Μια σοκολατένια αμαρτία με άρωμα Μεσογείου: η πλούσια, πικρή σοκολάτα συναντά το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, που δεν δίνει μόνο γεύση αλλά χαρίζει και την πιο βελούδινη υφή. Είναι ένα γλυκό που γίνεται πανεύκολα, αλλά δείχνει εντυπωσιακό και ντελικάτο, ιδανικό για να κλείσεις ένα τραπέζι με στιλ.
Υλικά (για 6 μερίδες των 100 ml περίπου):
- 150 γρ. μαύρη σοκολάτα (70% κακάο), κομμένη σε κομμάτια
- 100 ml εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο
- 4 μεγάλα αυγά, σε θερμοκρασία δωματίου, χωρισμένα σε κρόκους και ασπράδια
- ¼ κουτ. γλυκού νιφάδες θαλασσινού αλατιού, συν μια πρέζα
- 50 γρ. ζάχαρη κρυσταλλική
Εκτέλεση:
- Λιώνεις τη σοκολάτα είτε στον φούρνο μικροκυμάτων είτε σε μεγάλο ανθεκτικό μπολ τοποθετημένο πάνω από κατσαρόλα με νερό που σιγοβράζει (χωρίς το μπολ να ακουμπά στο νερό). Βγάζεις τη σοκολάτα από τη φωτιά λίγο πριν λιώσει εντελώς και την ανακατεύεις απαλά μέχρι να διαλυθούν τα τελευταία κομματάκια. Αφήνεις να κρυώσει για 10 λεπτά. Προσθέτεις το ελαιόλαδο και ανακατεύεις.
- Σε καθαρό, στεγνό μπολ χτυπάς τα ασπράδια με την πρέζα αλατιού μέχρι να σχηματιστούν σφιχτές κορυφές. Αφήνεις στην άκρη.
- Σε άλλο μεγάλο μπολ χτυπάς τους κρόκους με τη ζάχαρη και το ¼ κουτ. γλυκού αλάτι μέχρι να γίνουν ανοιχτόχρωμα, αφράτα και να διπλασιαστούν σε όγκο.
- Ρίχνεις σιγά-σιγά το μείγμα σοκολάτας-ελαιολάδου στους κρόκους και ανακατεύεις απαλά μέχρι να ομογενοποιηθεί.
- Προσθέτεις το ένα τρίτο από τα χτυπημένα ασπράδια και το ενσωματώνεις ζωηρά για να ελαφρύνει το μείγμα. Έπειτα διπλώνεις απαλά το δεύτερο τρίτο και στο τέλος το τελευταίο τρίτο, αφήνοντας πίσω όποιο υγρό έχει μαζευτεί στον πάτο του μπολ με τα ασπράδια. Δεν πρέπει να φαίνονται λευκές γραμμές.
- Μοιράζεις το μους στα ραμεκίν ή στα φλιτζανάκια εσπρέσο. Για υφή απαλή και βελούδινη, μπορείς είτε να τα βάλεις στο ψυγείο για 20 λεπτά και να σερβίρεις αμέσως είτε να τα αφήσεις στο ψυγείο για μία ώρα και κατόπιν να τα φέρεις σε θερμοκρασία δωματίου για 40 λεπτά πριν τα απολαύσεις.
Καλή απόλαυση!
Γεια σου φίλη! Είμαι η Μάρθα Κατσαρού και λάτρης της γραφής. Παρόλο που ξεκίνησα με σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, το πάθος μου για τη γραφή με οδήγησε στη Δημοσιογραφία, όπου ολοκλήρωσα το μεταπτυχιακό μου στο ΕΚΠΑ. Πάντα με γοήτευε ο κόσμος του lifestyle, της μόδας, της ομορφιάς και της διακόσμησης, και τώρα έχω τη χαρά να μοιράζομαι τις δικές μου ιδέες και σκέψεις μαζί σας. Είστε έτοιμοι για αυτό το ταξίδι;
