Η Κλέλια Ανδριολάτου επέλεξε έναν ξεχωριστό τρόπο για να αποχαιρετήσει τον Αύγουστο. Με μια σειρά από φωτογραφίες που δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η γνωστή ηθοποιός και μοντέλο μοιράστηκε στιγμιότυπα από τις διακοπές της.

Με φόντο ένα πέτρινο σπίτι, η Κλέλια Ανδριολάτου ποζάρει φορώντας ένα λευκό μπικίνι και ένα μπλε παρεό. Για ακόμα μια φορά αναστατώνει τα social media με την ομορφιά της!

