό χαρακτήρα, αλλά και με κομβική σημασία για την ελληνική οικονομία, καθώς γειτνιάζει με ένα από τα μεγαλύτερα λιμάνια και logistics hubs της Ευρώπης. Σε αυτό το πλαίσιο, το νέο micro Forest έρχεται να δημιουργήσει έναν ζωντανό πυρήνα περιβαλλοντικής αναβάθμισης και βελτίωσης της ποιότητας ζωής των κατοίκων.

Συγκεκριμένα, το έργο καταλαμβάνει έκταση 530 τ.μ. και περιλαμβάνει συνολικά 2.350 φυτικά είδη, με περισσότερους από 360 δενδρώδεις οργανισμούς και σχεδόν 2.000 θάμνους, επιλεγμένους με γνώμονα την ανθεκτικότητα, την προσαρμογή στο τοπικό μικροκλίμα και την ενίσχυση της βιοποικιλότητας. Η φύτευση υλοποιήθηκε βάσει της μεθόδου Miyawaki, του Ιάπωνα βοτανικού Akira Miyawaki, η οποία εφαρμόζεται διεθνώς για τη δημιουργία ταχύρρυθμων, πυκνών «μικρο-δασών» σε αστικά περιβάλλοντα. Η συγκεκριμένη προσέγγιση ενισχύει την απορρόφηση των ρύπων οδηγώντας σε καθαρότερο αέρα, συμβάλλει στη δέσμευση διοξειδίου του άνθρακα, περιορίζει το φαινόμενο της θερμικής αστικής νησίδας και δημιουργεί οικολογικά συστήματα με βιώσιμη εξέλιξη στον χρόνο. Ειδικότερα, υπολογίζεται ότι, στο 10ο έτος ανάπτυξης, το micro Forest στο Πέραμα θα μπορεί να απορροφά έως και 1.860 κιλά CO₂ ετησίως, δημιουργώντας ένα σταθερό, αναγεννητικό οικοσύστημα μέσα στον αστικό ιστό.

Το νέο micro Forest αποτελεί συνέχεια της προσπάθειας που ξεκίνησε την περασμένη χρονιά με τη φύτευση του πρώτου micro Forest στην Άνω Κυψέλη. Έναν χρόνο μετά, το έργο αυτό παρουσιάζει σημαντικά θετικά αποτελέσματα, με υψηλό ποσοστό επιβίωσης φυτών, κάλυψη εδάφους που ξεπερνά το 90% και έντονη παρουσία αρωματικών ειδών που προσελκύουν επικονιαστές και ενισχύουν τη βιοποικιλότητα της περιοχής.

Με αφορμή την παράδοση του δεύτερου micro Forest, η Country Managing Director της L’Oréal Hellas, κα. Alessandra Delfini, δήλωσε:

«Η ολοκλήρωση και επίσημη έναρξη λειτουργίας του 2ου micro forest στο Πέραμα αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο της διαχρονικής μας δέσμευσης για την ενίσχυση της αστικής βιοποικιλότητας. Σε μια περιοχή με αυξημένες περιβαλλοντικές ανάγκες, δημιουργούμε έναν ζωντανό χώρο πρασίνου που στοχεύει να προσφέρει μακροπρόθεσμα, ουσιαστικά οφέλη στην τοπική κοινωνία και στο φυσικό περιβάλλον, σήμερα και στο μέλλον. Μέσα από το πρόγραμμα “L’Oréal For The Future”, παραμένουμε σταθερά προσανατολισμένοι σε καινοτόμες λύσεις που δεν περιορίζονται στη θεωρητική σύλληψη, αλλά υλοποιούνται με τόση επιμέλεια, ώστε να αποδίδουν μετρήσιμα αποτελέσματα και απτό, θετικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα.»

Ο Δήμαρχος Περάματος, κος. Γιάννης Λαγουδάκος, σημείωσε:

«Το Πέραμα έχει ανάγκη από παρεμβάσεις που αλλάζουν την καθημερινότητα των κατοίκων του και ενισχύουν το αστικό πράσινο. Η δημιουργία του micro Forest είναι μια τέτοια παρέμβαση, με ουσιαστικό περιβαλλοντικό και κοινωνικό χαρακτήρα. Ευχαριστούμε τη L’Oréal Hellas για τη συνεργασία και για την επιλογή της πόλης μας ως σημείο υλοποίησης αυτού του έργου, που συμβάλλει με ουσιαστικό τρόπο στην οικολογική αναβάθμιση της περιοχής».

Με την παράδοση του έργου στον Δήμο Περάματος, η L’Oréal Hellas επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της στην πράσινη μετάβαση των πόλεων, αναδεικνύοντας το πώς μικρές, στοχευμένες παρεμβάσεις μπορούν να λειτουργήσουν πολλαπλασιαστικά στη δημιουργία θετικών περιβαλλοντικών αποτελεσμάτων.