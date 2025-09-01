Αν θες να δώσεις στα ζυμαρικά σου μια ατμόσφαιρα Ινδίας, τότε αυτή η συνταγή είναι ό,τι πρέπει. Το κρεμώδες, αρωματικό μακάνι συναντά τις τηγανητές μελιτζάνες και αγκαλιάζει τα ριγκατόνι, δημιουργώντας ένα πιάτο που ισορροπεί ανάμεσα στη γλύκα, την καπνιστή ένταση και την πικάντικη νοστιμιά.

Υλικά

Για τα ριγκατόνι μακάνι

2 μελιτζάνες μέτριες, πλυμένες και κομμένες σε κύβους 1,5 εκ.

5 κ.σ. ελαιόλαδο

75 γρ. βούτυρο

1 κρεμμύδι μέτριο, τριμμένο

2 κ.γ. φρέσκο τζίντζερ, τριμμένο

3 σκελίδες σκόρδο, πολτοποιημένες

1 κ.σ. πελτέ ντομάτας

500 γρ. πασάτα ντομάτας

¼ κ.γ. κουρκουμά

½ κ.γ. καυτερό τσίλι σε σκόνη

2 κ.γ. καπνιστή πάπρικα

2 κ.γ. κόλιανδρο σε σκόνη

½ κ.γ. κύμινο σε σκόνη

3 καρδάμωμα (τα σπόρια, αλεσμένα)

2 κ.γ. γκαράμ μασάλα

½ κ.γ. ξερά φύλλα τριγωνέλλας (kasoori methi), τριμμένα με τα χέρια

1½ κ.σ. καστανή ζάχαρη

Αλάτι

250 ml καυτό νερό

175 ml κρέμα γάλακτος

300 γρ. ριγκατόνι

Μια μικρή χούφτα φρέσκο κόλιανδρο, ψιλοκομμένο



Για το μιξ μπαχαρικών (spice sprinkle)

1 κ.γ. μάραθο σε σπόρους, χοντροαλεσμένο

1 κ.γ. ρίγανη ξερή

1 κ.γ. τσίλι flakes

1 κ.γ. ξερά φύλλα τριγωνέλλας (kasoori methi), τριμμένα



Εκτέλεση

Ετοιμάζεις τη μελιτζάνα

Βάζεις τους κύβους μελιτζάνας σε σουρωτήρι, αλατίζεις με ½ κ.γ. αλάτι και αφήνεις 15 λεπτά να στραγγίξουν. Τηγανίζεις

Ζεσταίνεις ελαιόλαδο σε τηγάνι (βάθος περίπου 1 εκ.) και τηγανίζεις τις μελιτζάνες σε δόσεις, μέχρι να γίνουν χρυσαφένιες. Τις βγάζεις σε απορροφητικό χαρτί και τις αφήνεις στην άκρη. Φτιάχνεις τη σάλτσα μακάνι

Σε μεγάλη κατσαρόλα λιώνεις το βούτυρο, σοτάρεις το κρεμμύδι 10 λεπτά μέχρι να πάρει χρώμα. Προσθέτεις το τζίντζερ, το σκόρδο και τον πελτέ, μαγειρεύεις 2–3 λεπτά. Ρίχνεις την πασάτα, όλα τα μπαχαρικά, τη ζάχαρη και 1¼ κ.γ. αλάτι. Ανακατεύεις, προσθέτεις το νερό, σκεπάζεις και αφήνεις να σιγοβράσει 15 λεπτά. Λιώνεις τη σάλτσα

Αφήνεις λίγο να κρυώσει, την περνάς στο μπλέντερ μέχρι να γίνει κρεμώδης και απαλή. Επιστρέφεις στην κατσαρόλα, χαμηλώνεις τη φωτιά και ρίχνεις την κρέμα γάλακτος. Φτιάχνεις το spice sprinkle

Ανακατεύεις όλα τα υλικά σε μικρό μπολ. Βράζεις τα ριγκατόνι

Ακολουθείς τις οδηγίες του πακέτου για al dente, κρατώντας περίπου 375 ml από το νερό τους. Συνδυάζεις

Ρίχνεις τα ριγκατόνι στη σάλτσα, ανακατεύεις και προσθέτεις από το νερό αν χρειάζεται. Βάζεις μέσα τις μελιτζάνες, προσεκτικά να μη σπάσουν. Σερβίρεις

Πασπαλίζεις με το spice sprinkle, φρέσκο κόλιανδρο και λίγη έξτρα κρέμα.

Ένα πιάτο που θα σε ταξιδέψει γευστικά στην Ινδία, ενώ παραμένει comfort food για κάθε μέρα.

Καλή απόλαυση!