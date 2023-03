Η Hunter Schafer χρειαζόταν μόνο ένα φτερό για να ανεβάσει τον πήχη για τολμηρές εμφανίσεις στο after πάρτι των Oscars του Vanity Fair 2023.

Πιο γνωστή για την ερμηνεία της του Jules Vaughn στην εκπομπή «Euphoria» του HBO, η 25χρονη ηθοποιός και μοντέλο εμφανίστηκε στην ετήσια βραδιά με φούστα Ludovic de Saint Sernin μέχρι το πάτωμα και στρατηγικά τοποθετημένο φτερό, φορεμένο ως μπλουζάκι.

Το ολόλευκο lαook της Schafer σχεδιάστηκε από τον Law Roach, ο οποίος έχει τραβήξει τα βλέμματα από τα καταστήματα μόδας για την έντονη δουλειά του με τη συνάδελφο σταρ του «Euphoria» Zendaya.

Αφού ο Roach μοιράστηκε μια φωτογραφία του Schafer στο Instagram, πλημμύρισε από επαίνους από πολλούς από τους διάσημους πελάτες και φίλους του, συμπεριλαμβανομένης της Katy Perry και της ίδιας της Zendaya.

«Ένας φόνος», έγραψε ο φωτογράφος Μάιλς Λόφτιν, ενώ ο στυλίστας Τιάγκο Μπιάγκι απλώς είπε: «Δεν υπάρχουν λόγια».

Η Schafer, η οποίος είναι τρανς, είναι ένα ανερχόμενο αστέρι στο Χόλιγουντ από την πρεμιέρα του «Euphoria» το 2019. Χρησιμοποίησε την τηλεοπτική της φήμη ως πλατφόρμα για να υποστηρίξει τα δικαιώματα LGBTQ και πρόκειται να βγει στη μεγάλη οθόνη αυτό το φθινόπωρο στο «The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes».

Η Schafer γεννήθηκε στο Ράλεϊ της Βόρειας Καρολίνας από την Κέιτι Σέιφερ και τον Μακ Σέιφερ, ο οποίος είναι πάστορας στην εκκλησία Hudson Memorial Presbyterian Church.