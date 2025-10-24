Μια σοκολατένια αμαρτία με άρωμα Μεσογείου: η πλούσια, πικρή σοκολάτα συναντά το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, που δεν δίνει μόνο γεύση αλλά χαρίζει και την πιο βελούδινη υφή. Είναι ένα γλυκό που γίνεται πανεύκολα, αλλά δείχνει εντυπωσιακό και ντελικάτο, ιδανικό για να κλείσεις ένα τραπέζι με στιλ.

Λιώνεις τη σοκολάτα είτε στον φούρνο μικροκυμάτων είτε σε μεγάλο ανθεκτικό μπολ τοποθετημένο πάνω από κατσαρόλα με νερό που σιγοβράζει (χωρίς το μπολ να ακουμπά στο νερό). Βγάζεις τη σοκολάτα από τη φωτιά λίγο πριν λιώσει εντελώς και την ανακατεύεις απαλά μέχρι να διαλυθούν τα τελευταία κομματάκια. Αφήνεις να κρυώσει για 10 λεπτά. Προσθέτεις το ελαιόλαδο και ανακατεύεις.

Σε καθαρό, στεγνό μπολ χτυπάς τα ασπράδια με την πρέζα αλατιού μέχρι να σχηματιστούν σφιχτές κορυφές. Αφήνεις στην άκρη.

Σε άλλο μεγάλο μπολ χτυπάς τους κρόκους με τη ζάχαρη και το ¼ κουτ. γλυκού αλάτι μέχρι να γίνουν ανοιχτόχρωμα, αφράτα και να διπλασιαστούν σε όγκο.

Ρίχνεις σιγά-σιγά το μείγμα σοκολάτας-ελαιολάδου στους κρόκους και ανακατεύεις απαλά μέχρι να ομογενοποιηθεί.

Προσθέτεις το ένα τρίτο από τα χτυπημένα ασπράδια και το ενσωματώνεις ζωηρά για να ελαφρύνει το μείγμα. Έπειτα διπλώνεις απαλά το δεύτερο τρίτο και στο τέλος το τελευταίο τρίτο, αφήνοντας πίσω όποιο υγρό έχει μαζευτεί στον πάτο του μπολ με τα ασπράδια. Δεν πρέπει να φαίνονται λευκές γραμμές.