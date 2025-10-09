Αν ψάχνεις ένα αφράτο και γεμάτο άρωμα γλυκό για το απόγευμα, αυτό το κέικ με μήλα είναι ό,τι πρέπει. Συνδυάζει τη γλυκιά ζεστασιά της κανέλας και του μοσχοκάρυδου με την υγρασία του μήλου, δημιουργώντας μια λαχταριστή λιχουδιά που ταιριάζει ιδανικά με τσάι ή έναν αχνιστό καφέ.

Υλικά

150γρ. βούτυρο αγελάδος, μαλακό, + λίγο επιπλέον για το ταψί



75γρ. ζάχαρη κρυσταλλική



75γρ. καστανή μαλακή ζάχαρη



¼ κ.γ. μοσχοκάρυδο



¼ κ.γ. κανέλα



¼ κ.γ. αλάτι + μια πρέζα επιπλέον



1 κ.σ. εκχύλισμα βανίλιας



3 αυγά



175γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις



35γρ. αλεύρι ολικής (ή ντίνκελ)



2 κ.γ. μπέικιν πάουντερ



2 μήλα Μπράμλεϊ, καθαρισμένα και κομμένα σε κομμάτια 1 εκ.



1 κ.σ. κορν φλάουρ



15γρ. ζάχαρη ντεμεράρα



Εκτέλεση

Προθέρμανε τον φούρνο στους 190°C (170°C αέρα). Βούτυρωσε και στρώσε με χαρτί ψησίματος μια φόρμα 20 εκ.

Χτύπησε με μίξερ το βούτυρο, τις δύο ζάχαρες, τα μπαχαρικά, το αλάτι και τη βανίλια μέχρι να αφρατέψουν.

Πρόσθεσε τα αυγά ένα-ένα, χτυπώντας καλά μετά από κάθε προσθήκη.

Σε ξεχωριστό μπολ ανακάτεψε τα αλεύρια, το μπέικιν πάουντερ και μια πρέζα αλάτι. Πρόσθεσέ τα στο μείγμα με μια σπάτουλα, ανακατεύοντας καλά ώστε να μην μείνουν σβώλοι.

Ανακάτεψε τα κομμάτια μήλου με το κορν φλάουρ και ρίξ’ τα στη ζύμη.

Μετάφερε το μείγμα στη φόρμα, πασπάλισε με τη ζάχαρη ντεμεράρα και ψήσε για περίπου 45 λεπτά, μέχρι να βγαίνει καθαρό ένα μαχαίρι ή καλαμάκι από το κέντρο.

Άφησέ το να κρυώσει εντελώς στη φόρμα πριν το σερβίρεις.



Σέρβιρέ το με ένα φλιτζάνι τσάι ή με λίγη κρέμα για πιο απολαυστικό αποτέλεσμα.

Καλή απόλαυση!