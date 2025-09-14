Αν ψάχνεις ένα ζεστό, φρουτένιο γλυκό που γεμίζει το σπίτι με αρώματα και την καρδιά με θαλπωρή, αυτό το κόμπλερ με δαμάσκηνα είναι η τέλεια επιλογή. Έχει γλυκόξινη γεύση από τα φρούτα και αφράτη, τραγανή επιφάνεια με αμύγδαλα που του δίνουν έξτρα νοστιμιά.

Υλικά

Για τη βάση

900γρ. δαμάσκηνα, πλυμένα και χωρίς κοτσάνι



100γρ. ζάχαρη κρυσταλλική



Για την επικάλυψη (cobbler topping)

225γρ. αλεύρι που φουσκώνει μόνο του



2 κ.γλ. μπέικιν πάουντερ



75γρ. βούτυρο κρύο, σε κύβους



100γρ. ζάχαρη κρυσταλλική + 1 κ.σ. για πασπάλισμα



1 πρέζα αλάτι



1 αυγό μεσαίο



100ml ξινόγαλα (buttermilk)



15γρ. αμύγδαλα φιλέ



Εκτέλεση

Προετοιμασία φρούτων : Βάζεις τα δαμάσκηνα σε ένα ρηχό, πυρίμαχο ταψί 2 λίτρων και τα πασπαλίζεις με τη ζάχαρη. Προθερμαίνεις τον φούρνο στους 190°C.

Επικάλυψη : Κοσκινίζεις σε μπολ το αλεύρι, το μπέικιν, τα 100γρ. ζάχαρης και το αλάτι. Προσθέτεις το βούτυρο και τρίβεις με τα δάχτυλα μέχρι να μοιάζει με ψίχουλα (ή το χτυπάς σε μούλτι).

Υγρά υλικά : Χτυπάς το αυγό με το ξινόγαλα και το ρίχνεις στο μείγμα. Ανακατεύεις ελαφρά μέχρι να σχηματιστεί μια μαλακή, κολλώδης ζύμη.

Σχηματισμός : Με ένα κουτάλι αφήνεις κομμάτια ζύμης (μέγεθος καρυδιού) πάνω από τα δαμάσκηνα, αφήνοντας κενά ανάμεσα. Πασπαλίζεις με τα αμύγδαλα φιλέ και την 1 κ.σ. ζάχαρη.

Ψήσιμο : Ψήνεις για 30–35 λεπτά μέχρι να φουσκώσει και να πάρει χρυσαφένιο χρώμα. Αν αρπάζει γρήγορα, το σκεπάζεις χαλαρά με αλουμινόχαρτο. Είναι έτοιμο όταν το κέντρο βγαίνει καθαρό με μια οδοντογλυφίδα.

Σερβίρισμα : Το αφήνεις να σταθεί λίγο και το απολαμβάνεις ζεστό με κρέμα, custard ή crème fraîche.

Ένα γλυκό που συνδυάζει την παράδοση με την απλότητα και σε κάνει να θέλεις να βουτήξεις το κουτάλι σου κατευθείαν από το ταψί!

Καλή απόλαυση!