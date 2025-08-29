Η Κλέλια Ανδριολάτου επέλεξε έναν ξεχωριστό τρόπο για να αποχαιρετήσει τον Αύγουστο. Με μια σειρά από φωτογραφίες που δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η γνωστή ηθοποιός και μοντέλο μοιράστηκε στιγμιότυπα από τις διακοπές της.
Με φόντο ένα πέτρινο σπίτι, η Κλέλια Ανδριολάτου ποζάρει φορώντας ένα λευκό μπικίνι και ένα μπλε παρεό. Για ακόμα μια φορά αναστατώνει τα social media με την ομορφιά της!
Γεια σου φίλη! Είμαι η Μάρθα Κατσαρού και λάτρης της γραφής. Παρόλο που ξεκίνησα με σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, το πάθος μου για τη γραφή με οδήγησε στη Δημοσιογραφία, όπου ολοκλήρωσα το μεταπτυχιακό μου στο ΕΚΠΑ. Πάντα με γοήτευε ο κόσμος του lifestyle, της μόδας, της ομορφιάς και της διακόσμησης, και τώρα έχω τη χαρά να μοιράζομαι τις δικές μου ιδέες και σκέψεις μαζί σας. Είστε έτοιμοι για αυτό το ταξίδι;
