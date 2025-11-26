Μια συνταγή που μοσχοβολάει χειμώνα και ζεστασιά, με φρουτένια γλύκα και βελούδινη υφή. Το αποτέλεσμα; Ένα εντυπωσιακό κέικ που βγαίνει από το φούρνο και καταλήγει στο τραπέζι σου σαν μικρό έργο τέχνης.

Υλικά

Για το κέικ

Ξύσμα από 2 μεγάλες πορτοκαλιές (κρατάς τον χυμό για το σιρόπι)

115 γρ. λευκή ζάχαρη

155 γρ. καστανή ζάχαρη (golden caster)

170 ml λάδι (ηλιέλαιο ή ελαφρύ ελαιόλαδο), + λίγο extra για άλειμμα

3 μεγάλα αβγά

150 ml buttermilk ή 150 ml γάλα + 2 κ.γ. λεμόνι (ξεκουράζονται 10 λεπτά)

¼ κ.γ. εκχύλισμα αμυγδάλου (προαιρετικό)

145 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις

1½ κ.γ. μπέικιν πάουντερ

¼ κ.γ. αλάτι

120 γρ. αμύγδαλο τριμμένο

Για το σιρόπι & την επικάλυψη

125 ml χυμός πορτοκαλιού

100 γρ. ζάχαρη

2 κ.γ. πάστα βανίλιας (προαιρετική)

6–7 μανταρινάκια χωρίς κουκούτσια, καθαρισμένα σε σκελίδες

Μια μικρή χούφτα φραγκοστάφυλα (redcurrants)

Για το σερβίρισμα

Κρέμα ή μασκαρπόνε (προαιρετικά)

Ξύσμα πορτοκαλιού (προαιρετικό)

Λίγο από το σιρόπι

Εκτέλεση

1. Προετοιμασία

Προθερμαίνεις τον φούρνο στους 180°C (160°C στον αέρα). Λαδώνεις και στρώνεις με αντικολλητικό χαρτί ένα βαθύ ταψί 23 εκ., καλύπτοντας καλά και τα τοιχώματα.

2. Αρωματισμός ζάχαρης

Σε ένα μεγάλο μπολ ανακατεύεις το ξύσμα πορτοκαλιού με τις δύο ζάχαρες και τρίβεις με τα δάχτυλα μέχρι το μείγμα να μοσχοβολήσει. Το αφήνεις στην άκρη.

3. Το σιρόπι

Σε κατσαρολάκι ζεσταίνεις τον χυμό πορτοκαλιού με τη ζάχαρη. Ανακατεύεις μέχρι να λιώσει και αφήνεις να σιγοβράσει 3–5 λεπτά, μέχρι να γίνει ελαφρύ σιρόπι. Προσθέτεις τη βανίλια και αποσύρεις από τη φωτιά.

Ρίχνεις τις σκελίδες μανταρινιού μέσα στο ζεστό σιρόπι για 2–3 λεπτά. Με τσιμπίδα τις μεταφέρεις προσεκτικά στη βάση του ταψιού, τοποθετώντας τις κυκλικά και λίγο-λίγο επικαλυπτόμενες. Γεμίζεις τα κενά με φραγκοστάφυλα. Ραντίζεις με λίγο από το σιρόπι και κρατάς το υπόλοιπο για αργότερα.

4. Το μείγμα του κέικ

Στο μπολ με τη ζάχαρη προσθέτεις το λάδι, τα αβγά, το buttermilk και το εκχύλισμα αμυγδάλου. Χτυπάς μέχρι να γίνει ομοιόμορφο μείγμα.

Σε άλλο μπολ ανακατεύεις το αλεύρι, το μπέικιν και το αλάτι. Προσθέτεις το αμύγδαλο.

Ενσωματώνεις απαλά τα στεγνά υλικά στο υγρό μείγμα, χωρίς υπερβολικό ανακάτεμα.

5. Ψήσιμο

Ρίχνεις το μείγμα πάνω από τα φρούτα, ισιώνεις την επιφάνεια και ψήνεις 50–60 λεπτά, μέχρι να βγει καθαρό το μαχαίρι. Αν ροδίσει πολύ γρήγορα, το καλύπτεις με αλουμινόχαρτο τα τελευταία 10–15 λεπτά.

6. Ξεφόρμαρισμα

Αφήνεις το κέικ να κρυώσει στο ταψί για τουλάχιστον 30 λεπτά. Το αναποδογυρίζεις σε πιατέλα ώστε τα μανταρίνια να έρθουν στην κορυφή.

Περνάς την επιφάνεια με το υπόλοιπο σιρόπι για μια όμορφη, γυαλιστερή όψη.

7. Σερβίρισμα

Μπορείς να διακοσμήσεις με λίγα ακόμη φραγκοστάφυλα ή λίγο φρέσκο ξύσμα πορτοκαλιού. Σερβίρεις σκέτο, ή –αν θέλεις έξτρα απόλαυση– με κρέμα ή μασκαρπόνε και μια κουταλιά από το αρωματικό σιρόπι.

Καλή απόλαυση!